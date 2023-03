Eurovision 2023: Οι θέσεις εμφάνισης Ελλάδας & Κύπρου στον ημιτελικό

Δείτε βίντεο για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision 2023 από το Breakfast@Star

Καθορίστηκε το βράδυ της Τετάρτης η σειρά εμφάνισης των χωρών που θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς της Eurovision 2023 στο Λίβερπουλ της Μεγάλης Βρετανίας.

Η Ελλάδα με το What They Say του Victor Vernicos κι η Κύπρος με τον Andrew Lambrou και το Break a Broken Heart, θα διαγωνιστούν στον δεύτερο ημιτελικό, στην όγδοη κι έκτη θέση αντίστοιχα.

Ο 16χρονος Victor Vernicos θα τραγουδήσει στην Eurovision για λογαριασμό της Ελλάδας /Φωτογραφία EΡΤ

Σημειώνεται ότι η σειρά εμφάνισης από το 2013 μέχρι σήμερα επιλέγεται από τους παραγωγούς της διοργάνωσης, ούτως ώστε να χαρίσουν μία άρτια τηλεοπτική κάλυψη της βραδιάς.

Στον πρώτο ημιτελικό θα διαγωνιστούν 15 χώρες και τη βραδιά θα ανοίξει η Νορβηγία, ενώ στον δεύτερο θα λάβουν μέρος 16 χώρες και την βραδιά θα ανοίξει η Δανία.

O Andrew Lambrou θα εκπροσωπήσει στο Λίβερπουλ την Κύπρο /Φωτογραφία Instagram

Από τους δύο ημιτελικούς, που θα πραγματοποιηθούν στις 9 και 11 Μαίου, θα προκριθούν οι 10 πρώτες χώρες, οι οποίες θα συναντήσουν τις Big 5 αλλά και την περσινή νικήτρια Ουκρανία στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου στις 13 Μαϊου.

