Ιωάννα Τούνη: Τι συνέβη με τον κατηγορούμενο πριν τη σύλληψή της

Έσπασαν το αυτοκίνητο της δικηγόρου των κατηγορουμένων για το revenge porn

Το τετ-α-τετ της Ιωάννας Τούνη με τον κατηγορούμενο που οδήγησε στη σύλληψη της
Η Ιωάννα Τούνη συνελήφθη το Σάββατο, οδηγήθηκε στο αυτόφωρο κι έπειτα αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, καθώς το προηγούμενο βράδυ είχε ανεβάσει βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram με τον άντρα που καταδικάστηκε για το revenge porn.

Συγκεκριμένα, η επιχειρηματίας πήγε να διασκεδάσει στα μπουζούκια με την παρέα της για τη δικαίωσή της στο δικαστήριο αλλά εκεί, πιο δίπλα, διασκέδαζε ο άντρας που διακίνησε το βίντεό της. Η ίδια ζήτησε από το μαγαζί να τον απομακρύνουν, αλλά αυτό δε συνέβη και έτσι, οργισμένη, ανήρτησε βίντεο με το πρόσωπό του και το όνομά του στα προσωπικά της social media. Στη συνέχεια αποχώρησε από το μαγαζί εκείνη.

Τούνη: Η στιγμή που ζητά την απομάκρυνση του καταδικασθέντα για revenge porn

Ο δικηγόρος της influencer, Μιχάλης Δημητρακόπουλος δήλωσε για το περιστατικό: «Όπως μου είπε την ειρωνευόταν. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όταν βλέπεις απέναντί σου να σε ειρωνεύεται ο άνθρωπος, ο οποίος για εννέα χρόνια σε διαπόμπευε, αισθάνθηκε πολύ άσχημα. Αισθάνθηκε δικαιολογημένα θυμό και ήθελε να τον απομακρύνουν από το νυχτερινό κέντρο».

«Όταν έκανε αυτή την ανάρτηση κάτω από έντονη συναισθηματική φόρτιση, δεν γνώριζε ότι αυτό απαγορεύεται από τον νόμο. Επίσης ο δικαιολογημένος θυμός ήταν αυτός ο οποίος οδήγησε την κυρία Τούνη σε αυτή την ανάρτηση. Άνθρωπος είναι, όταν βλέπεις τον βιαστή της ψυχής σου απέναντι θυμώνεις. Δεν μπορείς να χαρείς. Το θύμα είναι η Ιωάννα Τούνη και ο κύριος αυτός πιστεύει ότι παραβίασε τα προσωπικά του δεδομένα. Και μάλιστα θεωρεί ότι η κυρία Τούνη τον έβλαψε. Εάν με ρωτούσε πριν το κάνει, εγώ ως νομικός θα της έλεγα “όχι”», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Ένα απρόοπτο συνέβη στη δικηγόρο των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση του revenge porn βίντεο της Ιωάννας Τούνη, το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας, σύμφωνα με το «Πρωινό».

Έγινε γνωστό ότι έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου της δικηγόρου, κ. Σωτηρίας Πανουσάκη, έξω από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.

Η κυρία Πανουσάκη δήλωσε στον ΑΝΤ1: «Ξεκίνησα πρωί πρωί γιατί έπρεπε να είμαι στα δικαστήρια. Ήμουν στις 8 παρά δέκα έξω από το αυτοκίνητό μου και το βρήκα σε αυτήν κατάσταση. Γνώριζαν ότι ήταν το δικό μου. Υπήρχαν τουλάχιστον 15 αυτοκίνητα από την μια πλευρά και άλλα δέκα από την δίπλα. Δέχομαι υβριστικά μηνύματα καθημερινά. Εγώ θέλω ένα πράγματα να πω, ότι όλη αυτή η ρητορική μίσους πρέπει να σταματήσει. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν στην ίδια πόλη, τον έχει συναντήσει ένα εκατομμύριο φορές όλα αυτά τα χρόνια».

