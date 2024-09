Πανδαισία στη Nova με κορυφαία ντέρμπι

Πανδαισία στη Nova: ΠΑΟΚ – Άρης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ, Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν – Λεβερκούζεν, τζάμπολ με Άρη στο EuroCup στα κανάλια Novasports & UEFA Europa League με Γαλατασαράι - ΠΑΟΚ, Λιόν – Ολυμπιακός και το ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός στα κανάλια Cosmote Sport!

Οι συνδρομητές της Nova απολαμβάνουν και έχουν πρόσβαση σε ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των Novasports και Cosmote Sport – όλα στην πλατφόρμα EON της Nova.

Aπό την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου πανδαισία με περισσότερους από 120 LIVE αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις, κ.α.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2024. Mεγάλα ντέρμπι στα πρωταθλήματα, σέντρα στο UEFA Europa League, τζάμπολ στο EuroCup και περισσότερους από 120 LIVE αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ θα απολαύσουν οι συνδρομητές της Nova από την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου μέσα από το απίστευτο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport (όλα στην πλατφόρμα EON).

Η Stoiximan Super League συνεχίζεται με την 6η αγωνιστική και το «El Clasico» της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ – Άρης (29/9 20:30) που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας και θα μεταδοθεί από τα κανάλια Novasports, όπως και ο αγώνας Asteras AKTOR-Λεβαδειακός (28/9, 20:00). Στα κανάλια Cosmote Sport θα προβληθεί το ντέρμπι της OPAP Arena, ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (29/9, 21:00) όπως και οι αναμετρήσεις Βόλος ΝΠΣ-Athens Kallithea FC (28/9, 17:00), ΟΦΗ – Παναιτωλικός (29/9, 17:00), Ολυμπιακός – Ατρόμητος (29/9, 19:00), ΠΑΣ Λαμία - Πανσερραϊκός (30/9, 20:00). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports και με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Χριστίνα Κομίνη αλλά και με τον «Monday Football Club» με τους Ντέμη Νικολαϊδη και Γιάννη Πάγκο.

Στην Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο με τους 380 αγώνες LIVE και με τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου,, δεσπόζει στα κανάλια Novasports το ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τότεναμ (22/9, 18:30) καθώς και οι αγώνες Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Σίτι (28/9, 14:30), Άρσεναλ-Λέστερ (28/9, 17:00), Γουλβς – Λίβερπουλ (28/9, 19:30), Tσέλσι – Μπράιτον (28/9, 17:00). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη.



Η θεαματική ισπανική LaLiga συνεχίζεται στα κανάλια Novasports με διπλή αγωνιστική με Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές (24/9, 22:00) και Μπαρτσελόνα – Χετάφε (25/9, 22:00) και με το ντέρμπι της Μαδρίτης, Ατλέτικο – Ρεάλ (29/9, 22:00) καθώς και Οσασούνα – Μπαρτσελόνα (28/9, 22:00). Η συναρπαστική Bundesliga περιλαμβάνει στο πρόγραμμα το μεγάλο ντέρμπι Μπάγερν Μονάχου – Μπάγερ Λεβερκούζεν (28/9, 19:30) καθώς και Ντόρτμουντ – Μπόχουμ (27/9, 21:30) που θα μεταδοθούν στα κανάλια Novasports. Η εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλη την αθλητική δραστηριότητα από τη Bundesliga αλλά και από τα άλλα πρωταθλήματα που είναι εκείνη την ώρα σε εξέλιξη.

Στην Ιταλία έχουμε αγωνιστική δράση με το Coppa Italia και τους αγώνες Κάλιαρι-Κρεμονέζε (24/9, 19:30), Τορίνο-Έμπολι (24/9, 22:00), Τζένοα – Σαμπντόρια (25/9, 22:00) και Νάπολι – Παλέρμο (26/9, 22:00) για τον 2ο γύρο που θα προβληθούν από τα κανάλια Novasports. Στη Serie A δεσπόζουν στα κανάλια Cosmote Sport οι αγώνες Τζένοα – Γιουβέντους (28/9, 19:00), Ουντινέζε – Ίντερ (28/9, 16:00), Μίλαν – Λέτσε (27/9, 21:45). Πλούσια δράση σε Eredivisie, Jupiler Pro League, 2.Bundesliga, LaLiga2 στα κανάλια Novasports και Liga Portugal Betclic, William Hill Scottish Premiership, Cyprus League by Stoiximan, Copa Libertadores στα κανάλια Cosmote Sport.

