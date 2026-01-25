Ποιο μοντέλο αρραβωνιάστηκε για 9η φορά;

Για ένατη φορά αρραβωνιάστηκε η Κέιτι Πράις όπως αποκάλυψε η ίδια στους διαδικτυακούς της φίλους. Το μοντέλο που έγινε ευρύτερα γνωστό τη δεκαετία του ‘90 δημοσίευσε φωτογραφίες με το εντυπωσιακό διαμαντένιο μονόπετρο της συστήνοντας και τον αρραβωνιαστικό της Λι Άντριους.

Η Κέιτι μοιράστηκε φωτογραφίες από το ευτυχές γεγονός με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram δείχνοντας πολύ ευτυχισμένη.Η μελαχρινή καλλονή στο παρελθόν έχει αρραβωνιαστεί οκτώ φορές, ενώ έχει τρεις πρώην συζύγους: τον Πίτερ Αντρέ, τον Άλεξ Ριντ και τον Κίραν Χέιλερ.

Το μοντέλο έχει αποκτήσει συνολικά πέντε παιδιά από διαφορετικές σχέσεις: τον Χάρβεϊ, τον Τζούνιορ, την Πριγκίπισσα (από τον Πίτερ Αντρέ), καθώς και τους Τζέτ και Μπάνι (από τον Κίραν Χέιλερ).

