Στο τιμόνι της νέας Mercedes B 200 1.3 163 ίππων

Η τάση της αγοράς αυτοκινήτου έχει στραφεί πλέον προς τις πολυμορφικές προτάσεις .Σε αυτή την κατηγορία υπάρχει πληθώρα μοντέλων κάτι που συμφέρει τον αγοραστή καθώς η κάθε εταιρεία προσπαθεί να τον προσελκύσει με τον δικό της τρόπο. Η Mercedes δεν επαναπαύτηκε στο βαρύτιμο αστέρι που ούτως ή άλλως της δίνει προβάδισμα αλλά προίκισε τη νέα σειρά Β 200 με τεχνολογία και βενζινοκίνητο μοτέρ μόλις 1,33 λίτρων που "φυσαέι" με την ιπποδύναμη των 163 ίππων. Τελικά το B200 αν και σειρά Β είναι Α κλάση σε όλα.



Ας ξεκινήσουμε από την εξωτερική εμφάνιση η οποία κρατάει την φυσιογνωμία της προηγούμενης γενιάς, με την διαφορά ότι οι γραμμές εκσυγχρονίστηκαν .Η μάσκα είναι νέα με πιο καθαρά και σαφώς πιο όμορφα φωτιστικά σώματα που παραπέμπουν στην νέα A Class . H οροφή είναι πιο χαμηλωμένη ενώ μεγάλωσε και το μεταξόνιο. Η νέα B-Class που παραπέμπει σχεδιαστικά σε SUV της εταιρείας.πλέον έχει μεγαλύτερο μήκος κατά 26 mm φτάνοντας τα 4.419 mm ενώ και το πλάτος είναι αυξημένο κατά 10 mm αγγίζοντας τα 1.796 mm. Από ότι κατταλαβαίνετε οι αυξημένες διαστάσεις μεταφράζονται και σε μεγαλύτερους χώρους για τους επιβάτες. Στο μοντέλο της δοκιμής μας υπήρχε και διπλή πανορανική οροφή.

Ο χώρος αποσκευών ο οποίος ανοίγει και με την κίνηση του ποδιού κάτω από τον προφυλακτήρα-,είναι στα 455 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων φτάνει τα 1.540 λίτρα. Όσον αφορά την πρακτικότητα η δυνατότητα αναδίπλωσης του μπροστινού καθίσματος του συνοδηγού, σε βοηθά να φορτώσεις μεγάλα σε μήκος αντικείμενα.

Το κάθισμα του οδηγού όπως άλλωστε και τα υπόλοιπα είναι ιδίαίτερα μαλακά και κλιματιζόμενα και προσδίδουν πόντους στον τομέα της άνεσης.Όσον αφορά την παρκτικότητα υπάρχουν πολλές θήκες ενώ η απουσία του επιλογέα ταχυτήτων από την κονσόλα (βρίσκεται δίπλα στο τιμόνι) αφήνει ακόμη περισσότερο χώρο.





Όμως όλα αυτά μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα καθώς η υψηλή τεχνολογία κάνει ιδαίτερα έντονη την παρουσία της με τις δυο ενωμένες στις σειρά οθόνες πάνω στο ποιοτικότατο τααμπλό, οι οποίες σχηματίζουν οττικά μια ενιαία. Εδώ συναντάμε τις πρωτοποριακές λειτουργίες της A Class που ακολούθησαν στη συνέχεια και οι ανταγωνιστές.Το μυστικό είναι το επαναστατικό MBUX (Mercedes-Benz User Experience) το οποίο σας λύνει κυριολεκτικά τα χέρια.

Ένα σύστημα πολυμέσων, το οποίο μαθαίνει συνεχώς καλύτερα εσάς και τις προτιμήσεις σας. Μιλάμε για την δυνατότητα να μιλάς στο αυτοκίνητο και να σου απαντά ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις επιθυμίες σου. Λες την μαγική φράση «Hey Mercedes» και η ανταπόκριση είναι άμεση ακόμη και αν τα Αγγλικά σου είναι...χάλια.

