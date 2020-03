Άση Μπήλιου: Μπήκε ο Κρόνος στον Υδροχόο-Πώς θα μας επηρεάσει

Ο Κρόνος πέρασε σήμερα στον Υδροχόο. Θα παραμείνει μέχρι τις 2 Ιουλίου αρχικά, θα επιστρέψει στον Αιγόκερω για κάποιους μήνες και θα πάρει την θέση του στον Υδροχόο στις 17.12 στην κανονική του πορεία μέχρι το Μάρτιο του 2023. Ο Υδροχόος συμβολίζει την ελευθερία, την κοινωνικότητα, την ανθρωπότητα, τα ιδανικά, την φιλία, την πρόοδο, την τεχνολογία την ισότητα. Την τελευταία φορά που ο Κρόνος βρισκόταν σε αυτό το ζώδιο ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 90 μέχρι το 1993. Τότε μπήκε στη ζωή μας και το internet! Ο Κρόνος συμβολίζει τον περιορισμό, το καθήκον, την μοναξιά, την απομόνωση, την πειθαρχία, τους κανόνες, τις δομές, τα εμπόδια, την σοφία, την μεγάλη ηλικία, την ωριμότητα. Αν βάλεις τον Κρόνο στον Υδροχόο αρχικά στην τρίμηνη παραμονή του που είναι πολύ διαφορετική από αυτή μετά τις 17.12, κατανοεί κάποιος τι μας συμβαίνει ήδη! Ο περιορισμός της κοινωνικότητας, της ελευθερίας είναι η πρώτη του εκδήλωση! Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να κρατήσει το internet και οι τηλεπικοινωνίες για να μπορέσουμε να εξυπηρετηθούμε όταν θα περάσει κι ο Άρης στον Υδροχόο και σχηματίσει σύνοδο με τον Κρόνο στο τέλος Μαρτίου. Θα επανέλθω με άλλα ποστ για την επιρροή του στα 12 ζώδια! Να προσέχετε τον εαυτό σας, τους αγαπημένους σας, να μην χάνετε την ψυχική σας αντοχή και την αισιοδοξία σας και κυρίως την ανθρωπιά σας! Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι τα πολύ δύσκολα θα είναι μέχρι την πανσέληνο του Απρλίου στις 8.4.. καλύτερα σίγουρα όταν ο Ήλιος περάσει στον Ταύρο μετά τις 20.4.

