Με κοντέινερ καταφθάνει στο J2US ο τέταρτος κριτής!

Το τρέιλερ της τέταρτης σεζόν του «Just the 2 of Us».

Μουσική, ερμηνείες, απροσδόκητα ντουέτα, και γέλιο υπόσχεται ο νέος κύκλος του «Just the 2 of Us».

Στο τρέιλερ της τέταρτης σεζόν που κυκλοφόρησε βλέπουμε ένα κοντέινερ με το νούμερο 4 να καταφθάνει βράδυ στο λιμάνι.

Το φορτίο πολύτιμο και ο Νίκος Κοκλώνης είναι εκεί για να το παραλάβει! Οι κριτές του «Just the 2 of Us» Δέσποινα Βανδή, Σταμάτης Φασουλής και Βίκυ Σταυροπούλου αναρωτιούνται για το περιεχόμενό του. Ποιος είναι ο τέταρτος κριτής; Η απάντηση… αιωρείται!

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: το «Just the 2 of Us» επιστρέφει σύντομα στον Alpha.