Το σύστημα είναι εκπαιδευμένο να αναγνωρίζει τις εντολές σου καθώς έχει ρυθμιστεί σε εκατομμύρια προφορές . Ζεσταίνεσαι ή κρυώνεις ,της λες ανάλογα "It is hot here" It iis cold here' και προσαρμόζει μόνη της την θερμοκρασία ανάλογα. Υπάρχει προηγμένο σύστημα πλοήγσης που σε οδηγεί με εντολές όπου θέλεις. Υπάρχει ακόμη η επιλογή με τα χειριστήρια στο τιμόνι ή ακόμη με το touchpad στη βάση της κεντρικής κονσόλας. Ας μην ξεχνάμε ότι αν δεν θέλεις τίποτα από αυτά υπάρχει η δυνατότητα χειρισμού με την αφή στην οθόνη. Ακόμη ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει την δυνατότητα πολλών διαμορφώσεων.

Τι άλλο να ζητήσεις; Συστήματα ασφαλείας...θα πείτε. Εδώ μπήκαν σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, σύστημα αναγνώρισης πεζών και αποφυγής σύγκρουσης ,cruise control, Active Brake Assist.περιμετρικές κάμερες για την οπισθοπορεία αλλά και όταν σταματάς στα φανάρια, και πολλά άλλα.. Όσο περιβάλλον, γίνεται το βράδυ πιο διαστημικό με τον εκπληκτικό μωβ φωτισμό που υπάρχει και στους αεραγωγούς που θυμίζουν ...τουρμπίνες αεροσκαφών.



Τα πράγματα γίνονται ακόμη καλύτερα όταν ξεκινήσεις . Στην καρδιά της B200 υπάρχει ένα πραγματικό "διαμάντι'. Μιλάμε για τον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα με τον ιδανικό κυβισμό των μόλις 1,33 λίτρων που αποδίδει 163 ίππους στις 5500 σ.α.λ. Κυβισμός... λουκούμι για την Ελλάδα και άλογα που ικανοποιούν καιι τους πιο...ανήσυχους στον δρόμο. Με το πάτημα του γκαζιού το μοτέρ αρχίζει να ξεδιπλώνει τις αρετές του.Τα 250 Nm είναι διαθέσιμη από το...ρελαντί των 1.620 σ.α.λ.

Το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με τις 7 σχέσεις αλλάζει γρήγορα αλλά με μαλακό τρόπο. Τα πράγματα αγριεύουν και οι στροφές ανεβαίνουν όταν επιλέξεις την σπορ ρύθμιση στο σύστημα επιλογής προγραμμάτων οδήγησης Dynamic Select.με τα 4 προγράμματα οδήγησης. Έτσι τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 8,2 δευτερόλεπτα ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 223 χλμ./ώρα. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής σχέσεων χειρόκίνητα με τα paddles πίσω από το πολυλιετουργικό τιμόνι. Πάνω σε αυυτό υπάρχουν και μπουτόν αφής για τον χειρισμό ηλεκτρονικών συστημάτων



Η νέα Mercedes B-Class αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευχάριστη στον δρόμο ακολουθώντας πιστά τις γραμμές που της χαράζεις. Το άκαμπτο πλαίσο και η δυνατότητα ρύθμισης και των αναρτήσεων όπως είπαμε ανάλογα με τις οδηγικές σιου διαθέσεις δίνει ασφαλή πατήματα στις στροφές με εμιωμένς κλίσεις. Το τιμόνι έχει πολύ καλή πληροφόρηση ενώ και τα φρένα ακολουθούν κατά γράμμα τις εντολές του...ποδιού σου.Ή ποιότητα κύλισης απλά ...Mercedes. Στο τέλος της δοκιμής και με το δεξί ποδαράκι μας βαρύ η μέση κατανάλωση καυσιμου δεν ξεπέρασε τα 9 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Η Mercedes B 200 είναι ένα πολυμορφικό μικρομεσαίο μοντέλο, με πρεστιζάτο όνομα, εξαιρετικό κινητήρα, , πλούσιο σε συστήματα άνεσης και ασφαλείας, με hi tech τεχνολογία και τιμή από 32 900 ευρώ. Και ας μην ξεχνάμε...έχει αστέρι.