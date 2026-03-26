Ελένη Χατζίδου: Η γεμάτη περηφάνια ανάρτηση για τον στρατιωτικό αδερφό της

Ενα σπάνιο κι ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο με τον αδερφό της, μοιράστηκε η Ελένη Χατζίδου ανήμερα της 25ης Μαρτίου.

Ο Αυγερινός Χατζίδης είναι ο μεγάλος αδερφός της Ελένης κι είναι στρατιωτικός. Φέτος, ο ίδιος ήταν και σημαιοφόρος κατά τη διάρκεια της παρέλασης, κάτι που φυσικά γέμισε με περηφάνεια την αδερφή του.

Η φωτογραφία του αδερφού της που πόσταρε η Ελένη Χατζίδου /Φωτογραφία Instagram

«Ο αδερφούλης μου είναι ο σημαιοφόρος. Πόσο περήφανη είμαι! Συγχαρητήρια σε όλες τις ένοπλες δυνάμεις μας!», έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του Breakfast@Star, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με τον ίδιο από την παρέλαση.

To 2020 o Αυγερινός Χατζίδης ήταν ένας από τους στρατιωτικούς που βρίσκονταν στα σύνορα λόγω της τεταμένης κατάστασης στον Έβρο. Η Ελένη Χατζίδου είχε κάνει και τότε μια ανάρτηση γράφοντας: «Ο αδερφός μου είναι στρατιωτικός στα σύνορα και φυσικά αυτές τις μέρες βρίσκεται όπως όλες οι ελληνικές δυνάμεις μας εκεί...Εγώ μόνο συγχαρητήρια έχω να δώσω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που φυλάνε τον τόπο μας με κίνδυνο της ζωής τους... Σας ευχαριστούμε, καλή δύναμη».

Ο Αυγερινός Χατζίδης με την ανιψούλα του, Μελίτα Παύλου

Ο αδερφός της Ελένης Χατζίδου είναι κι ένας πολύ καλός θείος, έχοντας αδυναμία στην κορούλα που έχει αποκτήσει η αδερφή του με τον Ετεοκλή Παύλου, την 6χρονη Μελίτα.