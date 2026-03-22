Πολύ δύσκολες ώρες για την Πόπη Μαλλιωτάκη - «Ήσουν κομμάτι της ψυχής μου»

Πολύ δύσκολες στιγμές βιώνει η Πόπη Μαλλιωτάκη, η οποία βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο λόγω των αναφορών της Αγγελικής Ηλιάδη στον σύζυγό της, Μπάμπη Λαζαρίδη, που δολοφονήθηκε πριν από 18 χρόνια.

Η Πόπη Μαλλιωτάκη αποκάλυψε, μέσω ανάρτησής της, πως έφυγε από τη ζωή η αδελφή της, η οποία πάλεψε γενναία με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η τραγουδίστρια αποχαιρέτησε δημόσια την αδελφή της με ένα μακροσκελές κείμενο που «ραγίζει» καρδιές.

«Αδελφούλα μου, έφυγες κι εσύ… δεν είναι εύκολο να χωρέσουν σε λέξεις όσα νιώθω για σένα. Πάλεψες σιωπηλά, με δύναμη που λίγη μπορούσαν να καταλάβουν και κράτησες την αξιοπρέπειά σου μέχρι το τέλος. Ήσουν κάτι πολύ περισσότερο από αδελφή, ήσουν κομμάτι της ψυχής μου, ο άνθρωπος που με ήξερε χωρίς να χρειάζεται να μιλήσω.

Οι τελευταίες σου χρονιές δεν ήταν εύκολες, όμως ποτέ δεν άφησες τον πόνο να σε ορίσει. Έδωσες μάθημα θάρρους, αγάπης και αντοχής. Αυτό είναι που θα κρατήσω για πάντα, το φως σου, το χαμόγελό σου, τη ζεστασιά σου. Θα μου λείπεις, με τρόπους που δε μπορώ να εξηγήσω. Αλλά ξέρω, πως κάπου, με έναν τρόπο που δεν καταλαβαίνουμε, είσαι ήρεμη πια.

Δε θα σε ξεχάσω ποτέ. Θα ζεις μέσα μου, σε κάθε ανάμνηση, σε κάθε σκέψη, σε κάθε μικρή στιγμή που θα θυμίζει εσένα. Σ’ αγαπώ», έγραψε η Πόπη Μαλλιωτάκη.

Η ανάρτηση της Πόπης Μαλλιωτάκη