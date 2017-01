LIFESTYLE

Άρωμα Ελλάδας θα έχουν τα φετινά βραβεία Όσκαρ καθώς τρεις Έλληνες δημιουργοί «φιγουράρουν» στη λίστα με τις υποψηφιότητες για τα χρυσά αγαλματίδια, η οποία ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης.

Η ταινία "The lobster (Ο Αστακός)" του Γιώργου Λάνθιμου είναι υποψήφια στην κατηγορία «πρωτότυπου σεναρίου».

Έτσι λοιπόν, ο Γιώργος Λάνθιμος μαζί με τον συνεργάτη του και συν-σεναριογράφο, Ευθύμη Φιλίππου, διεκδικεί το Όσκαρ για άλλη μια φορά, έξι χρόνια μετά τον «Κυνόδοντα» -είχε φτάσει στην πεντάδα των Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.

Η ταινία είναι ελληνικής, ιρλανδικής, ολλανδικής, γαλλικής και βρετανικής παραγωγής και κέρδισε το 2015 το Βραβείο Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ των Καννών.

Ανάμεσα στις υποψηφιότητες των Όσκαρ όμως βρίσκεται και μία Ελληνίδα δημιουργός, η Δάφνη Ματζιαράκη, στην κατηγορία Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους, με την ταινία της «4.1 Miles». Το ντοκιμαντέρ που υπογράφει, καταγράφει τις δραματικές επιχειρήσεις των Λιμενικών Αρχών της Μυτιλήνης και του κυβερνήτη Κυριάκου Παπαδόπουλου, να σώσουν τους πρόσφυγες που προσπαθούν να φτάσουν στις ακτές του ελληνικού νησιού από τα τουρκικά παράλια.

Mε αφορμή λοιπόν τις ελληνικές υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2017, το star.gr συγκέντρωσε τους Έλληνες που έχουν βραβευτεί με το χρυσό αγαλματίδιο.

Κατίνα Παξινού

Τιμήθηκε με το Όσκαρ Β΄γυναικείου ρόλου για την ταινία “Για ποιον χτυπά η καμπάνα” το 1943. Φιγουράρει μάλιστα και μεταξύ των μόλις δέκα ηθοποιών που πήραν Όσκαρ με την πρώτη τους εμφάνιση στην οθόνη.



Ελία Καζάν

Ήταν Έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου με καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τιμήθηκε με δύο βραβεία Όσκαρ σκηνοθεσίας για τα έργα "Συμφωνία Κυρίων" (1947) και "Το Λιμάνι της Αγωνίας" (1954) ενώ ήταν τρεις φορές υποψήφιος για τα έργα "Λεωφορείο ο πόθος", "Ανατολικά της Εδέμ" και "Αμέρικα, Αμέρικα", αντίστοιχα. Το 1999 η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου του απένειμε Τιμητικό Όσκαρ για το σύνολο του έργου του.

Μάνος Χατζηδάκις

Τιμήθηκε το 1960 με το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού (“Τα παιδιά του Πειραιά”) για το “Ποτέ την Κυριακή” του Ζιλ Ντασέν. Ο ίδιος δεν πήγε ποτέ να το παραλάβει, καθώς θεωρούσε πως είναι προσβολή προς το έργο του να΄ χει γίνει παγκοσμίως γνωστός μ’ αυτή τη “σαχλαμάρα”, όπως το χαρακτήριζε! Χρόνια αργότερα, η οικιακή βοηθός θα βρει το χρυσό αγαλματίδιο στα σκουπίδια!

Τζορτζ Τσακίρης

Βραβεύτηκε το 1961 με το Όσκαρ Β΄ανδρικού ρόλου για το μιούζικαλ ταινία “West Side Story”. Ερμήνευσε το ρόλο του Μπερνάρντο και ήταν ο πρώτος Έλληνας που κατάφερε να βραβευτεί με το χρυσό αγαλματίδιο και ο πρώτος ηθοποιός που απέσπασε Όσκαρ για έναν αμιγώς χορευτικό ρόλο.