Σέντρα κάνει στα κανάλια Cosmote Sport από την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου το UEFA Εuropa League. Στην πρεμιέρα του League Phase καθηλώνουν οι αγώνες των ελληνικών ομάδων, Γαλατασαράι – ΠΑΟΚ (25/9, 22:00) και Λιόν – Ολυμπιακός (26/9, 22:00). Tην ίδια στιγμή ξεκινάει στα κανάλια Cosmote Sport η φετινή διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο με αγώνες για την 4η φάση και το ενδιαφέρον στρέφεται στις αναμετρήσεις με τη συμμετοχή των ομάδων της Stoiximan Super League, όπως Εθνικός Πειραιά – Άρης (25/9, 15:00), Απόλλων Κρύας Βρύσης – Βόλος (25/9, 15:00), Διαγόρας Ρόδου – Athens Kallithea FC 25/9, 17:00), Λεβαδειακός - Ατρόμητος (25/9, 17:00), ΟΦΗ – Παναιτωλικός (25/9, 19:00), Κηφισιά - Λαμία (26/9, 15:00), ΑΕΛ – Πανσερραϊκός (26/9, 19:00).

Tζάμπολ έχουμε στο παρκέ του Novasports με τη φετινή διοργάνωση του EuroCup και τον Άρη Midea να εκπροσωπεί την Ελλάδα. Στην πρεμιέρα οι φίλοι του μπάσκετ θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports, Βενέτσια – Άρης Midea (25/9, 22:00) καθώς και τους αγώνες Άνκαρα-Λιετκαμπέλις (24/9, 19:30), Αμβούργο-Μπουργκ (24/9, 20:30), Μπανταλόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ (24/9, 21:30), Γκραν Κανάρια-Τρέντο (24/9, 22:00), Κλουζ Ναπόκα-Τσεντεβίτα Ολίμπια (25/9, 19:00), Χάποελ Ιερουσαλήμ-Βαλένθια (25/9, 20:00) και Μπεσίκτας-Μπουντούτσνοστ (25/9, 20:00).

Παράλληλα στα κανάλια Novasports θα προβληθούν τα τουρνουά τένις WTA 1000 China Open, αλλά και αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #81. Στα κανάλια Cosmote Sport θα μεταδοθούν αγώνες από τις διοργανώσεις ATP 500 Τόκιο, ATP 500 Πεκίνο, NFL, MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia, WRC Χιλή.

Aναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου

19:30 Coppa Italia – 2ος γύρος: Κάλιαρι-Κρεμονέζε Novasports2 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

19:30 EuroCup – 1η αγωνιστική: Άνκαρα-Λιετκαμπέλις Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:00 La Liga – 7η αγωνιστική: Σεβίλλη-Βαγιαδολίδ Novasports1 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

20:00 La Liga: Βαλένθια-Οσασούνα Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

20:30 EuroCup: Αμβούργο-Μπουργκ Νovasports3 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:30 EuroCup: Μπανταλόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports6 σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη

22:00 Coppa Italia: Τορίνο-Έμπολι Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:00 La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

22:00 EuroCup: Γκραν Κανάρια-Τρέντο Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου

19:00 EuroCup: Κλουζ Ναπόκα-Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:00 La Liga: Χιρόνα-Βαγεκάνο Novasports Start σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:00 EuroCup: Χάποελ Ιερουσαλήμ-Βαλένθια Novasports3 σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη

20:00 EuroCup: Μπεσίκτας-Μπουντούτσνοστ Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:00 EuroCup: Βενέτσια-Άρης Midea Novasports Prime σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

22:00 La Liga: Μπαρτσελόνα-Χετάφε Novasports1 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

22:00 Coppa Italia: Τζένοα-Σαμπντόρια Novasports2 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου

20:00 La Liga: Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ Novasports1 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

20:00 La Liga: Λας Πάλμας-Ρεάλ ΜπέτιςNovasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

22:00 La Liga: Θέλτα Βίγκο-Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:00 Coppa Italia: Νάπολι-Παλέρμο Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου

12:00 WTA 1000 China Open – 1η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #81 Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

19:30 Bundesliga 2 – 7η αγωνιστική: Γκρόιτερ Φιρτ-Φορτούνα Ντίσελντορφ Novasports Prime σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

