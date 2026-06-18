MAD: Οι Καλλιτέχνες Της Minos EMI Έδωσαν Το Δικό Τους Show

Η Minos EMI υπέγραψε τις μεγαλύτερες στιγμές των MAD VMA 2026

Viral hits, διεθνείς συνεργασίες και μεγάλες νίκες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Minos EMI συμμετείχε δυναμικά στα MAD Video Music Awards 2026, προσφέροντας εντυπωσιακές εμφανίσεις και επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της στη σύγχρονη ελληνική μουσική.
  • Ο Ακύλας άνοιξε τη βραδιά με το viral hit «Ferto» και κέρδισε δύο βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του «Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου».
  • Η Marseaux παρουσίασε ζωντανά το ακυκλοφόρητο τραγούδι της «Γρανίτα Λεμόνι», ενώ η Έλενα Παπαρίζου ερμήνευσε το νέο της κομμάτι «Αλήθεια Τώρα;».
  • Η Anitta ανακοίνωσε συνεργασία με την Αναστασία για το τραγούδι «Loca», που θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου.
  • Η Μαρίνα Σάττι κέρδισε δύο βραβεία, ενώ οι Toquel και LILA αναδείχθηκαν «Καλύτερο Ντουέτο» για το «Poios Na Sou To Pei».

Η Minos EMI, a Universal Music Company, έδωσε για ακόμη μία χρονιά δυναμικό  παρόν στα MAD Video Music Awards 2026 by ΔΕΗ, χαρίζοντας στο κοινό μερικές από τις πιο συναρπαστικές στιγμές της βραδιάς και επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή!


Η αυλαία της μεγάλης γιορτής της μουσικής άνοιξε με τον Ακύλα, ο οποίος παρουσίασε ένα εντυπωσιακό opening act με το αγαπημένο viral hit «Ferto», σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών με χορηγό τη ΔΕΗ. Με ενέργεια, δυναμική σκηνική παρουσία και εντυπωσιακή χορογραφία, ο Ακύλας ξεσήκωσε από τα πρώτα κιόλας λεπτά το κοινό, δίνοντας τον τόνο για μια αξέχαστη βραδιά.
 
 

@minosemi @Akylas 👾 Ferto 🎤 Live at Mad VMA Awards #dei #madvma @Mad TV ♬ πρωτότυπος ήχος - Minos EMI

Στη συνέχεια, η Marseaux ανέβηκε στη σκηνή και χάρισε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της βραδιάς, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ζωντανά το πολυαναμενόμενο ακυκλοφόρητο τραγούδι της «Γρανίτα Λεμόνι», το οποίο εδώ και εβδομάδες έχει γίνει viral στο TikTok, δημιουργώντας τεράστιo hype, το οποίο κυκλοφορεί αύριο 19/6.
 

 

@minosemi @Marseaux 🍋 Γρανίτα Λεμόνι 🎤 Live at Mad VMA Awards 2026 #madvma @Mad TV ♬ πρωτότυπος ήχος - Minos EMI

Φυσικά, από τη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χρονιάς δεν θα μπορούσε να λείπει η κορυφαία Ελληνίδα pop star, Έλενα Παπαρίζου. Mε τη διαχρονική λάμψη και τη μοναδική της σύνδεση με το κοινό, ανέβηκε στη σκηνή των MAD VMA 2026 και έκλεψε τις εντυπώσεις παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το ολοκαίνουργιο τραγούδι της «Αλήθεια Τώρα;».
 

 

@minosemi @Helena Paparizou ⭐️ Αλήθεια Τώρα 🎤 Live at Mad VMA Awards 2026 #madvma @Mad TV #helenapaparizou ♬ πρωτότυπος ήχος - Minos EMI

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της βραδιάς ήρθε λίγο πριν την εμφάνιση της Αναστασίας, όταν η παγκοσμίου φήμης Βραζιλιάνα superstar Anitta εμφανίστηκε στη σκηνή και ανακοίνωσε τη νέα διεθνή συνεργασία της με την Αναστασία. Η Αnitta αποκάλυψε ότι το τραγούδι «Loca» θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου, προκαλώντας ενθουσιασμό τόσο στο κοινό όσο και στα social media.
 

 

@minosemi H @Anitta 🇧🇷 ανακοινώνει την επερχόμενη συνεργασία της με την @Anastasia 🇬🇷 ANASTASIA X ANITTA - LOCA - JULY 10 🔉 @Mad TV #madtv Mad VMAs #anastasia #anitta ♬ πρωτότυπος ήχος - Minos EMI
 

Αμέσως μετά, η Αναστασία ανέβηκε στη σκηνή παρουσιάζοντας το νέο της τραγούδι «Σπάστε Τα», αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά γιατί αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες της νέας γενιάς. Η ένταση κορυφώθηκε όταν στη σκηνή εμφανίστηκε η Antigoni και μαζί ερμήνευσαν το αγαπημένο «Jalla», σε ένα εκρηκτικό ντουέτο που ξεσήκωσε το κοινό και χάρισε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.


