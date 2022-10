Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τέσσερις νέους πωλητές

Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη μοναδική Δέσποινα Μοιραράκη, επέστρεψε στην οθόνη του Star ανανεωμένη για να μας παρουσιάσει ξεχωριστά, μοναδικά αντικείμενα αλλά και τις παράξενες ιστορίες τους για να είσαι εσύ ο κερδισμένος!

Με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, η Δέσποινα Μοιραράκη μας προσκαλεί και μας υποδέχεται στη δημοπρασία της ζωής μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:20 στο Star και στο Cash or Trash!

Σήμερα, Κυριακή 9 Οκτωβρίου, πωλητές από όλα τα μέρη της Ελλάδας, φιλοξενούνται μαζί με τα ιδιαίτερα και ασυνήθιστα αντικείμενά τους, που θα εκτιμήσει ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής και θα διεκδικήσουν οι επίδοξοι αγοραστές, Γιώργος Τσαγκαράκης, Γεώργιος Καράμπελλας, Άντα Πανά, Ιόλη Χιωτίνη, Δημήτρης Δεμερτζής, Φοίβος Στρουγγάρης, Ελομίδα Βισβίκη, Θάνος Μαρίνης.

Ακόμα ένα ασυνήθιστο αντικείμενο για τα μάτια του τηλεοπτικού κοινού έρχεται στο Cash or Trash. Ο Θάνος Λούδος έχει την ευκαιρία να δώσει πολύτιμες πληροφορίες για ένα αντικείμενο, που έχει διαβάσει σε εξειδικευμένα βιβλία αλλά δεν είχε την τύχη να δει ποτέ από κοντά! Ο Πέτρος, λάτρης των μακρινών ταξιδιών έχει, ως φιλοσοφία του ότι τα μεγάλα χιλιομετρικά ταξίδια και οι διαφορετικοί πολιτισμοί είναι αρκετά για να τον κρατήσουν για πάντα σε εγρήγορση και νέο. Το βέβαιο είναι πως το παράξενο αντικείμενο, που φέρνει στην εκπομπή, είναι ικανό να ταξιδέψει τους πάντες σε έναν μακρινό προορισμό. Με οδηγό τις νέες πληροφορίες από τον εκτιμητή, ο Πέτρος κατευθύνεται στο δωμάτιο των αγοραστών με σίγουρος ότι θα καταφέρει να κερδίσει και τον πιο δύσκολο από τους αγοραστές με το αντικείμενό του. Η ανταλλαγή που έκανε δίνοντας το μεταξωτό Καλαματιανό μαντήλι, που φορούσε στο λαιμό του, για το παράξενο αντικείμενο, φαίνεται πως θα αποβεί αρκετά κερδοφόρα για εκείνον στο Cash or Trash. Οι αγοραστές ταξιδεύουν μίλια μακριά με το αντικείμενο του Πέτρου. Όποιος έχει το καλύτερο δυνατό επιχείρημα και φυσικά επιμείνει με την πιο ενδιαφέρουσα προσφορά, θα προσθέσει στην συλλογή του το ιδιαίτερο αυτό αντικείμενο, με καταγωγή από το μακρινό Θιβέτ.

Είναι γνωστό και αναμενόμενο πλέον ότι στο Cash or Trash δεν έρχονται μόνο όμορφα, ιδιαίτερα αντικείμενα, ικανά να κεντρίσουν το τηλεοπτικό ενδιαφέρον αλλά και οι άνθρωποι που τα φέρνουν είναι εξίσου ιδιαίτεροι οι ίδιοι, όπως και οι ιστορίες τους. Η κομψή και με το απόλυτα ισορροπημένο look Σίσσυ, φέρνει ένα αντικείμενο που εύκολα θα μπορούσε να μετατρέψει το δωμάτιο εκτίμησης σε παραμυθένιο τοπίο. Η Δέσποινα Μοιραράκη, αφού ζητά tips από τη σύμβουλο εμφάνισης, νιώθει να τη συνεπαίρνει η ιστορία του αντικειμένου που φέρνει η Σίσσυ στο Cash or Trash. Με στοιχεία και πληροφορίες από τον Θάνο Λούδο, που ούτε καν είχε φανταστεί ότι αφορούν στο αντικείμενό της, η Σίσσυ αν και όχι απόλυτα ικανοποιημένη, προχωρά για το δωμάτιο των αγοραστών, ελπίζοντας να διπλασιάσει, τουλάχιστον, το ποσό της εκτίμησης. Στο δωμάτιο των αγοραστών με το που αποκαλύπτεται το αντικείμενο, είναι σαν να καλεί σαγηνευτικά κάποιους να το αποκτήσουν.