21:30 Bundesliga –5η αγωνιστική: Ντόρτμουντ-Μπόχουμ Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:30 La Liga 2 – 7η αγωνιστική: Αλμπαθέτε-Ντεπορτίβο Λα Κορούνια Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:45 Jupiler Pro League – 9η αγωνιστική: Σαρλερουά-Κλαμπ Μπριζ Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

22:00 La Liga – 8η αγωνιστική: Βαγιαδολίδ-Μαγιόρκα Novasports Prime σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου

11:30-16:00 WTA 1000 China Open – 2η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη

14:00 Bundesliga2: Αμβούργο-Παντερμπορν Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

14:30 Premier League – 6η αγωνιστική: Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

15:00 La Liga: Χετάφε-Αλαβές Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Βόλφσμπουργκ-Στουτγκάρδη Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

16:30 Bundesliga: Γκλάντμπαχ-Ουνιόν Βερολίνου Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

16:30 Bundesliga: Λειψία-Άουγκσμπουργκ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:30 Bundesliga: Φράιμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι Novasportsextra2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

16:30 Bundesliga: Μάιντς-Χάιντενχαϊμ Novasportsextra3 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

17:00 Premier League: Άρσεναλ-Λέστερ Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:00 Premier League: Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας Novasports4 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

17:00 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

17:00 Premier League: Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ Novasports Start σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

17:00 Premier League: Τσέλσι-Μπράιτον Novasports Premier League σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

17:15 La Liga: Βαγεκάνο-Λεγανές Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

17:30 Eredivisie: Βίλεμ-Άιντχοφεν Novasportsextra4 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:30 Bundesliga: Μπάγερν-Μπάγερ Λεβερκούζεν Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

19:30 La Liga: Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βαλένθια Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

19:30 Premier League: Γουλβς-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:45 Eredivisie – 7η αγωνιστική: Ναϊμέγκεν-Φέγενορντ Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

20:00 Stoiximan Super League – 6η αγωνιστική: Asteras AKTOR-Λεβαδειακός Novasports2 σε περιγραφή του Tάσου Μπαϊρακτάρη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Νταλούκα

21:30 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 Jupiler Pro League: Ντέντερ-Άντερλεχτ Novasports4 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

22:00 La Liga: Οσασούνα-Μπαρτσελόνα Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου

12:00 WTA 1000 China Open – 3η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

14:30 Bundesliga 2: Κολωνία-Καρλσρούη Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

14:30 Jupiler Pro League: Αντβέρπ-Μπίρσχοτ Novasports4 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

15:00 La Liga: Θέλτα Βίγκο-Χιρόνα Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:00 Premier League: Ίπσουϊτς-Άστον Βίλα Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

16:30 Bundesliga: Χολστάιν Κίελ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasports Prime σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

17:15 La Liga: Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σεβίλλη Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

17:45 Eredivisie: Βάαλβικ-Άγιαξ Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

18:30 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

18:30 Bundesliga: Χοφενχάιμ-Βέρντερ Βρέμης Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

18:30 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τότεναμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

19:30 La Liga: Ρεάλ Μπέτις-Εσπανιόλ Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

20:30 Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ-Άρης Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Ευγένιου Δαδαλιάρα

22:00 La Liga: Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

22:45 Η Ώρα των πρωταθλητών, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου

12:00-16:00 WTA 1000 China Open – 4η Μέρα Novasports6

20:00 Monday Football Club Novasports Prime με τους Ντέμη Νικολαϊδη και Γιάννη Πάγκο

21:30 La Liga 2: Ρασίνγκ Σανταντέρ-Καρταχένα Novasports Start

21:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη

22:00 La Liga: Βιγιαρεάλ-Λας Πάλμας Novasports1

22:00 Premier League: Μπόρνμουθ-Σαουθάμπτον Novasports Premier League

Aναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Cosmote Sport

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου

14.00 ATP 250 Τσενγκντού, Τελικός COSMOTE SPORT6HD

14.30 ATP 250 Χανγκτσόου, Τελικός COSMOTE SPORT7HD

19.30 Ολυμπιακός-Στρούμιτσα, CEV Champions League, 1ος Προκριματικός Γύρος, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT6HD

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

03.30 Ρίβερ Πλέιτ-Κόλο Κόλο, Copa Libertadores, Προημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

05.00 ATP 500 Τόκιο, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

07.00 ATP 500 Τόκιο, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

15.00 Εθνικός-Άρης, Κύπελλο Ελλάδας, 4η Φάση COSMOTE SPORT1HD

15.00 Κορίνθιανς-Φορταλέζα, Copa Sudamericana, Προημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD (25/09, 03.30)

