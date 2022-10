Cash or Trash: Ποια αντικείμενα θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των buyers;

Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη μοναδική Δέσποινα Μοιραράκη, επέστρεψε στην οθόνη του Star ανανεωμένη για να μας παρουσιάσει ξεχωριστά, μοναδικά αντικείμενα αλλά και τις παράξενες ιστορίες τους για να είσαι εσύ ο κερδισμένος!

Με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, η Δέσποινα Μοιραράκη μας προσκαλεί και μας υποδέχεται στη δημοπρασία της ζωής μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:20 στο Star και στο Cash or Trash!

Σήμερα, Κυριακή 16 Οκτωβρίου τέσσερα ιδιαίτερα και ασυνήθιστα αντικείμενα θα εκτιμήσει ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής και θα διεκδικήσουν οι επίδοξοι αγοραστές, Γιώργος Τσαγκαράκης, Γεώργιος Καράμπελλας, Άντα Πανά, Ιόλη Χιωτίνη, Δημήτρης Δεμερτζής, Φοίβος Στρουγγάρης, Ελομίδα Βισβίκη, Θάνος Μαρίνης.

Η Ραφαέλα, με καταγωγή από την Κύπρο, έρχεται στο Cash or Trash με ένα αντικείμενο που κάποιος πιθανόν να έβρισκε απλά…ογκώδες αλλά σίγουρα όχι στα σκουπίδια. Με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, η μόνιμη, πλέον, κάτοικος Αθηνών, αντιλαμβάνεται ακόμα περισσότερο το συλλεκτικό ενδιαφέρον, που θα προκαλέσει στο δωμάτιο των αγοραστών το αντικείμενό της. Έχοντας μάθει αρκετά για τη συλλεκτικότητα διάφορων αντικειμένων δίπλα στη ρακοσυλλέκτρια μητέρα της, επιβεβαιώνεται, για το αντικείμενο που φέρνει και βγαίνει από το δωμάτιο της εκτίμησης σίγουρη για την επόμενη φάση.

Η περίπτωση του αντικειμένου, που φέρνει η Ραφαέλα, αποτελεί δέλεαρ για αρκετούς από τους σημερινούς αγοραστές από τα πρώτα κιόλας λεπτά της αποκάλυψής του. Είναι από τις λίγες φορές που ο Γεώργιος Καράμπελλας, εμπνευσμένος από το αντικείμενο της πωλήτριας του Cash or Trash, το διεκδικεί σθεναρά, παρακάμπτοντας οποιαδήποτε πρόθεση για καλύτερη προσφορά από τους υπόλοιπους αγοραστές. Για πόσο όμως θα αντέξουν οι αντιστάσεις του; Το δωμάτιο των αγοραστών μετατρέπεται σε σκηνή που θυμίζει ταινία άγριας Δύσης, με δύο αγοραστές, για πρώτη φορά διεκδικητές μεταξύ τους, να ανεβάζουν την αγωνία αλλά και τις προσφορές στα ύψη!

Ο Λευτέρης έρχεται με το πιο κίτρινο και φωτεινό αντικείμενο, που έχει έρθει ποτέ στο Cash Or Trash. Η «Βέλια», όπως αποκαλεί το αντικείμενό του ο Λευτέρης, είναι μαζί του από τότε που θυμάται τον εαυτό του. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που αντικείμενο δυσκολεύει τον Θάνο Λούδο αλλά τίποτα δεν τον ξεπερνά στο να βρει πάντα την άκρη του νήματος της εκτίμησης. Για ακόμα μια φορά η Δέσποινα Μοιραράκη αλλά και ο πωλητής γίνονται γνώστες λεπτομερειών, που μόνο ο δαιμόνιος εκτιμητής αλλά και η ομάδα εκτιμητών του Cash Or Trash θα μπορούσαν να βρουν. Ο Λευτέρης έχοντας εστιάσει και συγκρατήσει τις νέες πληροφορίες από το δωμάτιο της εκτίμησης πηγαίνει να συναντήσει τους αγοραστές, γνωρίζοντας πολύ καλά τι αξίζει το αντικείμενό του. Οι αγοραστές θα χρειαστεί να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, προκειμένου να φτάσουν στο τετραψήφιο ποσό, που έχει στο μυαλό του ο Λευτέρης για τη «Βέλια». Άλλωστε ο σκοπός που φέρνει τον Λευτέρη στο Cash Or Trash είναι ιερός για εκείνον, καθώς θέλει να ικανοποιήσει τις τρεις αγαπημένες γυναίκες της ζωής του. Άραγε θα καταφέρουν οι προσφορές των αγοραστών να ικανοποιήσουν τον σκοπό αυτό;

Μετά από μια βόλτα στην καταπράσινη Κηφισιά, η Δέσποινα Μοιραράκη και ο Θάνος Λούδος επιστρέφουν στο Fondazione στο Ίδρυμα Λοβέρδου για να υποδεχτούν τον Αντώνη. Με χιούμορ και άνετη διάθεση, ο Αντώνης φέρνει το αντικείμενό του, δίνοντας την ευκαιρία και στις νεότερες γενιές να γνωρίσουν ένα αντικείμενο, που πλέον δεν συναντούν συχνά. Με την εκτίμηση να μην τον ικανοποιεί αρκετά, ο Αντώνης, για τους φίλους του γνωστός και ως Αντουάν, πηγαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών, έχοντας κρυμμένο άσσο στο μανίκι του την ικανότητά του στο δυνατό παζάρι. Οι αγοραστές υποδέχονται τον Αντουάν αλλά και το αντικείμενό του με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Ίσως η υποδοχή που γίνεται στον Αντουάν να φανεί προφητική. Παρά τις σθεναρές αντιστάσεις των αγοραστών αλλά και την επιμονή του πωλητή, που γνωρίζει το αντικείμενό του πολύ καλά, γρηγορά τα πράγματα παίρνουν αναπάντεχη τροπή στο δωμάτιο των αγοραστών. Το γέλιο και η καλή διάθεση βάζει τα πράγματα στη θέση τους και μια δυνατή προσφορά ολοκληρώνει μια επιτυχημένη πώληση.

Το μεγάλο και βαρύ αντικείμενο της Σουλτάνας από τον Πειραιά, γεμίζει με μελαγχολικές αναμνήσεις της παλιάς Αθήνας αλλά και με όμορφες εικόνες της νέας Ελληνικής ιστορίας το δωμάτιο της εκτίμησης του Cash Or Trash. Η Δέσποινα Μοιραράκη συγκινείται με την ιστορία του αντικειμένου της Σουλτάνας και μαθαίνει ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες για το 100 χρόνων αντικείμενο της πωλήτριας μέσα από τις πληροφορίες της εκτίμησης του Θάνου Λούδου. Η Σουλτάνα, με την άνεση που της δίνει η επαγγελματική της ιδιότητα ως ηθοποιός, μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών με ένα αντικείμενο που θεωρεί ότι αξίζει να προχωρήσουν σε υψηλές προσφορές. Μέσα από τις προσφορές των αγοραστών, ένα οικολογικό μήνυμα, ιστορικές αναφορές αλλά και αρκετή συγκίνηση, δίνουν την ευκαιρία για μια δεύτερη «ζωή» στο αντικείμενο της πωλήτριας.