Μια χαμηλή εκκίνηση προσφορών και μια πρόωρη αποχώρηση προβληματίζουν και όσο περνάει ο χρόνος οι προσφορές θυμίζουν αγώνα μετ’ εμποδίων για τους αγοραστές και την πωλήτρια συγχρόνως. Η φαντασίωση ενός από τους αγοραστές σε ένα ονειρικό τοπίο με κεντρικό «ήρωα» το αντικείμενο της Σίσσυ, σκιαγραφεί σχεδόν ξεκάθαρα την τελική πορεία της δημοπρασίας. Το Cash or Trash όμως, είναι γεμάτο ανατροπές μέχρι και το τελευταίο λεπτό!

Ένα αντικείμενο, που έχει περάσει από γιαγιά σε εγγονή, έρχεται στο Cash or Trash. Η Δέσποινα Μοιραράκη βρίσκεται απόλυτα στο στοιχείο της, έχοντας πολλές πληροφορίες να δώσει στην πωλήτρια και να κλέψει για λίγο τα «φώτα» στον τομέα της εκτίμησης από τον Θάνο Λούδο, με τις ιδιαίτερα εξειδικευμένες της γνώσεις. Ένα και καλό θα σκεφτόταν κάποιος βλέποντας το αντικείμενο της Ράνιας στο Cash or Trash! Με μεγάλο πλεονέκτημα στο πλάι της την παρουσιάστρια Δέσποινα Μοιραράκη, σε ρόλο καθαρόαιμης δημοπράτη, η Ράνια αισθάνεται ασφαλής στο δωμάτιο των αγοραστών. Με στοιχεία και ξεχωριστές πληροφορίες, που αφήνουν αρκετούς από τους αγοραστές με το στόμα ανοιχτό, η Ράνια νιώθει σίγουρη για την ξεχωριστή εμπειρία και τον αγώνα των προσφορών που ακολουθούν. Πρώτος, με ανώτερη προσφορά τερματίζει εκείνος που έχει καταλάβει την πραγματική αξία του ιδιαίτερου αντικειμένου, που βρίσκεται μπροστά του στο δωμάτιο των αγοραστών και έχει ακούσει προσεκτικά, εκτός από την ιστορία της πωλήτριας και τα λόγια της έμπειρης και ειδικού στον τομέα της Δέσποινας Μοιραράκη.

Ένα ονειρικό αντικείμενο που θα ολοκλήρωνε ένα σωστό playroom, φέρνει στο Cash or Trash η νεαρή Νικόλ. Με τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο να νιώθουν σαν παιδιά μπροστά στη θέα του αντικειμένου της Νικόλ, ο κόσμος των σούπερ ηρώων ξεδιπλώνεται μέσα από μια άλλη διάσταση στο δωμάτιο της εκτίμησης. Καθώς τα κύρια χαρακτηριστικά του αντικειμένου μοιάζουν σχεδόν άθικτα, εκτιμώντας την άριστη κατάσταση στην οποία βρίσκει ο Θάνος Λούδος το αντικείμενο που φέρνει η Νικόλ ως εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη, η τελική εκτίμηση και τα επιπλέον στοιχεία δίνουν «φτερά» στην πωλήτρια ενώ κατευθύνεται στο δωμάτιο των αγοραστών. Ο Γιώργος Τσαγκαράκης συναγωνίζεται την Ιόλη Χιωτίνη σε επιδόσεις τελικού σκορ στο αντικείμενο της Νικόλ, ενώ οι Άντα Πανά, Δημήτρης Δεμερτζής και Γεώργιος Καράμπελλας, μπαίνουν κατευθείαν στον αγώνα με δυνατές προσφορές. Είναι από τις στιγμές που η σιγουριά της πωλήτριας ξεπερνά τις προσφορές των αγοραστών και τα καυστικά σχόλια δεν αργούν να πέσουν σαν …τρίποντα! Με βλέμμα που μαγνητίζει αλλά και ύφος μυστηρίου, οι αγοραστές έχουν μπροστά τους, ίσως μια από τις πιο δυνατές πωλήτριες, που έχουν περάσει από το Cash Or Trash !

