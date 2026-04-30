Η Ελένη Φουρέιρα κυκλοφορεί το πρώτο της βινύλιο

Η κορυφαία pop star ετοιμάζεται για τη φετινή καλοκαιρινή περιοδεία της

Η Ελένη Φουρέιρα κυκλοφορεί το πρώτο της βινύλιο
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Φουρέιρα κυκλοφορεί το πρώτο της βινύλιο με τίτλο «Hybrid» από την Panik Records.
  • Το album περιλαμβάνει 13 τραγούδια με ποικιλία ήχων όπως pop, RnB, dance και gospel.
  • Η ψηφιακή κυκλοφορία του «Hybrid» έγινε viral, ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο ακροάσεις σε 24 ώρες.
  • Το πρώτο single «Alleluia» έχει γίνει πλατινένιο με πάνω από 10 εκατομμύρια streaming points.
  • Η Φουρέιρα ετοιμάζεται για την καλοκαιρινή περιοδεία της «Hybrid Tour» μετά από sold out shows στην Αθήνα.

Η Ελένη Φουρέιρα κυκλοφορεί το πρώτο βινύλιο της σπουδαίας καριέρας της και μοιράζεται με το κοινό το album «Hybrid» σε μία έκδοση - έκπληξη.

Το «Hybrid», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι τώρα διαθέσιμο και σε φυσικό προϊόν -σε βινύλιο και cd- λίγους μήνες αφότου «σάρωσε» τα charts και τα social media με την ψηφιακή του κυκλοφορία. Το βινύλιο και το cd είναι διαθέσιμα στα φυσικά καταστήματα και στο eshop της Panik, στο https://panikmusic.gr/product/hybrid-eleni-foureira-vinyl.

Μέσα από το  «Hybrid» η Ελένη Φουρέιρα ορίζει για ακόμα μια φορά τις τάσεις στην ελληνική pop σκηνή, παρουσιάζοντας 13 τραγούδια που κεντρίζουν αμέσως την ακροατή. Με απρόσμενη μίξη ήχων και στυλ, που εκτείνεται από το pop, το RnB και το garage, μέχρι το dance, το gospel και το παραδοσιακό, η Ελένη Φουρέιρα καταθέτει μια ολοκληρωμένη και μοντέρνα πρόταση για τη μουσική του σήμερα.

Αμέσως μόλις κυκλοφόρησε ψηφιακά, το «Hybrid» απέσπασε κολακευτικά σχόλια και διθυραμβικές κριτικές και έγινε viral, «σαρώνοντας» τις πρώτες θέσεις σε όλα τα charts και ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο ακροάσεις σε ένα 24ωρο. 

Μάλιστα, η μεγάλη επιτυχία του album ξεκίνησε από το πρώτο κιόλας single, το «Alleluia», το οποίο μεταξύ άλλων έχει γίνει πλατινένιο σε πωλήσεις με πάνω από 10 εκατομμύρια streaming points, μετρά περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, κατέκτησε το no1 σε όλα τα digital charts και για περισσότερους από τρεις μήνες ήταν no1 στο ελληνικό και στο μεικτό ραδιοφωνικό airplay chart.

Δείτε το video της Ελένης Φουρέιρα για το βινύλιο:

Την ίδια ώρα, μετά την ολοκλήρωση των πολύμηνων sold out shows της στην Αθήνα, η κορυφαία pop star ετοιμάζεται για τη φετινή καλοκαιρινή περιοδεία της, «Hybrid Tour». 