Βασίλης Φωτόπουλος

Για τη θρυλική ταινία “Αλέξης Ζορμπάς”, με πρωταγωνιστή τον αξέχαστο Άντονι Κουίν, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη, βραβεύτηκε το 1964 με Όσκαρ Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης και Σκηνικών, ο Βασίλης Φωτόπουλος. Η ταινία βασίστηκε στο βιβλίο “Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά” του Νίκου Καζαντζάκη, ενώ το συρτάκι, που όλοι έχουμε στην μνήμη μας, συνέθεσε ο Μίκης Θεοδωράκης. Η ταινία γυρίστηκε στην Κρήτη.

Ντιν Ταβουλάρης

Ο άνθρωπος που έδωσε τόπο και χρόνο στο "Νονό" και κέρδισε το Όσκαρ σκηνογραφίας το 1974, για τη δεύτερη ταινία της τριλογίας. Ο Ταβουλάρης υπήρξε ο σκηνογράφος του Κόπολα σε όλες του τις μεγάλες στιγμές.





Θεώνη Βαχλιώτη- Όλντριτζ

Το 1975 πήρε Όσκαρ ενδυματολογίας για το "Υπέροχο Γκάτσμπυ" με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και κέρδισε, με το σύνολο της δουλειάς της μια θέση μεταξύ των κορυφαίων ενδυματολόγων του Χόλιγουντ.

Βαγγέλης Παπαθανασίου

O Vangelis, όπως είναι γνωστός παγκοσμίως, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής με καταγωγή από το Βόλο, τιμήθηκε για τους "Δρόμους της Φωτιάς" το 1981.

Κώστας Γαβράς

Ο Κώστας Γαβράς βραβεύτηκε εμμέσως πρώτη φορά το 1969 για το "Ζ" - η ταινία πήρε το Όσκαρ της ξένης καλύτερης ταινίας, που τύποις πηγαίνει στον παραγωγό. Το 1982, όμως, το Όσκαρ που πήρε ήταν όλο δικό του: αυτό του σεναρίου για την ταινία "Αγνοούμενος".

Ολυμπία Δουδάκη

Η μόνη κυρία ελληνικής καταγωγής κι αμερικανικής υπηκοότητας που κέρδισε Όσκαρ είναι η Ολυμπία Δουκάκη, μία εξαίρετη θεατρική ηθοποιός, που πήρε το Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου το 1987 για το "Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού".

Αλεξάντερ Πέιν

Ο Ελληνοαμερικανός Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, που γεννήθηκε στην Αμερική από γονείς ελληνικής καταγωγής, κέρδισε το 2005 το Oscar Διασκευασμένου Σεναρίου για την ταινία Πλαγίως (Sideways) ενώ ήταν υποψήφιος και στην κατηγορία καλύτερης σκηνοθεσίας. Η ταινία συνολικά απέσπασε 5 υποψηφιότητες.Έξι χρονιά μετά, το 2011, κέρδισε το Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου για το φιλμ "Οι απόγοινοι" με πρωταγωνιστή τον Τζορτζ Κλούνει. Κατά την παραλαβή του βραβείου του ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, όπως είναι το κανονικό όνομά του, είπε στα ελληνικά: “Μαμά, σ΄αγαπώ!”.

Τζορτζ Μίλερ

Το 2007, ο Τζορτζ Μηλιώτης, όπως είναι το κανονικό του όνομα, βραβεύτηκε για την ταινία κινουμένων σχεδίων “Happy Feet”!

Λούης Ψυχογιός

Το 2010 ο Λούης Ψυχογιός βραβεύτηκε για το ντοκιμαντέρ “The Cove” (Ο Όρμος).

Αλεξάντρ Ντεσπλά

Ο Ελληνογάλλος (από τη μητέρα του) συνθέτης Αλεξάντρ Ντεσπλά είναι ένας από τους επαγγελματίες του χώρου με τις περισσότερες υποψηφιότητες. Το 2006 με το soundtrack του The Queen, το 2008 για τη μουσική επένδυση του The Curious Case of Benjamin Button, το 2009 για το Fantastic Mr Fox, το 2010 για το The King's Speech, το 2012 για το Argo, το 2013 για το Philomena. Δικαιώθηκε το 2014 για τη μουσική του στο The Grand Budapest Hotel.

Μάικλ Παλαιοδήμος

Η αυλαία της 88η τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ (2016) έπεσε με το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους να απονέμεται στο «Stutterer». Ανάμεσα στους νικητές ήταν και ο Μάικλ Παλαιοδήμος.