15.00 Απόλλων Κρύας Βρύσης-Βόλος ΝΠΣ, Κύπελλο Ελλάδας, 4η Φάση COSMOTE SPORT4HD

17.00 Λεβαδειακός-Ατρόμητος, Κύπελλο Ελλάδας, 4η Φάση COSMOTE SPORT2HD

17.00 Διαγόρας-Athens Kallithea FC, Κύπελλο Ελλάδας, 4η Φάση COSMOTE SPORT3HD

18.00 Εκπομπή «European Football Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.00 ΟΦΗ-Παναιτωλικός, Κύπελλο Ελλάδας, 4η Φάση COSMOTE SPORT4HD

19.45 Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» COSMOTE SPORT1HD

19.45 Μπόντο Γκλιμτ-Πόρτο, UEFA Europa League, League Phase, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD

19.45 Αλκμααρ-Έλφσμποργκ, UEFA Europa League, League Phase, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

21.00 Εκπομπή «Europa League Show Pregame Γαλατάσαραϊ vs ΠΑΟΚ» COSMOTE SPORT2HD

22.00 Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό»COSMOTE SPORT1HD

22.00 Γαλατάσαραϊ-ΠΑΟΚ, UEFA Europa League, League Phase, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

22.00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τβέντε, UEFA Europa League, League Phase, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

22.00 Νις-Ρεάλ Σοσιεδάδ, UEFA Europa League, League Phase, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT5HD

22.00 Ντιναμό Κιέβου-Λάτσιο, UEFA Europa League, League Phase, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT6HD

22.00 Μίντιλαντ-Χόφενχαϊμ, UEFA Europa League, League Phase, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT7HD

22.00 Άντερλεχτ-Φερεντσβάρος, UEFA Europa League, League Phase, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD

22.00 Λουντογκόρετς-Σλάβια Πράγας, UEFA Europa League, League Phase, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου

00.05 Εκπομπή «European Football Show» COSMOTE SPORT1HD

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

03.30 Σάο Πάολο-Μποταφόγκο, Copa Libertadores, Προημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

05.00 ATP 500 Τόκιο, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

07.00 ATP 500 Τόκιο, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

14.00 ATP 500 Πεκίνο, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT7HD

15.00 Κηφισιά-ΠΑΣ Λαμία, Κύπελλο Ελλάδας, 4η Φάση COSMOTE SPORT2HD

16.00 ATP 500 Πεκίνο, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT7HD

18.00 Εκπομπή «European Football Show» COSMOTE SPORT1HD

19.00 ΑΕ Λάρισα-Πανσερραϊκός, Κύπελλο Ελλάδας, 4η Φάση COSMOTE SPORT4HD

19.45 Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» COSMOTE SPORT1HD

19.45 Μάλμε-Ρέιντζερς, UEFA Europa League, League Phase, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

19.45 Φενέρμπαχτσε-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, UEFA Europa League, League Phase, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT7HD

21.00 Εκπομπή «Europa League Show Pregame Λιόν vs Ολυμπιακός» COSMOTE SPORT2HD

22.00 Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» COSMOTE SPORT1HD

22.00 Λιόν-Ολυμπιακός, UEFA Europa League, League Phase, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

22.00 Ρόμα-Μπιλμπάο, UEFA Europa League, League Phase, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

22.00 Άγιαξ-Μπεσίκτας, UEFA Europa League, League Phase, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT5HD

22.00 Τότεναμ-Καραμπάγκ, UEFA Europa League, League Phase, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT6HD

22.00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Βικτόρια Πλζεν, UEFA Europa League, League Phase, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

22.00 Μπράγκα-Μακάμπι Τελ Αβίβ, UEFA Europa League, League Phase, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD

22.00 Στεάουα Βουκουρεστίου-Ρίγα, UEFA Europa League, League Phase, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου

00.00 FIM Women's Circuit Racing World Championship Ιταλία, 1ος Αγώνας REC COSMOTE SPORT5HD (21/09, 13:35)

00.05 Εκπομπή «European Football Show» COSMOTE SPORT1HD

01.00 FIM Women's Circuit Racing World Championship Ιταλία, 2ος Αγώνας REC COSMOTE SPORT5HD (22/09, 13:35)

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

01.00 Πενιαρόλ-Φλαμένγκο, Copa Libertadores, Προημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD

