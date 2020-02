«Κατακτητής» της Μασσαλίας για δεύτερη φορά ο Τσιτσιπάς!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο νικητής του Open της Μασσαλίας, επικρατώντας στον τελικό του Φίλι Οζέ-Αλιασίμ με 2-0.

Ο Ελληνας αθλητής βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση ήδη από την αρχή της διοργάνωσης στο Προβένς της Μασσαλίας. Παρότι απέναντι του είχε τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έχασε σε κανένα σημείο του αγώνα τη συγκέντρωση του και επικράτησε 6-3, 6-4 σε 86 λεπτά του αντιπάλου.

MARSEILLE DEFENDED 🏰@StefTsitsipas retains a title for the first time in his career, beating Auger-Aliassime 6-3 6-4 to win the @Open13 for a second consecutive year! pic.twitter.com/baR2zMk5C8