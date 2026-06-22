Ο Τάσος Παυλίδης και ο Πάνος Τελάλης είναι οι δύο φιναλίστ του φετινού επετειακού MasterChef 10!

Ξεκίνησαν το μεγάλο μαγειρικό τους ταξίδι ως συνοδοιπόροι και σύμμαχοι. Αντιμετώπισαν μαζί απαιτητικές δοκιμασίες, ξεπέρασαν τους αντιπάλους τους, αλλά και τους εαυτούς τους, δοκίμασαν τα όριά τους και βρίσκονται στον μεγάλο τελικό γιατί κατάφεραν να αντέξουν! Από την πρώτη στιγμή είχαν δηλώσει ξεκάθαρα πως ο μεγάλος στόχος τους είναι ο τελικός, ένα όνειρο που κατόρθωσαν να κάνουν πραγματικότητα.

Απόψε, Δευτέρα 22 Ιουνίου, οι δύο φιναλίστ ταξιδεύουν στη Βαρκελώνη, όπου τους υποδέχονται οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Ο Τάσος και ο Πάνος καλούνται να αποδείξουν γιατί αξίζει ένας από τους δύο να είναι ο νέος MasterChef της χώρας!

Ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10 θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το συνολικό χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ! Ο δεύτερος φιναλίστ θα κερδίσει το χρηματικό έπαθλο των 30.000 ευρώ!

Φέτος, ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10 θα προκύψει μέσα από τρεις ξεχωριστές δοκιμασίες, οι οποίες θα κρίνουν και θα καθορίσουν τα πάντα. Τρεις διαφορετικές βαθμολογίες θα δοθούν και το άθροισμά τους θα αναδείξει τον επόμενο MasterChef της Ελλάδας!

Η 1 η δοκιμασία του φετινού τελικού πραγματοποιείται στη Βαρκελώνη, έναν από τους σημαντικότερους γαστρονομικούς προορισμούς στον κόσμο. Ο Τάσος και ο Πάνος θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη δυσκολότερη δοκιμασία του διαγωνισμού μέχρι σήμερα, σε μια από τις πιο απαιτητικές κουζίνες παγκοσμίως, μια κουζίνα που δεν συγχωρεί λάθη και απαιτεί ακρίβεια, συνέπεια και απόλυτο έλεγχο.

Οι δύο φιναλίστ θα μαγειρέψουν στο εστιατόριο “Cocina Hermanos Torres”, έναν χώρο που άνοιξε στη Βαρκελώνη το 2018 από τα αδέλφια Σέρχιο και Χαβιέ Τόρες. Το εστιατόριο γεννήθηκε από ένα παιδικό όνειρο και πλέον αποτελεί σημείο αναφοράς της σύγχρονης δημιουργικής κουζίνας, έχοντας τιμηθεί με τρία αστέρια Michelin.

Ο μεγάλος τελικός ξεκινά με δοκιμασία αντιγραφής πιάτου και οι chefs Σέρχιο και Χαβιέ Τόρες θα είναι αυτοί που θα κρίνουν και θα βαθμολογήσουν τις προσπάθειες των δύο φιναλίστ.

Πάνος ή Τάσος;

Ποιος θα κάνει το πρώτο και καθοριστικό βήμα προς τη μεγάλη νίκη;

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