03.15 New York Giants-Dallas Cowboys, NFL Regular Season, 4η Αγωνιστική LICOSMOTE SPORT9HD

03.55 Moto3 Pertamina Grand Prix of Indonesia, Ελεύθερες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

04.45 Moto2 Pertamina Grand Prix of Indonesia, Ελεύθερες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

05.00 ATP 500 Τόκιο, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

05.40 MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

07.00 ATP 500 Τόκιο, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

08.10 Moto3 Pertamina Grand Prix of Indonesia, 1ες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

09.00 Moto2 Pertamina Grand Prix of Indonesia, 1ες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

09.55 MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia, Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

14.00 ATP 500 Πεκίνο, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT7HD

14.35 WRC Χιλή, SS1 Pulperia 1 COSMOTE SPORT5HD

15.30 WRC Χιλή, SS2 Rere 1 COSMOTE SPORT5HD

16.00 ATP 500 Πεκίνο, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT7HD

16.20 WRC Χιλή, SS3 San Rosendo 1 COSMOTE SPORT5HD

18.20 Αλ Νασρ-Αλ Γουέχντα, Roshn Saudi League, 5η Αγωνιστική COSMOTE SPORT6HD

21.00 Άιζεναχ-Φλένσμπουργκ, DAIKIN Handball Bundesliga, 4η Αγωνιστική COSMOTE SPORT6HD

21.00 Αλ Καντσία-Αλ Αχλί, Roshn Saudi League, 5η Αγωνιστική COSMOTE SPORT7HD

21.45 Μίλαν-Λέτσε, Serie A, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

22.00 Πλίμουθ-Λούτον, Sky Bet EFL Championship, 7η Αγωνιστική COSMOTE SPORT5HD

22.15 Εστορίλ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Liga Portugal Betclic, 7η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

22.30 Εκπομπή «Game R1» COSMOTE SPORT1HD

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

03.35 Moto3 Pertamina Grand Prix of Indonesia, 2ες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

04.20 Moto2 Pertamina Grand Prix of Indonesia, 2ες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

05.00 ATP 500 Τόκιο, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

05.05 MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

05.45 MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia, Κατατακτήριες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

07.00 ATP 500 Τόκιο, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

07.45 Moto3 Pertamina Grand Prix of Indonesia, Κατατακτήριες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

08.40 Moto2 Pertamina Grand Prix of Indonesia, Κατατακτήριες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

09.45 MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia, Tissot Sprint COSMOTE SPORT5HD

14.00 ATP 500 Πεκίνο, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT7HD

14.30 Ντέρμπι-Νόριτς, Sky Bet EFL Championship, 7η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

14.30 DTM Αυστρία, Ρέντ Μπουλ Ρινγκ, 1ος Αγώνας COSMOTE SPORT8HD

16.00 Ουντινέζε-Ίντερ, Serie A, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

16.00 ATP 500 Πεκίνο, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT7HD

16.30 Εκπομπή «Pregame Βόλος ΝΠΣ-Athens Kallithea FC» COSMOTE SPORT1HD

17.00 Βόλος ΝΠΣ-Athens Kallithea FC, Stoiximan Super League, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD

17.00 Χαλ-Κάρντιφ, Sky Bet EFL Championship, 7η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

19.00 Τζένοα-Γιουβέντους, Serie A, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

19.00 Μάλαγα-Τζιρόνα, ACB Liga Endesa, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD

19.45 Σεντ Τζόνστον-Σέλτικ, William Hill Scottish Premiership, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT6HD

21.00 Αλ Κολόοντ-Αλ Χιλάλ, Roshn Saudi League, 5η Αγωνιστική COSMOTE SPORT7HD

21.00 Τραπάνι-Βίρτους Μπολόνια, Lega Basket Serie A, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

21.05 WRC Χιλή, SS10 Pelun 2 COSMOTE SPORT5HD

21.45 Μπολόνια-Αταλάντα, Serie A, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

21.45 Μπάρνσλεϊ-Στόκπορτ, Sky Bet EFL League One, 8η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

22.00 WRC Χιλή, SS11 Lota 2 COSMOTE SPORT5HD

22.00 UFC Fight Night: Renato Moicano vs Benoit Saint Denis, Γαλλία, Παρίσι COSMOTE SPORT8HD

22.30 Μπενφίκα-Ζιλ Βισέντε, Liga Portugal Betclic, 7η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD

