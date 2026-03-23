Γιάννης Κότσιρας: Η αιχμηρή ανάρτηση στο Instagram και η ενόχλησή του

Ο τραγουδιστής εξέφρασε την ενόχλησή του

24.03.26 , 00:22 MasterChef: Τα «ασύλληπτα» πιάτα και η «βόμβα» του Σωτήρη Κοντιζά
24.03.26 , 00:20 MasterChef: Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση;
24.03.26 , 00:05 MasterChef - Mystery Box: Ποιος είχε την καλύτερη vegan προσπάθεια;
23.03.26 , 23:50 MasterChef: Αυτή η μπριγάδα κέρδισε το Mystery Box και είναι ασφαλής
23.03.26 , 23:40 MasterChef: H Wasan κέρδισε εύκολα τον Γιάννη κι εκείνος εκνευρίστηκε
23.03.26 , 23:22 Κατερίνα Καινούργιου: Οι νέες τρυφερές φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλιά
23.03.26 , 23:05 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ποζάρει αμακιγιάριστη στο σαλόνι του σπιτιού της
23.03.26 , 22:58 Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης αποκλειστικά στο STAR
23.03.26 , 22:45 Αχαρνές: Στο STAR Ο Πατέρας Του 16χρονου Που Χαράκωσαν Με Φαλτσέτα
23.03.26 , 22:35 Βουλιαγμένη: Σβήνουν Οι Ελπίδες Για Τον 34χρονο Δύτη
23.03.26 , 22:12 Καρδίτσα: Συγκινεί η μητέρα του τραγουδιστή - «Ήταν πονόψυχο παιδί»
23.03.26 , 21:44 Fuel Pass: Τα μυστικά για να λάβετε την επιδότηση καυσίμων
23.03.26 , 21:36 MasterChef: Το vegan Mystery Box & οι αλλαγές που ανακοίνωσε ο Κουτσόπουλος
23.03.26 , 21:34 Φυλακές Κορυδαλλού: Κρατούμενος έκανε live μετάδοση μέσα από το κελί του
23.03.26 , 21:33 Γιάννης Κότσιρας: Η αιχμηρή ανάρτηση στο Instagram και η ενόχλησή του
Καιρός: Νέα κακοκαιρία την Τρίτη - Η πρόγνωση για το Πάσχα
Δέσποινα Βανδή σε Βασίλη Μπισμπίκη: «Περήφανη για εσένα»
Οικονομάκου: Μας δείχνει την κόρη της, Σιέννα, στο δωμάτιο του γιου της
Καινούργιου: «Μπορεί να μην αντέξω. Δεν ξέρω για πόσο θα είμαι εδώ»
Γιώργος Αγγελόπουλος: «Εξαρτάται από τον Θεό αν θα μεγαλώσει η οικογένεια»
Συγκλονίζει η Β. Χοψονίδου: «Η αξονική έδειξε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση»
Γνωστός Έλληνας σεφ: «Έχω μαγειρέψει στα παιδιά, την Κέιτ και τον Ουίλιαμ»
Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
Καρδίτσα: Συγκινεί η μητέρα του τραγουδιστή - «Ήταν πονόψυχο παιδί»
Οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες της Ευρώπης για το 2026 – Η θέση της Ελλάδας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Γιάννης Κότσιρας: Όταν είμαι στενοχωρημένος δεν μπορώ να κάνω μουσική, πέφτω σε κατάθλιψη και δεν θέλω κανέναν / βίντεο ΑΝΤ1
Ο Γιάννης Κότσιρας σε μία από τις σπάνιες φορές που τοποθετείται δημόσια έκανε μία ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram εκφράζοντας την ενόχλησή του.

Συγκεκριμένα με μία αιχμηρή τοποθέτησε ανέφερε ότι τον έχει κουράσει η αποστολή τραγουδιών που έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Γιάννης Κότσιρας: Η ηλικία, το τραγούδι, ο γάμος και οι γιοι του

Ο γνωστός ερμηνευτής ζήτησε να σταματήσει η αποστολή τέτοιου υλικού. Όπως αποκάλυψε, μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει τα τραγούδια που έχουν παραχθεί μέσω AI και για τον λόγο αυτό τα διαγράφει χωρίς δεύτερη σκέψη. 

«Καλημέρα σε όλες και όλους. Θα ήθελα να κάνω μια δημόσια παράκληση. Μην μου στέλνετε τραγούδια που έχουν φτιαχτεί μέσω εφαρμογών AI όπως το Suno, το Udio, Mureca κλπ. Δυστυχώς τα καταλαβαίνω από το πρώτο άκουσμα και τα σβήνω. Οι εφαρμογές αυτές δεν έγιναν για να θεωρούν όλοι ότι έγιναν ξαφνικά συνθέτες και στιχουργοί. Έγιναν για διασκέδαση και για να βοηθήσουν, σε κάποιες περιπτώσεις, στην μουσική παραγωγή.

Εν πάση περιπτώσει, σας παρακαλώ μην μου στέλνετε τέτοια τραγούδια. Και κυρίως μην μου τα στέλνετε λέγοντας ότι τα έχετε γράψει εσείς.

Είμαι πολλά χρόνια technology freak και το αντιλαμβάνομαι αμέσως. Σας παρακαλώ σεβαστείτε την επιθυμία μου, τον χρόνο μου, την καλή μου διάθεση να ακούω όλα όσα μου στέλνετε αλλά κυρίως σεβαστείτε την νοημοσύνη μου. Σας ευχαριστώ πολύ» έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Κότσιρας.

