Asia Express: Ένα πλωτό χωριό, ένα εργοστάσιο πάγου και μία ασυλία απόψε!

Δείτε στο βίντεο το αποκλειστικό απόσπασμα του Asia Express που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@star

Το Asia Express συνεχίζεται για 2η εβδομάδα στην Καμπότζη! Μετά την οικειοθελή αποχώρηση του Μαυρίκιου Μαυρικίου και της Ιλάειρας Ζήση και την αγωνιστική αποχώρηση της Βιβής Μπασινά και της Κατερίνας Καλίνογλου, τα επτά ζευγάρια ανταγωνίζονται για τη δεύτερη ασυλία!

Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 21:00 στο Star προβάλλονται τα νέα επεισόδια!

Δείτε εδώ όλα τα επεισόδια του Asia Express

Η επίσκεψη των διαγωνιζόμενων σε ένα πλωτό χωριό είναι ξεχωριστή. Οι εικόνες από τη ζωή των ανθρώπων είναι δυνατές και συγκινητικές. Ωστόσο, η επικοινωνία με τους ντόπιους αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση.

Σε αυτό το χωριό δε λείπει τίποτα, αφού έχει ακόμα και εργοστάσιο πάγου! Ποιοι θα καταφέρουν να το βρουν με ευκολία και ποιοι θα δυσκολευτούν; Θα μπορέσουν οι παίκτες να κουβαλήσουν μία ολόκληρη παγοκολόνα και να τη μεταφέρουν, κάνοντας οτοστόπ;

Οι δοκιμασίες δεν έχουν σταματημό και οι παίκτες καλούνται να τα βγάλουν πέρα και με την εξόρυξη πηλού!

Τρία ζευγάρια έφτασαν πρώτα και προκρίθηκαν στο παιχνίδι επάθλου. Εκτός από τα 2.500 ευρώ, τον νικητή περιμένει κι ένα δυνατό αβαντάζ, μία χρυσή σημαία, που θα δυσκολέψει τη ζωή των υπόλοιπων ζευγαριών! Το ζήτημα είναι πώς θα τη χρησιμοποιήσουν οι νικητές και πώς θα αντιδράσουν οι χαμένοι. Σίγουρα όχι όλοι με την ίδια ψυχραιμία, αφού και τα επτά ζευγάρια θέλουν την ασυλία. Ένα, όμως, θα την κερδίσει.

Άραγε, οι παίκτες θα βρουν με ευκολία σπίτι, για να διανυκτερεύσουν; Θα τους είναι αρκετό το 1€ για φαγητό; Οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές ή μήπως θα συναντήσουν νέους φτερωτούς και μη φίλους;

Ο αγώνας συνεχίζεται και οι παίκτες τιμούν τη θεά Γέι Μάο. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη θεά, πλένοντας αυτοκίνητα!

Μόνο ένα ζευγάρι θα κερδίσει τη 2η ασυλία του Asia Express, όταν τερματίσει πρώτο.

Asia Express: Πώς παίζεται το παιχνίδι - Αυτοί είναι οι κανόνες

Τα ζευγάρια του Asia Express έχουν στόχο να διασχίσουν τρεις χώρες της Ασίας: Καμπότζη, Λάος και Ταϊλάνδη, κάνοντας οτοστόπ και έχοντας στη διάθεση τους μόλις 1€ την ημέρα. Στην πορεία της διαδρομής καλούνται να φέρουν εις πέρας αποστολές αλλά και να λάβουν μέρος σε παιχνίδια επάθλου. Για να εξασφαλίσουν τη διαμονή τους, παρακαλούν τους ντόπιους να τους φιλοξενήσουν στα σπίτια τους. Κάθε εβδομάδα, ένα ζευγάρι θα παίρνει την ασυλία και ένα ζευγάρι θα αποχωρεί οριστικά από το Asia Express.

Κάθε Παρασκευή η ασυλία

Το race της Παρασκευής ξεκινά και οι παίκτες είναι έτοιμοι για τις αποστολές τους. Τα τρία ζευγάρια, που θα φτάσουν πρώτα στο log in, θα συμμετάσχουν στο παιχνίδι επάθλου και θα διεκδικήσουν έπαθλο αξίας 2.500€. Μόλις ολοκληρωθεί το παιχνίδι, ο αγώνας συνεχίζεται. To ζευγάρι που θα καταφέρει να φτάσει πρώτο στο check in, θα κερδίσει την ασυλία και θα συνεχίσει την πορεία του στο Asia Express, κάνοντας τουρισμό, χωρίς να κινδυνεύει με αποχώρηση!

Κάθε Κυριακή η αποχώρηση

Στο Κυριακάτικο race, τα ζευγάρια είναι έτοιμα για νέες αποστολές. Το ζευγάρι, που έφτασε τελευταίο στο προηγούμενο επεισόδιο, έχει ένα disadvantage, που δυσκολεύει την πορεία του στο παιχνίδι. Τα δύο ζευγάρια, που θα φτάσουν πρώτα στο log in, θα λάβουν μέρος στο δεύτερο παιχνίδι επάθλου της εβδομάδας και θα διεκδικήσουν έπαθλο αξίας 2.500€. Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, ο αγώνας συνεχίζεται. To ζευγάρι, που θα φτάσει τελευταίο στο check in, θα είναι και αυτό, που θα αποχωρήσει οριστικά από το Asia Express.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media