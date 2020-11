61o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έως τις 15 Νοεμβρίου 

Τα πάντα ήταν έτοιμα στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τη μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου. Στιγμές αργότερα τα φώτα έσβησαν και η προβολή στη μεγάλη οθόνη ξεκίνησε. Όλα ήταν όπως παλιά ή σχεδόν όπως παλιά…



Cut…! H πρεμιέρα του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με την ταινία «Το Ταξίδι της Φάλαινας» του Φίλιπ Γιούριεφ πραγματοποιήθηκε στην κινηματογραφική αίθουσα που ήταν άδεια από θεατές. Μπορεί η πανδημία να αποφασίζει όμως η δίψα για ζωή έχει πάντα τον τελευταίο λόγο.

Ο διευθυντής του Φεστιβάλ Ορέστης Ανδρεαδάκης

Ο δραστήριος διευθυντής του Φεστιβάλ Ορέστης Ανδρεαδάκης, μίλησε για αυτή την τόσο ιδιαίτερη αλλά και συγκινητική πρωτοβουλία. «Αποφασίσαμε να δώσουμε ζωή στην αίθουσα και να προβάλουμε την ταινία έναρξης, κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς θεατές, σε μια συμβολική κίνηση, μια συγκινητική στιγμή που μας ενώνει ξανά από τα σπίτια μας, απ’ όπου κι αν βρισκόμαστε», είπε.

Τα τρία πολύχρωμα posters του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης μοιάζουν πιο επίκαιρα από ποτέ με έναν ιδιαίτερο, σχεδόν προφητικό τρόπο, έτσι όπως μόνο η τέχνη μπορεί. Ο δημιουργικός στόχος του βάσκου illustrator Λουίς Μαθόν (τακτικός συνεργάτης των «New York Times», «New Yorker» και «Little White Lies») και των συντελεστών του φεστιβάλ ήταν οι εικαστικές πυξίδες να «αποτυπώσουν» την κατεύθυνση προς τους πολλούς και διαφορετικούς καλλιτεχνικούς δρόμους του φεστιβάλ, αλλά και την «επιστροφή στα βασικά, στις σταθερές που χάσαμε τον τελευταίο καιρό. Με τις πυξίδες επικαλούμαστε τον παιδικό μας εαυτό που θυμίζει την εσωτερική μας ανάγκη για μια εποχή πιο ξέγνοιαστη».

Ήταν 13 Ιουλίου 2020 όταν όλοι μας είχαμε πια πιστέψει ότι το lockdown ήταν μια πρωτόγνωρη περίοδος που πέρασε… Κάπως έτσι και η δυναμική ομάδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης καλούσε τους δημιουργούς (εγχώριους και μη) να στείλουν τις ταινίες τους για να συμμετάσχουν στο 61ο Φεστιβάλ.

Τέσσερις μήνες αργότερα είμαστε όλοι ξανά, δυστυχώς, στο ίδιο έργο θεατές… Τώρα πια στη νέα lockdown πραγματικότητα οι αφίσες με τις πυξίδες δεν «δείχνουν» πια προς τις σκοτεινές αίθουσες, αλλά στις οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αφού εξαιτίας της πανδημίας κάνει πλέον τις προβολές του online.

Κόντρα στον Covid-19, το Φεστιβάλ «μετακομίζει» στο διαδύκτιο κι έτσι δεν θα χάσετε ούτε καρέ από τα 12 τμήματα με τις 177 ταινίες που υπόσχονται δυνατές κινηματογραφικές στιγμές ακόμα και μέσα στην καραντίνα

Αν και ο κορωνοιός βάζει τους κανόνες στην καθημερινότητα μας, το Φεστιβάλ δεν κάνει βήματα πίσω αλλά δηλώνει δημιουργικά και καλλιτεχνικά παρών, ο πολυμήχανος διευθυντής του και βαθύς γνώστης του κινηματογράφου Ορέστης Ανδρεαδάκης τονίζει; «Παρουσιάζοντας την online εκδοχή του Φεστιβάλ αναζητούμε ταυτόχρονα νέα θεωρητικά εργαλεία ερμηνείας του κινηματογράφου και των τεχνών αλλά και της ίδιας της πραγματικότητας που μας περιβάλλει. Το σινεμά με κάθε τρόπο είναι φέτος ένας τρόπος αγάπης και κατανόησης, ένας τρόπος να θέσουμε και εμείς μερικούς κανόνες πάνω από τους κανόνες που μας επιβάλλει ο νέος κορωνοϊός, ένας τρόπος αντίδρασης στον αντεστραμμένο κόσμο που μπήκαμε».

Σε αυτό το αλλόκοτο σκηνικό οι άνθρωποι του Φεστιβάλ βρήκαν τον τρόπο να μεταμορφώσουν το σπίτι μας σε κινηματογραφική αίθουσα με όλες τις ταινίες του… μόνο ένα κλικ μακριά!

