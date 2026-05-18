«Τα κατάφερες»: Η πρώτη κυκλοφορία της Μεταξίας Κοντού

Με την υπογραφή του Δημήτρη Γιώτη

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μεταξία Κοντού κυκλοφορεί το δισκογραφικό της ντεμπούτο με τίτλο «Τα κατάφερες» από την Orion Music.
  • Το τραγούδι είναι ρούμπα με ελληνικό χαρακτήρα και κρητική λύρα, προσφέροντας αυθεντικότητα.
  • Η Orion Music στηρίζει νέους καλλιτέχνες, με τη Μεταξία Κοντού να ξεχωρίζει στη μουσική σκηνή.
  • Η Κοντού έχει συνεργαστεί με γνωστά ονόματα της δισκογραφίας και έχει εμφανιστεί στην τηλεόραση.
  • Το «Τα κατάφερες» είναι διαθέσιμο σε ψηφιακές πλατφόρμες και στο YouTube.

Μία ακόμη νέα και πολλά υποσχόμενη παρουσία μετράει πλέον η ελληνική δισκογραφία.

Η Μεταξία Κοντού κάνει το δισκογραφικό της ντεμπούτο μέσα από τη νέα κυκλοφορία της Orion Music με τίτλο «Τα κατάφερες», σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Γιώτη.

«Τα κατάφερες»: Η πρώτη κυκλοφορία της Μεταξίας Κοντού

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη ρούμπα με έντονο ελληνικό χαρακτήρα και ηχητικές επιρροές που ταξιδεύουν μέχρι την Κρήτη.

 Kι αυτό  γιατί η κρητική λύρα δίνει ξεχωριστό χρώμα και ένταση στο τραγούδι, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα γεμάτο συναίσθημα και αυθεντικότητα.

Η Orion Music συνεχίζει να στηρίζει νέους καλλιτέχνες και να δίνει βήμα σε φρέσκες φωνές που έρχονται να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στη μουσική σκηνή, με τη Μεταξία Κοντού να αποτελεί μία από αυτές τις νέες παρουσίες που αξίζει να προσέξει το κοινό.

Το «Τα κατάφερες» κυκλοφορεί ήδη σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ είναι διαθέσιμο και στο επίσημο κανάλι της Orion Music στο YouTube.

Λίγα λόγια για τη Μεταξία Κοντού

Μετά τις σπουδές της υποκριτικής και την ενασχόλησή της με την τηλεόραση και το μουσικό θέατρο, η Μεταξία Κοντού ασχολήθηκε επαγγελματικά και με το τραγούδι.

Παρά το νεαρό της ηλικίας της έχει ήδη συνεργαστεί με γνωστά ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας κάνοντας αισθητή την παρουσία της στον χώρο.

Μέχρι στιγμής έχει συνεργαστεί με την Αγγελική Ηλιάδη, τον Σώτη Βολάνη, την Τζένη Κατσίγιαννη, τον Γιώργο Γιαννιά, τον Γιάννη Τάσσιο, τον Ιωακείμ Φωκά, τον Δημήτρη Γιώτη και τη Μαριάντα Πιερίδη.

Στην τηλεόραση σε guest εμφάνιση την έχουμε δει  στο  σήριαλ οι Παγιδευμένοι στον ΑΝΤ1 με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και τη Μάρθα Λαμπίρη-Φεντόρουφ.

