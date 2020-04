Η όπερα «Λούλου» του Άλμπαν Μπεργκ με τη συγκλονιστική Μάρλις Πέτερσεν

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία του Υπουργείου να προσφέρει ψηφιακό πολιτιστικό υλικό σε όλους.

«Μένουμε σπίτι – Βλέπουμε Μέγαρο».

Μετά τη συγκινητική ανταπόκριση του κοινού στις ψηφιακές αναμεταδόσεις συναυλιών του ΕCHO (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής) μέσω του Facebook του ΜΜΑ –περίπου μισό εκατομμύριο θεατές σε 14 χώρες και πάνω από 68.900 προβολές για την αναμετάδοση, το Σάββατο 28 Μαρτίου, του γκαλά όπερας «La Diva: 40 χρόνια» που ήταν αφιερωμένο στη Μαρία Κάλλας με τη σοπράνο Ντινάρα Αλίεβα– το Μέγαρο Μουσικής Aθηνών εγκαινιάζει έναν κύκλο ψηφιακών αναμεταδόσεων, προβάλλοντας στη διαδικτυακή «σκηνή» του εξαιρετικές συναυλίες και παραστάσεις που οι ίδιοι οι θεατές ανέδειξαν και αγάπησαν.

Μια σπάνια ευκαιρία για τους φίλους της μουσικής να απολαύσουν δωρεάν στο site του Μεγάρου, κάθε Τετάρτη και Σάββατο (9:30 μ.μ.), παραγωγές που τους ενθουσίασαν και ήθελαν πάντα να ξαναδούν ή απλώς δεν πρόλαβαν να τις παρακολουθήσουν, όταν αυτές παρουσιάζονταν στο ΜΜΑ.

Ο κύκλος «Μένουμε σπίτι – Βλέπουμε Μέγαρο» αρχίζει το Σάββατο 4 Απριλίου στις 9:30 μ.μ. με τη διαδικτυακή προβολή της όπερας «Λούλου» του Άλμπαν Μπεργκ, μιας από τις σημαντικότερες του 20ού αιώνα, και τη συγκλονιστική Μάρλις Πέτερσεν στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακολουθούν την Τετάρτη 8/4 «Η στέψη της Ποππαίας», το μπαρόκ αριστούργημα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, και το Σάββατο 11/4 η «Ηλέκτρα» με τη μοναδική Αγνή Μπάλτσα στον ρόλο της Κλυταιμνήστρας.

Στο πρόγραμμα προβολών μέσω streaming περιλαμβάνονται σημαντικοί σταθμοί από την πολιτιστική διαδρομή του Μεγάρου: «Ο Μαγικός Αυλός» του Μότσαρτ σε διασκευή στα ελληνικά για παιδιά (Μεγάλη Τετάρτη 15/4), το γκαλά όπερας «La Diva: 40 χρόνια» που είναι αφιερωμένο στη Μαρία Κάλλας με τη σοπράνο Ντινάρα Αλίεβα (Κυριακή του Πάσχα 19/4), «Η επιστροφή της Ελένης» του Θάνου Μικρούτσικου (Τετάρτη του Πάσχα 22/4), η μουσική παράσταση «... και με φως και με θάνατον ακαταπαύστως» με τον Γιώργο Νταλάρα σε σκηνοθεσία Κώστα Γαβρά (Σάββατο 25/4), η «Θαΐς» του Ζυλ Μασνέ (Τετάρτη 29/4), «Η γυναίκα δίχως σκιά» επίσης του Ρ. Στράους (Σάββατο 2/5) και «Ο Νάνος» του Α. Τσεμλίνσκυ (Τετάρτη 6/5).



Την παράσταση στη «Λούλου» του Μπεργκ, την όπερα που σηματοδοτεί την έναρξη του κύκλου των ψηφιακών αναμεταδόσεων, κλέβει η Μάρλις Πέτερσεν, η οποία δίνει ρεσιτάλ φωνητικής ερμηνείας και υποκριτικής σε έναν ρόλο που σημάδεψε την καριέρα της και την καθιέρωσε στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου. Πρόκειται για μια έξοχη παραγωγή που άφησε άριστες εντυπώσεις στο κοινό και ενθουσίασε τον ελληνικό και γερμανόφωνο Τύπο (Süddeutsche Zeitung, Der Neue Merker). Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Άικε Γκραμς, ενώ την Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας διευθύνει ο Νίκος Τσούχλος. Η αρχειακή μαγνητοσκόπηση της παράστασης πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2005 στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη (διάρκεια: 147 λεπτά).

Μοιραζόμαστε τη μαγεία της μουσικής και της τέχνης! Μόνοι στο σπίτι, αλλά ταυτόχρονα όλοι μαζί στην απέραντη ιντερνετική αίθουσα του Μεγάρου!

Νίκος Σκαλκώτας: Οι μουσικές αναπνοές μιας ιδιοφυΐας

Η ταινία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για τον σπουδαίο έλληνα συνθέτη σε σενάριο-σκηνοθεσία Θωμά Κιάου, με τη φωνή του Αλέξανδρου Χαρκιολάκη στον ρόλο του Νίκου Σκαλκώτα και αφηγήτρια την Κατερίνα Διδασκάλου, είναι τώρα διαθέσιμη στο διαδίκτυο.

Το φιλμ αποτελεί παραγωγή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και προβλήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «2019: ΕΤΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑ», οι οποίες διοργανώθηκαν σε συνεργασία με τον Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 70 χρόνων από τον θάνατο του κορυφαίου μουσουργού.

Σημαντικές εκδηλώσεις του Megaron Plus διαθέσιμες on demand στην ιστοσελίδα του Μεγάρου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Στο πλαίσιο της δράσης «Μένουμε σπίτι – Βλέπουμε Μέγαρο», προβάλλονται on demand επιλεγμένες εκδηλώσεις του Μegaron Plus (http://www.megaron.gr/default.asp?pid=396&la=1), στις οποίες συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες και διανοητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό (Judith Butler, Richard Caplan, Μαρία Ευθυμίου, Maurice Godelier, Πέτρος Θέμελης, Lucas Kello, Μαριλένα Κοππά, Βασίλειος Λαμπρινουδάκης, Marκ Mazower κ.ά.) καθώς και καταξιωμένοι λογοτέχνες (Νάσος Βαγενάς, Κική Δημουλά, Asli Erdoğan, Ian McEwan, Άλκη Ζέη, Μένης Κουμανταρέας, Jo Nesbo, Τίτος Πατρίκιος, Λάκης Παπαστάθης, Φωτεινή Τσαλίκογλου κ.ά.).

Οι εκδηλώσεις βιντεοσκοπήθηκαν από τον ιστό www.blod.gr