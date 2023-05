Cash or Trash: Νέo επεισόδιo με ιδιαίτερα αντικείμενα που συγκινούν!

Δείτε το trailer σαββατοκύριακου 13 & 14/5

Με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, η Δέσποινα Μοιραράκη μας προσκαλεί και μας υποδέχεται στη δημοπρασία της ζωής μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:15 στο Star και στο Cash or Trash!

Το Σάββατο 13 Μαΐου στο Cash or Trash θα δούμε τέσσερα υπέροχα και ιδιαίτερα αντικείμενα, τα οποία θα εκτιμήσει ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής και θα διεκδικήσουν οι επίδοξοι αγοραστές, Γιώργος Τσαγκαράκης, Γεώργιος Καράμπελλας, Άντα Πανά, Ιόλη Χιωτίνη, Δημήτρης Δεμερτζής, Φοίβος Στρουγγάρης, Ελομίδα Βισβίκη, Θάνος Μαρίνης, Έρμα Στυλιανίδη.

Ο Βασίλης φέρνει τη μουσική στο δωμάτιο εκτίμησης και η Δέσποινα Μοιραράκη βρίσκει την προσωπική του πρωτοβουλία να κρατήσει ζωντανές τις αναμνήσεις μέσα από παλιά αντικείμενα, πολύ συγκινητική. Ο Βασίλης, παλιός παλαιοπώλης και τον τελευταίο μισό αιώνα θεματικός συλλέκτης, παρά τις γνώσεις, που διαθέτει, ακούει προσεκτικά και συγκρατεί όποιες νέες πληροφορίες μεταφέρει ο Θάνος Λούδος για το αντικείμενό του. Η συλλεκτικότητα του αντικειμένου δεν αποδίδεται με το επιθυμητό, για τον πωλητή, ποσό, με την τιμή εκτίμησης, που δίνει ο Θάνος Λούδος. Ο πωλητής από τον Πειραιά, ξέρει ποια κουμπιά να πατήσει στο δωμάτιο των αγοραστών προκειμένου να ξεσηκώσει το ενδιαφέρον τους, αφού διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις για το αντικείμενό του αλλά και γενικότερα για τα παλιά αντικείμενα. Το αντικείμενο του Βασίλη εντυπωσιάζει κατά την αποκάλυψή του. Πόσο μεγάλος είναι ο ενθουσιασμός των αγοραστών και πόσο αποδίδεται μέσα από τις προσφορές τους; Άραγε, η ιδιαιτερότητα, η σπανιότητα κι η αυθεντικότητα του αντικειμένου του Βασίλη μπορεί να φέρει στο δωμάτιο των αγοραστών το κλείσιμο μιας ακόμα δυνατής συμφωνίας;

Από την όμορφη Μεγαλόνησο έρχεται η Άντρι, με ένα ρομαντικό αντικείμενο, που φέρνει θύμησες από ανέμελα παιδικά χρόνια στη Δέσποινα Μοιραράκη. Η Κύπρια πωλήτρια, πρώην τραπεζικός υπάλληλος, έκανε στροφή στην καριέρα της ακολουθώντας την αναπαλαίωση παλιών επίπλων. Παρακολουθώντας το Cash Or Trash στην Κύπρο και έχοντας ιδιαίτερη αγάπη για το παλιό, διατηρώντας πλέον αντικερί με τον σύντροφό της στην Κύπρο, η Άντρι φέρνει ένα αντικείμενο που θυμίζει καρτούν της δεκαετίας του ’70. Ο Θάνος Λούδος βάζει τα πράγματα στην θέση τους αποκαλύπτοντας την προέλευση του αντικειμένου, κάτι που αγνοούσε ως τώρα η πωλήτρια. Το αντικείμενο βρίσκει την θέση του χρονολογικά μέσα από τις πληροφορίες του εκτιμητή του Cash Or Trash, έτσι η Άντρι καταφέρνει να μάθει τα πάντα, που αφορούν σε αυτό. Η τιμή εκτίμησης είναι αναπάντεχα πιο υψηλή από το ποσό που περίμενε να ακούσει η Άντρι, γεγονός που τη γεμίζει αισιοδοξία για τη συνέχεια. Η Άντρι βρίσκεται με ανεβασμένη διάθεση και ίσως διαθέτει το πιο δυνατό «poker face», που έχει περάσει ποτέ από το δωμάτιο των αγοραστών του Cash Or Trash, με τους αγοραστές να διασκεδάζουν αρκετά με το αντικείμενο της Κύπριας πωλήτριας. Ωστόσο το αντικείμενο της Άντρι διχάζει.

