Τι είπε ο Βαλμπουενά για τον τραυματισμό που υπέστη

Οι ενοχλήσεις που ένιωσε στο πόδι ο Ματιέ Βαλμπουενά γέμισαν ανησυχία τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά ο Γάλλος με ανάρτηση του στο twitter έσπευσε να τους καθησυχάσει.

No big deal.

I will be back very soon guys! 💪 #Olympiacos 🔴⚪ pic.twitter.com/bih8kznioK