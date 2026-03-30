Σπυροπούλου: Ταξίδι στα χιόνια για τα γενέθλια του συζύγου της

Τα γενέθλιά του είχε στις 26 Μαρτίου ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος και η σύζυγός του Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είπε να εκμεταλλευτεί το τριήμερο της 25ης Μαρτίου για να κολλήσει κάποιες μέρες και να πάνε οικογενειακώς ένα ωραίο ταξίδι.

Έτσι λοιπόν η Κωνσταντίνα με τον Βασίλη και τα δύο τους παιδιά τον τρίχρονο Βλάσση και τον δίχρονο Βασίλη, πήγαν σε ένα πανέμορφο χιονισμένο μέρος.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την εκδρομή τους.Σε ένα από αυτά μάλιστα ο επιχειρηματίας σύζυγός της κάνει σκι και εκείνη τον θαυμάζει.

Το ζευγάρι όσο αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις κι αν έχει πάντα βρίσκει χρόνο ο ένας για τον άλλον. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου άλλωστε όπως κατά καιρούς έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις της η οικογένειά της είναι πάντα για κείνη η προτεραιότητα.

Πολλές φορές την έχουμε δει με τα παιδιά της στην παιδική χαρά ή ακόμα και στην κουζίνα να φτιάχνουν αλμυρές και γλυκές λιχουδιές.

