Honda:  Πως  αποδεικνύει ότι ξέρει να σχεδιάζει 

Το νέο συμπαγές SUV HR-V e:HEV της Honda, η tourer μοτοσυκλέτα NT1100, το ‘adventure’ scooter ADV350 και η γεννήτρια EU32i απέσπασαν το καθένα από ένα Red Dot Award: ‘Product Design 2022’ – σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που η Honda κερδίζει το βραβείο σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες, ‘Μοτοσυκλέτες’, ‘Αυτοκίνητα’ και ‘Προϊόντα Ισχύος’. Αυτή η πολυπόθητη διάκριση απονέμεται μόνο σε προϊόντα που υπερέχουν στη σχεδιαστική ποιότητα και την καινοτομία.



Στο διαγωνισμό Red Dot 2021, το Jazz e:HEV, το Jazz Crosstar e:HEV και το Forza 750 maxi-scooter αναδείχτηκαν νικητές στην κατηγορία Προϊοντικού Σχεδιασμού (Product Design), ενώ το Honda e εξασφάλισε το βραβείο Best of the Best την περυσινή χρονιά. Ένα βραβείο Red Dot κατέκτησε και η super sports Honda CBR1000RR-R Fireblade SP, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη μοτοσυκλέτα της Honda που κέρδισε αυτή τη διάκριση. Το Red Dot Winner Label έχει καθιερωθεί διεθνώς ως ένα από τα πιο περιζήτητα σήματα ποιότητας για την προϊοντική σχεδίαση. Τα ετήσια βραβεία απονέμονται από μία κριτική επιτροπή την οποία απαρτίζουν 50 ειδικοί από όλο τον κόσμο.



Στη φάση σχεδιασμού και εξέλιξης της τελευταίας γενιάς του HR-V, οι μηχανικοί της Honda αναθεώρησαν πλήρως το δημοφιλές compact-SUV. Η έρευνα της Honda έδειξε ότι οι σύγχρονοι πελάτες επιλέγουν προϊόντα όχι μόνο με βάση την ισχυρή απόδοση ή την ελκυστική αισθητική, αλλά και ανάλογα με το πώς ενσωματώνονται στις ζωές τους και κατά πόσο ικανοποιούν τις προσωπικές τους απαιτήσεις.

Ως αποτέλεσμα, η νέα γενιά HR-V υιοθετεί ένα σύγχρονο coupe-SUV αμάξωμα και εσωτερικό που πετυχαίνουν ένα ελκυστικό συνδυασμό premium και δυναμικής σχεδίασης και εξαιρετικής αξιοποίησης χώρου.



Η NT1100, που αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο του 2021, εισήγαγε μία νέα εποχή στις μοτοσυκλέτες τουρισμού (New Touring Era). Δημιούργημα του Ιταλικού κέντρου R&D της Honda στη Ρώμη, έχει φιλοτεχνηθεί από τον σχεδιαστή Maurizio Carbonara (ο οποίος ήταν επίσης επικεφαλής σχεδίασης των εξαιρετικά δημοφιλών μοντέλων CRF1100L Africa Twin και X-ADV της Honda) σύμφωνα με την αρχή ‘proactive comfort’ (προληπτική άνεση).



Το άλλο δίκυκλο της Honda που απέσπασε ένα βραβείο Red Dot είναι το ADV350 ‘adventure scooter’. Είναι εμπνευσμένο από την εμφάνιση και αίσθηση του 750cc X-ADV – που γρήγορα μετονομάστηκε στο ‘πρώτο δίτροχο SUV’ όταν παρουσιάστηκε το 2017 διαθέτοντας σκληροτράχηλη σχεδίαση με έντονες γωνίες, πολλαπλές επιφάνειες, μεγάλη απόσταση από το έδαφος, μεγάλη διαδρομή ανάρτησης και πρακτικότητα τύπου scooter.

Την γκάμα βραβευμένων προϊόντων ολοκληρώνει η γεννήτρια EU32i που κυκλοφόρησε πρόσφατα και η οποία προσφέρει άφθονη ισχύ σε ένα φιλικό προς τον καταναλωτή, έξυπνα σχεδιασμένο πακέτο. Αυτή περιλαμβάνει την πρώτη στον κόσμο ενσωμάτωση ενός κινητήρα υψηλής ισχύος σε μία φορητή γεννήτρια με τεχνολογία ψεκασμού καυσίμου, που αποδίδει εντυπωσιακή ισχύ 3.200 watt, ενώ η αδιάλειπτη απόδοσή της μπορεί να συγκριθεί μόνο με την αντίστοιχη κινητήρων αυτοκινήτων και εξωλέμβιων μηχανών. Διατίθεται ακόμα και με ειδική εφαρμογή smartphone και συνδεσιμότητα Bluetooth, ενώ επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν την κατάσταση της γεννήτριας και να την ελέγχουν από απόσταση.