Τον Νίκο φιλοξενεί στο δωμάτιο εκτίμησης η Δέσποινα Μοιραράκη, με ένα απλό αλλά ιδιαίτερο αντικείμενο, που κρύβει την ιστορία ενός ανεκπλήρωτου έρωτα. Το αντικείμενο δεν ανήκει στον καλλιτέχνη ζωγράφο Νίκο αλλά σε έναν πληγωμένο φίλο του, που ο Νίκος εκπροσωπεί στο Cash or Trash. Ο Θάνος Λούδος έχει τη χαρά να έχει στα χέρια του ένα κόσμημα μεγάλου οίκου και έτσι του δίνεται η ευκαιρία να περάσει πολλές πληροφορίες στον Νίκο αλλά και στους τηλεθεατές, για ένα κομμάτι ιδιαίτερης συλλογής. Η τιμή εκτίμησης πλησιάζει τα μέτρα, που έχει ορίσει ο φίλος του Νίκου, σίγουρα, όμως, θα ήθελε οι προσφορές των αγοραστών να ξεπεράσουν αυτό το ποσό. Ο Νίκος περνά στο δωμάτιο των αγοραστών με πολλές χρήσιμες πληροφορίες αλλά και μια συγκινητική ιστορία για το αντικείμενο. Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ο Φοίβος Στρουγγάρης, ο Γεώργιος Καράμπελλας, η Έρμα Στυλιανίδη και ο Θάνος Μαρίνης, περιμένουν με αγωνία την αποκάλυψη του αντικειμένου. Πριν ακόμα ξεκινήσει η δημοπρασία, ο Νίκος διακρίνει στα μάτια ενός από τους αγοραστές τον ευσεβή πόθο του να αποκτήσει το αντικείμενό του. Θα καταφέρει ο Νίκος να κλείσει μια συμφέρουσα συμφωνία;

Τη Χριστίνα από την Αθήνα υποδέχεται η Δέσποινα Μοιραράκη στο δωμάτιο εκτίμησης, με ένα αντικείμενο πολύ χαρακτηριστικό της διασκέδασης του προηγούμενου αιώνα. Ο Θάνος Λούδος δίνει πολλά από τα χαρακτηριστικά του απλού μεν αντικειμένου της Χριστίνας, που αποτέλεσε μέσο διασκέδασης για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες. Αν και η τιμή εκτίμησης αρχικά «παγώνει» τη νεαρή δημιουργό καλλυντικών, ξέρει ότι ανάμεσα στους αγοραστές υπάρχουν αρκετοί που θα βρουν σημείο αναφοράς με το αντικείμενό της, ανατρέχοντας στις αναμνήσεις τους. Οι αγοραστές «ρολάρουν» στο παρελθόν, σε μια ρετρό εποχή. Είναι από τις λίγες φορές που ο Δημήτρης Δεμερτζής εκφράζει έντονο συλλεκτικό ενδιαφέρον για ένα αντικείμενο παραπάνω από το εμπορικό του κίνητρο. Η Χριστίνα καταφέρνει να κλείσει μια πολύ καλή συμφωνία, χάρη στο επικοινωνιακό της ταλέντο.

