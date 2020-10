Κορωνοϊός: Ξέσπασε σε κλάματα η Πηγή Δεβετζή στον αέρα του Open

Συναισθηματικά φορτισμένη ήταν σήμερα η Πηγή Δεβετζή, μιλώντας στην εκπομπή «Έλα Χαμογέλα» για την περιπέτειά της με τον κορωνοϊό.

Η ολυμπιονίκης βρέθηκε θετική χθες στον ιό μετά από κάποια δέκατα που παρουσίασε και κάποιους πονοκεφάλους που ένιωθε τις προηγούμενες μέρες.

Όπως είπε, έκανε το τεστ στο ΓΝΑ και όταν βγήκε θετικό, τρόμαξε και ειδοποίησε φίλους, γνωστούς και τους συνεργάτες της στο Just the 2 of Us για να τους ενημερώσει.

«Εγώ κάνω γυμναστική στο σπίτι, λόγω της κατάστασης. Και όταν κάποιος κάνει γυμναστική ανεβαίνει η θερμοκρασία του σώματος. Πριν τρεις μέρες έκανα γυμναστική και κάπως κρύωσα, έβαλα θερμόμετρο και είχα δέκατα. Δεν έδωσα σημασία γιατί ήταν σύνηθες φαινόμενο για μένα. Αλλά λέω κάτι συμβαίνει γιατί είχα πονοκέφαλο για τρεις συνεχόμενες μέρες. Έτσι πήγα και έκανα το τεστ. Ευτυχώς που πήγα και προφύλαξα όλους τους φίλους μου. Μου στέλνουν συνεχώς μηνύματα για περαστικά και με συγκινεί πάρα πολύ αυτό», είπε η Πηγή Δεβετζή.

Η ίδια δεν ξέρει πώς κόλλησε τον ιό, αλλά όπως είπε νιώθει ευγνώμων που το περνά ήπια και στο σπίτι της.

«Θέλει πολύ προσοχή. Φοβήθηκα πάρα πολύ και λέω δόξα τω θεώ που είμαι σπίτι μου και το περνάω και δεν είμαι σε κάποιο νοσοκομείο. Υπάρχει κόσμος που είναι στα νοσοκομείο και στεναχωριέμαι πάρα πολύ και συγγνώμη που συγκινούμαι. Η αγάπη του κόσμου είναι τόσο μεγάλη και δεν το περίμενα ότι θα μου στείλουν τόσα πολλά μηνύματα», η ολυμπιονίκης και ξέσπασε σε δάκρυα.