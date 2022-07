«Pool party σε 5αστερο ξενοδοχείο»: Το Πιτζάμα Look είναι ιδανικό

«Pool party σε 5αστερο ξενοδοχείο» είναι το θέμα της εβδομάδας στο Shopping Star και η Βίκυ Καγιά μοιράζεται μαζί μας τα απαραίτητα tips για να το πετύχουμε!

«Κοριτσάρες μου, για μία ωραία εμφάνιση σε Pool Party σε 5αστερο ξενοδοχείο, σκεφτείτε το πιτζάμα look. Με ωραία 70s μοτίβα, με μία φαρδια παντελόνα και αέρινη. Από πάνω ένα ωραίο κοντό κιμονό στην ίδια ματιέρα γιατί είναι πιτζάμα look. Από μέσα προσθέστε απλά το μαγιό σας. Μου αρέσουν τα βραχιόλια, το ωραίο μανικιούρ και πεντικιούρ, η λίγη λάμψη στα μάγουλα, το wet look ή τα απλά λυτά μαλλιά. Στα παπούτσια, μπορείτε να βάλετε mules, clogs ή και ψιλοτάκουνες εσπαντρίγιες για να το κάνει πιο λουσάτο»

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media