 

@minosemi @Antigoni @Anastasia JALLA 🎤 Live at MAD VMAs 2026 @Mad TV #jalla #anastasia #antigoni ♬ πρωτότυπος ήχος - Minos EMI

 
Ο Ακύλας επέστρεψε αργότερα στη σκηνή με ένα δεύτερο, εντελώς διαφορετικό act, αυτή τη φορά με χορηγό τη Skoda. Με αστείρευτη ενέργεια, έντονο χορό και σύγχρονη αισθητική, παρουσίασε τα ολοκαίνουργια τραγούδια «spastoSpasto» και «Akyla Tequila» από το νέο του album «Press Start», επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα πιο συναρπαστικά νέα ονόματα της ελληνικής pop σκηνής.
 

@minosemi @Akylas 👾 Ferto 🏆 ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ VIRAL - MAD VMAS 2026 @Mad TV #Ferto #Akylas ♬ πρωτότυπος ήχος - Minos EMI

Ξεχωριστή ήταν και η εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι, η οποία δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα παρουσιάζοντας το «Ανατολή», μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της προηγούμενης χρονιάς. Στη συνέχεια, ερμήνευσε τις αγαπημένες «Κούπες», δέκα χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία τους, χαρίζοντας στο κοινό μία συγκινητική αλλά και γεμάτη ενέργεια μουσική στιγμή.
 

@minosemi @SATTI 💅 ΛΟΛΑ 🏆ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΠ ΒΡΑΒΕΙΟ @Mad TV MAD VMAs 2026 #LOLA #marinasatti @goldenrecordsgr ♬ πρωτότυπος ήχος - Minos EMI

 
 Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ακόμη μία μεγάλη επιτυχία για τη Minos EMI, a Universal Music Company καθώς οι καλλιτέχνες της απέσπασαν σημαντικές διακρίσεις στις κορυφαίες κατηγορίες των MAD Video Music Awards 2026. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η βράβευση του Μίνου Μάτσα στην καινούργια κατηγορία «Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας & OST by ΕΚΚΟΜΕΔ», την οποία κέρδισε για τη μουσική του στην ταινία «Καποδίστριας», μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της χρονιάς στους ελληνικούς κινηματογράφους.
 

@minosemi @SATTI 🌅 Ανατολή 🎤 live at @Mad TV MAD VMAs 2026 @goldenrecordsgr #marinasatti #anatoli ♬ πρωτότυπος ήχος - Minos EMI

 
Ο Ακύλας επιβεβαίωσε τη δυναμική του παρουσία στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή κατακτώντας δύο βραβεία στην κατηγορίες «Τραγούδι Viral» με το τραγούδι  «Ferto» και εννοείται στην κατηγορία του «Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου».
             

@minosemi @Akylas 🏆 ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ @Mad TV MAD VMAs 2026 #akylas ♬ πρωτότυπος ήχος - Minos EMI

 
Η Μαρίνα Σάττι συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία, αποσπώντας το βραβείο «Καλύτερο Pop» για το τραγούδι «Lola» καθώς και το βραβείο «Καλύτερο Album» για το άλμπουμ «Pop Too», επιβεβαιώνοντας την καλλιτεχνική και εμπορική της κυριαρχία.
                

@minosemi @SATTI @chores.voices ☕️ Κούπες 🎤 live at @Mad TV VMAs 2026 #marinasatti #koupes ♬ πρωτότυπος ήχος - Minos EMI

 
Παράλληλα, το βραβείο για το «Καλύτερο Ντουέτο» κατέκτησαν οι Toquel και LILA για την επιτυχία «Poios Na Sou To Pei», προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διάκριση στο δυναμικό roster της εταιρείας.
 

@minosemi @Toquel @LILA ✨ POIOS NA SOU TO PEI 🏆 ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΥΕΤΟ @Mad TV MAD VMAs 2026 #toquel #lila ♬ πρωτότυπος ήχος - Minos EMI

Τα MAD Video Music Awards 2026 αποτέλεσαν μία ακόμη λαμπρή απόδειξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της καλλιτεχνικής δύναμης της Minos EMI, a Universal Music Company. Με εντυπωσιακές εμφανίσεις, διεθνείς συνεργασίες και σημαντικές βραβεύσεις, οι καλλιτέχνες της εταιρείας επιβεβαίωσαν ότι συνεχίζουν να διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον της ελληνικής μουσικής!
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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