Απίστευτες απειλές εναντίον των Ελλήνων εκτόξευσε σε τηλεοπτική εκπομπή ο επικεφαλής του Ταγίπ Ερντογάν, Yigit Bulut αναφερόμενος στα Ίμια.

«Η Αθήνα θα νιώσει την οργή της Τουρκίας, χειρότερη από αυτή στην Αφρίν. θα σπάσουμε τα χέρια και τα πόδια αξιωματούχων, του πρωθυπουργού ή όποιου υπουργού τολμήσει να ανέβει στα Ίμια στο Αιγαίο», είπε μεταξύ άλλων σε έξαλλη κατάσταση του πρωτοπαλίκαρο του Ερντογάν.

Turkish president #Erdogan's chief advisor Yigit Bulut threatens #Greece, says Athens will face the wrath of #Turkey worse than #Afrin offensive, vows to break arms & legs of officials, PM or any Minister, who dare to land on disputed Kardak/Imia islet in Aegean. pic.twitter.com/XPmATUchnm