Ποιο μοντέλο αρραβωνιάστηκε για 9η φορά;

Η Κέιτι Πράις έδειξε το μονόπετρό της

Celebrities & Gossip Νεα
Κέιτι Πράις: Αρραβωνιάστηκε Για 9η Φορά
Για ένατη φορά αρραβωνιάστηκε η Κέιτι Πράις όπως αποκάλυψε η ίδια στους διαδικτυακούς της φίλους. Το μοντέλο που έγινε ευρύτερα γνωστό τη δεκαετία του ‘90 δημοσίευσε φωτογραφίες με το εντυπωσιακό διαμαντένιο μονόπετρο της συστήνοντας και τον αρραβωνιαστικό της Λι Άντριους. 

 

Ποιο μοντέλο αρραβωνιάστηκε για 9η φορά;

Η Κέιτι μοιράστηκε φωτογραφίες από το ευτυχές γεγονός με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram δείχνοντας πολύ ευτυχισμένη.Η μελαχρινή καλλονή στο παρελθόν έχει αρραβωνιαστεί οκτώ φορές, ενώ έχει τρεις πρώην συζύγους: τον Πίτερ Αντρέ, τον Άλεξ Ριντ και τον Κίραν Χέιλερ.

Ποιο μοντέλο αρραβωνιάστηκε για 9η φορά;

Το μοντέλο έχει αποκτήσει συνολικά πέντε παιδιά από διαφορετικές σχέσεις: τον Χάρβεϊ, τον Τζούνιορ, την Πριγκίπισσα (από τον Πίτερ Αντρέ), καθώς και τους Τζέτ και Μπάνι (από τον Κίραν Χέιλερ). 
 

ΚΕΙΤΙ ΠΡΑΙΣ
