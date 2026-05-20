Νατάσσα Μποφίλιου: «Είναι ένα νέο ξεκίνημα που με συγκινεί»

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος είναι οι πρώτοι καλλιτέχνες της νέας δισκογραφικής εταιρείας CUT, σε συνεργασία με την Panik Entertainment Group.
  • Η CUT στοχεύει στην ανάδειξη έργων και δημιουργών με προσωπικότητα και σύγχρονη αισθητική, χωρίς μουσικά περιορισμούς.
  • Η Μποφίλιου εκφράζει ενθουσιασμό για το νέο ξεκίνημα και την ασφάλεια που της προσφέρει η συνεργασία.
  • Η CUT θα κυκλοφορήσει το νέο τραγούδι της Μποφίλιου σε λίγες εβδομάδες, με μουσική και στίχους από τους Καραμουρατίδη και Ευαγγελάτο.
  • Ο CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, δηλώνει ότι η CUT θα δώσει χώρο σε καλλιτέχνες με ταυτότητα και ελευθερία.

 Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, μία από τις πιο ξεχωριστές, επιτυχημένες και διαχρονικές δημιουργικές τριάδες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, αποτελούν το πρώτο καλλιτεχνικό σχήμα που παρουσιάζει η CUT, ένα νέο δισκογραφικό label που δημιουργείται σε συνεργασία με την Panik Entertainment Group.

Η CUT, με αυτόνομη καλλιτεχνική ταυτότητα και φιλοσοφία, έχει στόχο να αναδεικνύει έργα και δημιουργούς με προσωπικότητα, συνέπεια και σύγχρονη αισθητική.

Η CUT φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ανοιχτό δημιουργικό χώρο για καταξιωμένους αλλά και νέους καλλιτέχνες, χωρίς μουσικά στεγανά και περιορισμούς ως προς το είδος, δίνοντας έμφαση στη δύναμη του τραγουδιού, της ιδέας και της καλλιτεχνικής έκφρασης. Από διαφορετικές αφετηρίες και μουσικές κατευθύνσεις, κοινός παρονομαστής θα είναι η αυθεντικότητα, η δημιουργικότητα και η διάθεση για έργα με ουσία και χαρακτήρα που μπορούν να επικοινωνήσουν με ένα ευρύ κοινό.

Η Νατάσσα Μποφίλιου σημειώνει: «λατρεύω τα νέα ξεκινήματα γιατί σου δίνουν μια καινούργια οπτική και ανοίγουν νέους δρόμους για τα πράγματα. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη με αυτό το νέο ξεκίνημα γιατί νιώθω ασφάλεια. Είναι άνθρωποι που γνωρίζω, έχουμε δουλέψει ξανά μαζί και έχουμε κάνει πολύ όμορφα πράγματα. Για μένα η ”CUT” είναι ένα περιβάλλον ασφάλειας και δημιουργικότητας και αυτό με συγκινεί πολύ».

Ο Θέμης Καραμουρατίδης αναφέρει: «η ”CUT” είναι ένα label το οποίο συστήνεται από ανθρώπους που γνωρίζω και εμπιστεύομαι. Με όσους έχω γνωρίσει νιώθω πάρα πολύ όμορφα και αισθάνομαι ότι η δημιουργικότητα και η διάθεση που έχουν όλοι μέσα ταιριάζει απόλυτα με τη φάση στην οποία βρίσκομαι κι εγώ. Είναι το label στο οποίο θα ήθελα ούτως ή άλλως να κυκλοφορήσω το καινούργιο μας τραγούδι».
 
Ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος λέει: «νιώθω μεγάλη χαρά. Είναι αρχικά μια ανανέωση όρκων δημιουργικής πίστης με τους αγαπημένους μου, γιατί ετοιμαζόμαστε ακόμη μία φορά να μοιραστούμε μια προσωπική μας κατάθεση - και αυτή είναι πάντα η στιγμή που με κάνει να νιώθω πολύ χαρούμενος και δημιουργικός. Χαίρομαι επίσης γιατί ξεκινώ ένα νέο ταξίδι συνύπαρξης με ανθρώπους που έχουν τεράστια όρεξη για δουλειά και αυτό είναι κάτι που πάντα μας συγκινεί και μας γεμίζει ενέργεια. Είμαστε έτοιμοι για τα καλύτερα. Καλή μας αρχή!».
 
Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, δηλώνει: «είναι χαρά και τιμή για τη μουσική μας οικογένεια, η διαδρομή της “Cut” να ξεκινά μαζί με τη Νατάσσα Μποφίλιου, τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο και τον Θέμη Καραμουρατίδη. Τρεις καλλιτέχνες που, μέσα από τη συνέπεια, την αισθητική και τη βαθιά σχέση τους με το κοινό, έχουν διαμορφώσει ένα από τα πιο ξεχωριστά καλλιτεχνικά αποτυπώματα στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Η ”Cut” φιλοδοξεί να δώσει χώρο σε φωνές, έργα και συνεργασίες με ταυτότητα, ελευθερία και διάρκεια. Η Panik Records, στα 15 χρόνια πορείας της, συνεχίζει να αγκαλιάζει όλες τις εκφράσεις και τα είδη της μουσικής, στηρίζοντας καλλιτέχνες με διαφορετική ματιά και ουσιαστική σχέση με το κοινό».
 
Η CUT θα εγκαινιάσει την πορεία τhw με το καινούργιο τραγούδι της Νατάσσας Μποφίλιου, σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, που θα κυκλοφορήσει σε λίγες εβδομάδες.

ΝΑΤΑΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
ΘΕΜΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
