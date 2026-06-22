Χιλιάδες λάτρεις της γιόγκα σε ολόκληρο τον κόσμο τίμησαν την Παγκόσμια Ημέρα Yoga την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, καθώς οι λάτρεις του είδους στο εξωτερικό διοργάνωσαν εκδηλώσεις για να αναδείξουν τον ρόλο της αρχαίας αυτής πρακτικής, στην ενίσχυση της υγείας και της ευεξίας.

Κάτι περισσότερο από μια απλή τάση ευεξίας, η yoga αποτελεί μια αρχαία πρακτική που κατάφερε να διατηρήσει τη σημασία της μέσα στους αιώνες. Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, την ανακαλύπτουν διαρκώς περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι αναζητούν ισορροπία, ψυχική ηρεμία και σωματική υγεία.

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Η διάδοσή της yoga στη Δύση άρχισε περίπου στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν Ινδοί δάσκαλοι, την παρουσίασαν σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές χώρες. Από τη δεκαετία του 1960 και έπειτα, η δημοτικότητά της αυξήθηκε θεαματικά, με αποτέλεσμα σήμερα να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας βιομηχανίας της ευεξίας.

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Η Παγκόσμια Ημέρα Yoga αποφασίστηκε να γιορτάζεται 21 Ιουνίου, τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου στο βόρειο ημισφαίριο. Η καθιέρωσή της έγινε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 2014 με στόχο να αναεχτούν τα οφέλη της, για την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο.

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Στη χώρα μας, ο Σύλλογος Yoga Ελλάδας, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ινδίας, διοργάνωσε μαθήματα για όλο τον κόσμο. Στην Αθήνα, έδρα των εορτασμών αποτέλεσε το φουαγιέ του Πολεμικού Μουσείου και το ιστορικό Ωδείο Αθηνών, με πλούσιο πρόγραμμα

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