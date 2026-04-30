Ο Σπύρος Τσουτσάνης, ο γυμναστής των καλλιστείων Gs Hellas ξεχώρισε στην παγκόσμια διοργάνωση NPC FIBO 2026, κατακτώντας μία σημαντική διάκριση.

Μετά από μία αποχή δύο ετών στο αγωνιστικό bodybuilding, το come back του στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς αναδείχθηκε ασημένιος παγκόσμιος πρωταθλητής, σε μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις στον κόσμο.

Ο Σπύρος Τσουτσάνης εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή που πάτησε το stage, αποδεικνύοντας με το… καλημέρα ότι θα πρωταγωνιστήσει στη διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία της Γερμανίας.

Στο πρώτο call out, ο Σπύρος κλήθηκε από τους κριτές να ποζάρει στο κέντρο και δεν άλλαξε θέση από τότε. Για όσους γνωρίζουν αυτό σήμαινε πως διεκδικούσε τη θέση Gold ή Silver champion winner, όπως και έγινε.

Η νίκη του μόνο τυχαία δεν την λες, αφού ήταν η πολυπληθέστερη κατηγορία και διαγωνίστηκε ανάμεσα σε 14 έμπειρους πρωταθλητές στην κατηγορία Heavylight bodybuilding, στα -90 kg.

Ο Σπύρος Τσουτσάνης έφτασε σε αυτή τη σημαντική διάκριση, σηκώνοντας ψηλά την ελληνική σημαία στη γερμανική πόλη, χάρη στην απόλυτη στοχοπροσήλωση και στην άρτια επιστημονική ομάδα, που είχε, με την καθοδήγηση του προπονητή του, Δημήτρη Οικονομάκη.

Επόμενος σταθμός για τον Έλληνα πρωταθλητή είναι η Ιταλία, τον Νοέμβριο 2026.