Καλύτεροι διανομείς Opel και Vauxhall στο κόσμο-Ποιος βραβεύτηκε σε΄Ελλάδα

Η Opel τίμησε τους νικητές του διαγωνισμού ‘Dealer of The Year’ σε τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Κροατία. Η γερμανική μάρκα παρουσιάζει τώρα το νέο Corsa στους εκπροσώπους των διεθνών μέσων ενημέρωσης σε μία πολυήμερη εκδήλωση στις κροατικές ακτές της Αδριατικής. Από 1.650 και πλέον διανομείς Opel και Vauxhall σε 20 χώρες, ο διευθύνων σύμβουλος της Opel, Michael Lohscheller βράβευσε τους 29 καλύτερους διανομείς, τα τρία καλύτερα group διανομέων

Οι νικητές του θεσμού ‘2019 Dealer of The Year’:

Διανομείς:

Van Mossel Leyssen Βέλγιο

Autohaus Hirsch oHG Γερμανία

Autohaus Buschmann Γερμανία

AAC Sigg GmbH Γερμανία

Laakkonen Varkaus Φινλανδία

ETS Tariol Γαλλία

Garage Esch Γαλλία

Garage Muller Γαλλία

Maxx Motors Ελλάδα

Aston Melton Mowbray Μ. Βρετανία (Vauxhall)

Drive Bury St Edmunds Μ. Βρετανία (Vauxhall)

Bristol Street Motors Sunderland Μ. Βρετανία (Vauxhall)

Auto Vighini Ιταλία

Nardi’s Car Ιταλία

AZ Veicoli Ιταλία

Mitrovi d.o.o. Κροατία

Autocentrum van Vliet Ολλανδία

Autohaus Brantner Αυστρία

Mikołajczak Πολωνία

Sotermáquinas Πορτογαλία

Exclusiv Motors Ρουμανία

Garage Wenger AG Ελβετία

MGM International Σλοβακία

Gipuzkoa Autoak Ισπανία

Marcos Motor Ισπανία

Talleres Benavent Ισπανία

Auta S.R.O. Τσεχία

Arden Τουρκία

Opel Duna Ουγγαρία

Group διανομέων:

Tressol Chabrier Γαλλία

Drive Motor Retail Limited Μ. Βρετανία (Vauxhall)

Van Mossel Automotive Groep Ολλανδία

Εισαγωγέας:

Société Marocaine de

l’Automobile Allemande Μαρόκο

Για να αναδειχθεί κάποιος νικητής του θεσμού ‘Dealer of The Year’ πρέπει να πληροί αρκετά κριτήρια. Ανάμεσα στους παράγοντες επιτυχίας είναι: ικανοποίηση πελατών, αποτελέσματα πωλήσεων και κερδοφορία. Οι υψηλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς είναι απαραίτητες για την κατάκτηση του αξιοζήλευτου βραβείου ‘Dealer of The Year’.

Βαγγέλης Γκούμας