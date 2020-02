Στον τελικό ο Στέφανος Τσιτσιπάς!

Δείτε στο παραπάνω βίντεο τα highlights του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντάνιελ Έβανς

Παίζοντας τένις υψηλών προδιαγραφών ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Ντάνιελ Έβανς (Νο37 τενίστα της παγκόσμιας κατάταξης) και θα αντιμετωπίσει είτε τον Νόβακ Τζόκοβιτς, είτε τον Γκαέλ Μονφίς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έχασε μόλις πέντε γκέιμς από τον Έβανς, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά μέσα στην εβδομάδα, πως διανύει εξαιρετική αγωνιστική περίοδο.

✅ 8 wins on the bounce

✅ Consecutive Dubai finals@StefTsitsipas beats Dan Evans 6-2 6-3 to make the #DDFTennis final for the second year in a row! pic.twitter.com/WF7sMyJC7r