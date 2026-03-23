Γιάννης Κότσιρας: Η αιχμηρή ανάρτηση στο Instagram και η ενόχλησή του

Γιάννης Κότσιρας: Όταν είμαι στενοχωρημένος δεν μπορώ να κάνω μουσική, πέφτω σε κατάθλιψη και δεν θέλω κανέναν / βίντεο ΑΝΤ1

Ο Γιάννης Κότσιρας σε μία από τις σπάνιες φορές που τοποθετείται δημόσια έκανε μία ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram εκφράζοντας την ενόχλησή του.

Συγκεκριμένα με μία αιχμηρή τοποθέτησε ανέφερε ότι τον έχει κουράσει η αποστολή τραγουδιών που έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Ο γνωστός ερμηνευτής ζήτησε να σταματήσει η αποστολή τέτοιου υλικού. Όπως αποκάλυψε, μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει τα τραγούδια που έχουν παραχθεί μέσω AI και για τον λόγο αυτό τα διαγράφει χωρίς δεύτερη σκέψη.

«Καλημέρα σε όλες και όλους. Θα ήθελα να κάνω μια δημόσια παράκληση. Μην μου στέλνετε τραγούδια που έχουν φτιαχτεί μέσω εφαρμογών AI όπως το Suno, το Udio, Mureca κλπ. Δυστυχώς τα καταλαβαίνω από το πρώτο άκουσμα και τα σβήνω. Οι εφαρμογές αυτές δεν έγιναν για να θεωρούν όλοι ότι έγιναν ξαφνικά συνθέτες και στιχουργοί. Έγιναν για διασκέδαση και για να βοηθήσουν, σε κάποιες περιπτώσεις, στην μουσική παραγωγή.

Εν πάση περιπτώσει, σας παρακαλώ μην μου στέλνετε τέτοια τραγούδια. Και κυρίως μην μου τα στέλνετε λέγοντας ότι τα έχετε γράψει εσείς.

Είμαι πολλά χρόνια technology freak και το αντιλαμβάνομαι αμέσως. Σας παρακαλώ σεβαστείτε την επιθυμία μου, τον χρόνο μου, την καλή μου διάθεση να ακούω όλα όσα μου στέλνετε αλλά κυρίως σεβαστείτε την νοημοσύνη μου. Σας ευχαριστώ πολύ» έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Κότσιρας.