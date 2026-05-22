Ο χώρος της μουσικής φαίνεται πως απέκτησε ένα νέο πρόσωπο που ήδη συζητιέται έντονα, με τον Φοίβο να βρίσκεται πίσω από αυτή τη νέα δυναμική κίνηση.

Ο λόγος για τον Ιορδάνη Αγαπητό, τον ανερχόμενο καλλιτέχνη από τη Θεσσαλονίκη που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να δημιουργήσει ισχυρή παρουσία στα social media και ένα κοινό που μεγαλώνει καθημερινά.

Με περισσότερους από 120.000 followers και έντονη δραστηριότητα σε TikTok, Instagram, Facebook και YouTube, ο Ιορδάνης Αγαπητός θεωρείται ήδη ένα από τα πιο υποσχόμενα νέα ονόματα της γενιάς του.

Το νέο του τραγούδι, Εξάρτηση, αρχίζει να κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στα ραδιόφωνα, ενώ το official video clip στο YouTube ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το buzz γύρω από το όνομά του.

Οι ακροατές μιλούν για ένα κομμάτι που μένει στο μυαλό από το πρώτο άκουσμα, με τα σχόλια κάτω από το video να αυξάνονται καθημερινά και το τραγούδι να αποκτά δυναμική viral επιτυχίας.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν πως πρόκειται για μία από τις πιο δυνατές εμπορικές κινήσεις του Φοίβος τα τελευταία χρόνια, βλέποντας στον Ιορδάνης Αγαπητός έναν καλλιτέχνη που ήρθε για να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή του λαϊκού και pop ήχου.

Μάλιστα, το Εξάρτηση εξελίσσεται ήδη σε ένα από τα πιο viral τραγούδια του φετινού καλοκαιριού, με τη χαρακτηριστική του ατάκα να χρησιμοποιείται σε χιλιάδες videos στο TikTok και να γίνεται viral trend στα social media.