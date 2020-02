Είναι επίσημο - Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θα είναι στο «Just the 2 of us»!

Μέσα από ένα τεράστιο κουτί-δώρο πετάχτηκε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, κάνοντας έκπληξη στον παρουσιαστή.

Αφού ο Νίκος ενθουσιάστηκε με αυτή την έκπληξη, στη συνέχεια την κάθισε για μία μικρή συνέντευξη.

«Ναι, μπήκε η υπογραφή με το "Just the 2 of us". Δεν ξέρω ακόμα με ποιον θα τραγουδήσω» παραδέχτηκε η παρουσιάστρια με το κοινό να ζητωκραυγάζει.

Όπως ήταν αναμενόμενο ο Νίκος Μουτσινάς τη ρώτησε αν της αρέσει η εκπομπή που παρουσίαζε πέρυσι: «Εντάξει, δεν είναι και το αγαπημένο μου πρόγραμμα. Αν το πετύχω δε θα πω "κλείσε τα μάτια". Γιατί, όταν το έκανα το έβλεπα; Δεν το έβλεπα. Εσείς το βλέπετε;» απάντησε η Queen Dina.