23.00 WRC Χιλή, SS12 Maria de las Cruces 2 COSMOTE SPORT5HD

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

05.35 MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia, Warm Up COSMOTE SPORT5HD

06.45 Moto3 Pertamina Grand Prix of Indonesia, Αγώνας COSMOTE SPORT5HD

07.30 ATP 500 Τόκιο, Προημιτελικός COSMOTE SPORT6HD

08.00 Moto2 Pertamina Grand Prix of Indonesia, Αγώνας COSMOTE SPORT5HD

09.30 MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia, Αγώνας COSMOTE SPORT5HD

09.30 ATP 500 Τόκιο, Προημιτελικός COSMOTE SPORT6HD

12.00 ATP 500 Τόκιο, Προημιτελικός COSMOTE SPORT6HD

13.00 Τριέστε-Αρμάνι Μιλάνο, Lega Basket Serie A, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

13.30 Τορίνο-Λάτσιο, Serie A, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

14.00 Ρέιντζερς-Χιμπέρνιαν, William Hill Scottish Premiership, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD

14.00 Τενερίφη-Μπασκόνια, ACB Liga Endesa, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT4HD

14.00 ATP 500 Τόκιο, Προημιτελικός COSMOTE SPORT6HD

14.00 ATP 500 Πεκίνο, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT7HD

14.20 WRC Χιλή, SS13 Laraquete 1 COSMOTE SPORT5HD

14.30 DTM Αυστρία, Ρέντ Μπουλ Ρινγκ, 2ος Αγώνας COSMOTE SPORT8HD

15.30 WRC Χιλή, SS14 Bio Bio 1 COSMOTE SPORT5HD

16.00 Εκπομπή «Sportshow» COSMOTE SPORT1HD

16.00 Ρόμα-Βενέτσια, Serie A, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

16.00 ATP 500 Πεκίνο, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT7HD

16.00 Κόμο-Ελλάς Βερόνα, Serie A, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

16.30 WRC Χιλή, SS15 Laraquete 2 COSMOTE SPORT5HD

17.00 ΟΦΗ-Παναιτωλικός, Stoiximan Super League, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD

17.00 Σουόνσι-Μπρίστολ, Sky Bet EFL Championship, 7η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

18.00 Εκπομπή «Pregame Ολυμπιακός-Ατρόμητος» COSMOTE SPORT2HD

19.00 Ολυμπιακός-Ατρόμητος, Stoiximan Super League, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

19.00 WRC Χιλή, SS16 Bio Bio 2 Wolf Power Stage COSMOTE SPORT5HD

19.00 Πάφος-Άρης Λεμεσού, Cyprus League by Stoiximan, 5η Αγωνιστική COSMOTE SPORT6HD

19.00 Έμπολι-Φιορεντίνα, Serie A, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD

19.10 Εκπομπή «Sportshow» COSMOTE SPORT1HD

20.00 Πόρτο-Αρούκα, Liga Portugal Betclic, 7η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

20.00 Tampa Bay Buccaneers-Philadelphia Eagles, NFL Regular Season, 4η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

21.00 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός, Stoiximan Super League, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD

21.45 Νάπολι-Μόντσα, Serie A, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

22.30 Μπράγκα-Ρίο Άβε, Liga Portugal Betclic, 7η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

23.15 Εκπομπή «Sportshow» COSMOTE SPORT1HD

23.25 Los Angeles Chargers-Kansas City Chiefs, NFL Regular Season, 4η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

02.30 Baltimore Ravens-Buffalo Bills, NFL Regular Season, 4η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

08.00 ATP 500 Πεκίνο, Προημιτελικός COSMOTE SPORT7HD

10.00 ATP 500 Πεκίνο, Προημιτελικός COSMOTE SPORT7HD

12.00 ATP 500 Τόκιο, 1ος Ημιτελικός COSMOTE SPORT6HD

14.00 ATP 500 Τόκιο, 2ος Ημιτελικός COSMOTE SPORT6HD

14.00 ATP 500 Πεκίνο, Προημιτελικός COSMOTE SPORT7HD

16.00 ATP 500 Πεκίνο, Προημιτελικός COSMOTE SPORT7HD

19.00 Εκπομπή «Topspin» COSMOTE SPORT6HD

19.30 Εκπομπή «Pregame ΠΑΣ Λαμία-Πανσερραϊκός» COSMOTE SPORT1HD

20.00 ΠΑΣ Λαμία-Πανσερραϊκός, Stoiximan Super League, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD

21.00 Εκπομπή «Grand Prix» COSMOTE SPORT5HD

21.45 Πάρμα-Κάλιαρι, Serie A, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

22.15 Άβες-Φαρένσε, Liga Portugal Betclic, 7η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

