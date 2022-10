Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται επίδοξους αγοραστές

Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη μοναδική Δέσποινα Μοιραράκη, επέστρεψε στην οθόνη του Star ανανεωμένη για να μας παρουσιάσει ξεχωριστά, μοναδικά αντικείμενα αλλά και τις παράξενες ιστορίες τους για να είσαι εσύ ο κερδισμένος!

Με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, η Δέσποινα Μοιραράκη μας προσκαλεί και μας υποδέχεται στη δημοπρασία της ζωής μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:20 στο Star και στο Cash or Trash!

Σήμερα, Σάββατο 29 Οκτωβρίου στο Cash or Trash η Δύση συναντάει την Ανατολή, με τον πιο όμορφο και νοσταλγικό, μέσα από αντικείμενά που θα εκτιμήσει ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής και θα διεκδικήσουν οι επίδοξοι αγοραστές, Γιώργος Τσαγκαράκης, Γεώργιος Καράμπελλας, Άντα Πανά, Ιόλη Χιωτίνη, Δημήτρης Δεμερτζής, Φοίβος Στρουγγάρης, Ελομίδα Βισβίκη, Θάνος Μαρίνης.

Δέσποινα Μοιραράκη - Θάνος Λούδος

Μία ακόμα ημέρα ξεκινά στο δωμάτιο της εκτίμησης του Cash Or Trash με ένα όμορφο αντικείμενο αλλά και μια ιστορία, που σίγουρα θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για τους μελλοντικούς πωλητές της εκπομπής. Η Δέσποινα Μοιραράκη ακούει την ιστορία της Βικτώριας, η οποία στην προσπάθειά της να ανανεώσει το σπίτι που κληρονόμησε, έπεσε επάνω σε κρυμμένους θησαυρούς. Βάζοντας προς πώληση παλιά αντικείμενα από τα πατάρια του σπιτιού, έφτασε να μαζέψει ένα αρκετά μεγάλο ποσό, ικανό να βοηθήσει στην ανακαίνιση. Η Αθηναία ψυχολόγος φεύγοντας από το δωμάτιο εκτίμησης φαίνεται πως έχει να περιμένει ένα ακόμα αξιόλογο ποσό για την συνέχιση του έργου της ανακαίνισης του σπιτιού της. Αν και το αντικείμενο της Βικτώριας αφορά κυρίως μερικούς από τους αγοραστές, η ιστορία της, η οποία κάλλιστα θα έλεγε κάποιος ότι αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του Cash Or Trash, κινεί το ενδιαφέρον όλων.

Ένα ακόμα παλιό αντικείμενο έρχεται στο Cash Or Trash έτοιμο να εκτιμηθεί από τον Θάνο Λούδο, τον νεότερο εκτιμητή με οίκο δημοπρασιών στην Ελλάδα. Ο συλλέκτης Κώστας βρίσκεται στο δωμάτιο εκτίμησης και νιώθει ότι βρίσκεται στο κατάλληλο μέρος με το ανάλογο αντικείμενο. Η απόλυτη σιγουριά όμως για το αντικείμενό του ανεβάζει αρκετά τις προσδοκίες του και ο Κώστας φεύγει ανικανοποίητος από την πρώτη φάση του Cash Or Trash, στηρίζοντας πλέον τις ελπίδες του στο δωμάτιο των αγοραστών. Οι χαμηλές προσφορές και η ακινησία των αγοραστών να πιστέψουν στο αντικείμενο του Κώστα φέρνει μια ακόμα μεγάλη απογοήτευση στον πωλητή με καταγωγή από τη Λαμία. Η ανατρεπτική προσφορά λίγο πριν την λήξη της δημοπρασίας άραγε θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες του;

Η Δέσποινα Μοιραράκη και ο Θάνος Λούδος συναντούν μια ακόμα ενδιαφέρουσα περίπτωση αντικειμένου αλλά και ανθρώπου. Τι γίνεται όμως όταν η συναισθηματική αξία συγκρούεται με την πραγματική αξία ενός αντικειμένου; Από τις πιο ανατρεπτικές ιστορίες του Cash Or Trash είναι αυτή της Έρσας και του αντικειμένου της, η οποία βγαίνει από το δωμάτιο εκτίμησης με εντελώς «σπασμένα φτερά» αλλά όχι και ηθικό. Η είσοδός της στο δωμάτιο των αγοραστών δηλώνει ότι ήρθε για να διεκδικήσει αυτό που πιστεύει εκείνη ότι είναι καλύτερο για το αντικείμενό της. Άραγε το αντικείμενο της Έρσας σε ποια κατηγορία ανήκει; Είναι cash or trash; Οι αγοραστές φαίνεται να αμφιταλαντεύονται, ανάμεσα στην πραγματική αξία του αντικειμένου και στο ενδιαφέρον που προκαλεί η απλότητά του. Η Έρσα γνωρίζει το αντικείμενο που φέρνει καλά και το στηρίζει, παρά τις χαμηλές, αρχικά, προσφορές. Όλα όμως τα αντικείμενα, που έρχονται στο Cash Or Trash, έχουν κάτι το ξεχωριστό. Ο αγοραστής, που το εντοπίζει εγκαίρως, βγαίνει πάντα κερδισμένος, με ένα ακόμα ιδιαίτερο αντικείμενο στη συλλογή του!

Ένα αντικείμενο, αναφορά στην παράδοση, παρουσιάζει στο Cash Or Trash ο, μόλις 21 ετών, Δημήτρης. Με καταγωγή από οικογένεια συλλεκτών, ο νεαρός πωλητής γνωρίζει κάποια βασικά στοιχεία αρκετά καλά για το αντικείμενο, που έχει στα χέρια του. Η Δέσποινα Μοιραράκη δεν αργεί να δείξει τον ενθουσιασμό της για την ποιότητα του αντικειμένου, που έχει μπροστά της και ο Θάνος Λούδος το επιβεβαιώνει με τη σειρά του, δίνοντας πολλές πληροφορίες για την ιστορικότητα του αλλά και μια αρκετά υψηλή εκτίμηση. Το πέρασμα στο δωμάτιο των αγοραστών γίνεται με καλή διάθεση, αφού με την τουλάχιστον 200 ετών ηλικία του αντικειμένου, που φέρνει ο Δημήτρης τα πράγματα δείχνουν αισιόδοξα. Στο δωμάτιο των αγοραστών τα στοιχεία, που παραθέτει ο Δημήτρης από την εκτίμηση του Θάνου Λούδου, ο οποίος μίλησε για μια ποιοτική και ιστορική αντίκα, κινούν ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον των αγοραστών. Πόσο όμως μπορεί να διαρκέσει το ενδιαφέρον, όταν ένας από τους γνώστες του αντικειμένου, ο Δημήτρης Δεμερτζής αλλά και ο Γεώργιος Καράμπελλας, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, αποχωρούν αρκετά νωρίς από την διαδικασία της δημοπρασίας;

Cash or Trash, τα αντικείμενα ξετυλίγουν τις ιστορίες τους και διεκδικούν την καλύτερη προσφορά για να αλλάξουν χέρια! Γιατί τελικά η ιστορία είναι αυτή που καθορίζει την τιμή και με κάποιες έξυπνες προσφορές, τα παλιά αντικείμενα μπορούν να μετατραπούν σε πολλά - πολλά μετρητά. Πολλοί θησαυροί, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, με γέλια και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media