Στις διαδικτυακές επιλογές το ελληνικό τμήμα του φεστιβάλ με την πιο ενδιαφέρουσα ελληνική κινηματογραφική παραγωγή. Συναντάμε 18 μεγάλου μήκους και 21 μικρού μήκους ταινίες. Από αυτό το cine–μπουκέτο, οι δεκαπέντε είναι σε πρώτη προβολή ενώ οι τρεις που έχουν ήδη κάνει πρεμιέρα. Θα προβληθούν επίσης, οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες από το πρόσφατο 43ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Σκηνή από την ταινία «Μήλα»

Αναμφίβολα αξιοσημείωτο το διεθνές διαγωνιστικό τμήμα. To σινέ-πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπει τις 12 ταινίες είναι η Οικειότητα, Μια Σύγχρονη Τυραννία, εμπνευσμένη από το βιβλίο του Αμερικανού κοινωνιολόγου Ρίτσαρντ Σέννετ, Η τυραννία της οικειότητας (εκδόσεις Νεφέλη). Ανάμεσα στις συμμετοχές και τρεις ελληνικές ταινίες. Πρόκειται για το Kala Azar της Τζάνις Ραφαηλίδου, το Digger του Τζώρτζη Γρηγοράκη και τα «Μήλα» του Χρήστου Νίκου με τον Άρη Σερβετάλη. Το φιλμ αποτελεί την επίσημη ελληνική πρόταση στα Οσκαρ στην κατηγόρια ξενόγλωσσης ταινίας. Η πολυβραβευμένη Κειτ Μπλάνσετ είναι executive producer του φιλμ που έχει πάρει διανομή σε 40 χώρες. Δεν είναι άλλωστε λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι ο Νίκου είναι η νέα ανήσυχη κινηματογραφική φωνή!

Παρακολουθείστε τις καλύτερες βαλκανικές ταινίες στην κατηγορία «Ματιές στα Βαλκάνια». Κάντε μια απαραίτητη διαδικτυακή στάση σε αγαπημένους δημιουργούς στις Ειδικές Προβολές ή επιλέξτε ριζοσπαστικές ταινίες στο >>Film Forward… Αν είστε μεταμεσονύχτιοι τύποι τότε δώστε cine- ραντεβού στη ζώνη «Round Midnight».

Ένα διαφορετικό κινηματογραφικό παράθυρο με…κινηματογραφική θέα τη γειτονιά μας ανοίγει ιντερνετικά μέσα από το διαγωνιστικό τμήμα «Meet the Neighbors», όπου συμμετέχουν νέοι δημιουργοί από την Νοτιοανατολική Ευρώπη, την ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Στις δέκα ταινίες υπάρχουν και τρεις με ελληνικές υπογραφές: Το Daniel’16 του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, το All the Pretty Little Horses του Μιχάλη Κωνσταντάτου και το Πρόστιμο του Φωκίωνα Μπόγρη.

Μπορεί το 2020 να μας έχει κάνει όλους πρωταγωνιστές μιας «κινηματογραφικής πραγματικότητας» όμως πριν την πανδημία ο κινηματογράφος μας είχε συστήσει σε ένα σύμπαν επιστημονικής φαντασίας. Το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με το αφιέρωμα «Προφητείες από έναν άλλο κόσμο: Sci-fi και Cli-fi (1950-1990)», μας προτείνει τις πιο cult, αστείες, συναρπαστικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας.

Στην «ομπρέλα» των αφιερωμάτων γνωρίζουμε το έργο της νορβηγίδας δημιουργού Άνια Μπρέιεν, πρωτοπόρου του φεμινιστικού σινεμά στη Σκανδιναβία, ενώ ανακαλύπτουμε το ανατρεπτικό έργο της Τσέχας Βέρα Χιτίλοβα από τις σημαντικότερες εκπροσώπους του «τσεχικού νέου κύματος».

Η ηθοποιός Κάτια Γκουλιώνη που είδαμε στην «Ευτυχία»

Σταθερά δυναμική είναι η παρουσία της «Αγοράς» που φέρνει σε επαφή τους διεθνείς επαγγελματίες του χώρου με την ελληνική κινηματογραφική κοινότητα. Φετινή ambassador η ταλαντούχα ηθοποιός Κάτια Γκουλιώνη που το 2020 ήταν η χρονιά της μέσα από την ταινία «Ευτυχία» του σημαντικού Άγγελου Φραντζή.

Το Φεστιβάλ στηρίζει το ελληνικό σινεμά και με νέες πολυποίκιλες δράσεις: με δύο νέα βραβεία για ελληνικά projects στην Αγορά, μέσα από τη δράση «Meet the Future» που παρουσιάζει οκτώ ανερχόμενους διευθυντές φωτογραφίας επαγγελματιών από την Ελλάδα στο Thessaloniki Locarno Industry Academy International και μέσα από τη στενότερη συνεργασία με το Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Ταινιών της Δράμας.

Μπορεί το lockdown να είναι εδώ σαν εφιαλτικό sequel, όμως το σινεμά δεν σταματάει, ευτυχώς… Για να γίνει κάποιος κομμάτι αυτής της νέας εποχής του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αλλά και της μεγάλης κινηματογραφικής αλυσίδας - θέασης θα πρέπει να στο μπει www.filmfestival.gr και να ακολουθήσει το σύνδεσμο TIFF61 ONLINE.

Το εισιτήριο για κάθε φιλμ είναι τρία ευρώ κι ο θεατής μπορεί να αγοράσει το εισιτήριό για όλες τις προβολές ανεξαρτήτως ημέρας, όμως μπορεί να δει κάθε ταινία μόνο την ημέρα της ηλεκτρονικής προβολής. Η ταινία είναι διαθέσιμη από τις 10:00 το πρωί και για 24 ώρες και θα πρέπει να ολοκληρώσετε την προβολή σας μέχρι τις 10 το πρωί της επομένης.

Έως τις 15 Νοεμβρίου και μέσα στην «καρδιά» της καραντίνας ετοιμαστείτε για μια βόλτα εκεί όπου δε θα χρειαστεί να στείλετε μήνυμα στο 13033.

Ανοίξτε το pc ή το tablet σας και…. σσσςςς το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ξεκινάει γιατί 3, 2, 1 πάμε … «Σινεμά με κάθε τρόπο»!

Έλγκα Νταϊφά