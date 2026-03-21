Moscow Fashion Week: Έμπνευση από τον ελληνικό πολιτισμό

Η Εβδομάδα Μόδας στη Μόσχα ξεκίνησε στις 14 Μαρτίου και σχεδιαστές μόδας όπως η Ισπανίδα σχεδιάστρια Patricia Emma Fernandez Ortiz, ιδρύτρια της Madame & Mister Sibarita,και influencers παρουσίασαν τις δημιουργίες τους μπροστά σε συντάκτες περιοδικών, influencers αλλά και σε όλους όσοι λατρεύουν τη μόδα.

H Μoscow Fashion Week είχε και ελληνική πινελιά καθώς πολλοί Ρώσοι σχεδιαστές εμπνέονται από τον ελληνικό πολιτισμό.

Κάποια μόνο από τα παραδείγματα της εβδομάδας Μόδας είναι οι δημιουργίες του Ρώσου σχεδιαστή ελληνικής καταγωγής, Ianis Chamalidy οι οποίες παραπέμπουν σε αρχαιοελληνικό στιλ.

Και η συλλογή όμως της Tatiana Kotova, φέρει τον τίτλο, “Zephyr”. Ο Ζέφυρος στην αρχαία Ελλάδα ήταν ο καλοκαιρινός αέρας.

Στην εβδομάδα Μόδας στη Μόσχα τις εντυπώσεις κλέβουν και κάποια μοντέλα που φοράνε πράσινα φτερά.

Το βαθύ μπλε κυριαρχεί στην Εβδομάδα Μόδας στη Μόσχα θυμίζοντάς μας το μπλε της Ελλάδας.