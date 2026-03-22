Πολύ δύσκολες ώρες για την Πόπη Μαλλιωτάκη - «Ήσουν κομμάτι της ψυχής μου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.03.26 , 10:26 Πολύ δύσκολες ώρες για την Πόπη Μαλλιωτάκη - «Ήσουν κομμάτι της ψυχής μου»
22.03.26 , 10:14 TractioN: Καλεσμένος ο πρωταθλητής του σκι Αλέξανδρος Γκιννής!
22.03.26 , 09:50 Άστατος ο καιρός σήμερα: Πότε αναμένεται να ανέβει η θερμοκρασία
22.03.26 , 09:09 Τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ
22.03.26 , 09:05 Δοκιμάζουμε το νέο Jeep Avenger 1,2T e-Hybrid 145 PS DCT-6 4xe
22.03.26 , 09:03 Μιχάλης Κουινέλης: Η ηλικία, η κόρη του και ο έρωτας με την Ήβη Αδάμου
22.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 22 Μαρτίου
21.03.26 , 23:35 Τσούκαλης για Τσαγκαράκη: «Εγώ τηλεφώνησα στην αστυνομία»
21.03.26 , 22:07 Καραλής: Πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου
21.03.26 , 21:50 Τσαγκαράκης: Κατασχέθηκαν 300 πίνακες αλλά μόνο οι 7 είναι γνήσιοι
21.03.26 , 21:22 Ιράν: Πλήγμα σε Ισραηλινό F-16 - Διαψεύδει το Ισραήλ
21.03.26 , 20:18 Σενάρια για χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν
21.03.26 , 18:56 Γιώργος Τσαγκαράκης: Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα άσκησε ο εισαγγελέας
21.03.26 , 18:07 BMW Group: Σταθερά τα κέρδη του ομίλου
21.03.26 , 17:08 Σοκ με Σισοκό στον Παναθηναϊκό - Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν
Πολύ δύσκολες ώρες για την Πόπη Μαλλιωτάκη - «Ήσουν κομμάτι της ψυχής μου»
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία NDP Photo Agency
Δείτε την πρόσφατη συνέντευξη της Πόπης Μαλλιωτάκη στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Πόπη Μαλλιωτάκη βιώνει δύσκολες στιγμές λόγω της απώλειας της αδελφής της.
  • Η αδελφή της Μαλλιωτάκη έφυγε από τη ζωή μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας.
  • Η τραγουδίστρια αποχαιρέτησε την αδελφή της με συγκινητική ανάρτηση.
  • Εξέφρασε την αγάπη της και την εκτίμηση για τη δύναμη και την αξιοπρέπεια της αδελφής της.
  • Η απώλεια αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Μαλλιωτάκη είναι στο επίκεντρο των ΜΜΕ λόγω άλλων αναφορών.

Πολύ δύσκολες στιγμές βιώνει η Πόπη Μαλλιωτάκη, η οποία βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο λόγω των αναφορών της Αγγελικής Ηλιάδη στον σύζυγό της, Μπάμπη Λαζαρίδη, που δολοφονήθηκε πριν από 18 χρόνια. 

Η Πόπη Μαλλιωτάκη αποκάλυψε, μέσω ανάρτησής της, πως έφυγε από τη ζωή η αδελφή της, η οποία πάλεψε γενναία με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η τραγουδίστρια αποχαιρέτησε δημόσια την αδελφή της με ένα μακροσκελές κείμενο που «ραγίζει» καρδιές.

«Αδελφούλα μου, έφυγες κι εσύ… δεν είναι εύκολο να χωρέσουν σε λέξεις όσα νιώθω για σένα. Πάλεψες σιωπηλά, με δύναμη που λίγη μπορούσαν να καταλάβουν και κράτησες την αξιοπρέπειά σου μέχρι το τέλος. Ήσουν κάτι πολύ περισσότερο από αδελφή, ήσουν κομμάτι της ψυχής μου, ο άνθρωπος που με ήξερε χωρίς να χρειάζεται να μιλήσω. 

Οι τελευταίες σου χρονιές δεν ήταν εύκολες, όμως ποτέ δεν άφησες τον πόνο να σε ορίσει. Έδωσες μάθημα θάρρους, αγάπης και αντοχής. Αυτό είναι που θα κρατήσω για πάντα, το φως σου, το χαμόγελό σου, τη ζεστασιά σου. Θα μου λείπεις, με τρόπους που δε μπορώ να εξηγήσω. Αλλά ξέρω, πως κάπου, με έναν τρόπο που δεν καταλαβαίνουμε, είσαι ήρεμη πια.

Δε θα σε ξεχάσω ποτέ. Θα ζεις μέσα μου, σε κάθε ανάμνηση, σε κάθε σκέψη, σε κάθε μικρή στιγμή που θα θυμίζει εσένα. Σ’ αγαπώ», έγραψε η Πόπη Μαλλιωτάκη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΟΠΗ ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ
Follow us:

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top