Πόσα βιβλία έχει δωρίσει η Nissan 

Η Nissan Motor Co., Ltd. ανακοίνωσε πρόσφατα τους νικητές του 36ου Nissan Children's Storybook και του Picture Book Grand Prix, που διοργάνωσε το Διεθνές Ινστιτούτο Παιδικής Λογοτεχνίας, στην Οσάκα. Ο Izumi Yamamoto κέρδισε το Storybook Grand Prize για το βιβλίο με τίτλο "Nasubi wa Naniiro ?"; ("Τι χρώμα έχει μια μελιτζάνα;"). Παράλληλα, ο Satoko Iwasaki, κέρδισε το Picture Book Grand Prize για το "Kutsuya-san to Obake" ("Ο Τσαγκάρης και τα Φαντάσματα"). Ο διαγωνισμός, που αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα της Nissan, προσέλκυσε 2.402 συμμετοχές από ερασιτέχνες συγγραφείς και εικονογράφους.



Ο διαγωνισμός βιβλίων φιλοξενείται από το Διεθνές Ινστιτούτο Παιδικής Λογοτεχνίας της Osaka, με σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των παιδιών. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε με αφορμή τον εορτασμό της λειτουργίας του Ινστιτούτου, το 1984. Προς στήριξη των στόχων του, η Nissan έχει υποστηρίξει το διαγωνισμό από την πρώτη στιγμή.

Ο διαγωνισμός δίνει επίσης στους ταλαντούχους ερασιτέχνες συγγραφείς και εικονογράφους την ευκαιρία να γίνει η δουλειά τους επαγγελματική. Περισσότερες από 119.000 συμμετοχές έχουν καταγραφεί στα 36 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος και έχουν εκδοθεί 65 βιβλία. Σε όλα αυτά τα χρόνια, η Nissan έχει δωρίσει περισσότερα από 250.000 βιβλία σε βιβλιοθήκες και δομές φροντίδας παιδιών στην Ιαπωνία, καθώς και σε Ιαπωνικά σχολεία και φροντιστήρια εκμάθησης της Ιαπωνικής γλώσσας στο εξωτερικό. Η Nissan έχει επίσης πραγματοποιήσει πρωτοβουλίες και δράσεις σχετικές με τα παιδιά και τη λογοτεχνία, όπως αναγνώσεις βιβλίων στη Nissan Gallery , της Yokohama.