Πήτερ Καλλιφίδας: Στην παρουσίαση του βιβλίου του Η Όψη της Θύελλας

Όσοι έδωσαν το «παρών» στο αμφιθέατρο Ιωάννης Καποδίστριας

Πήτερ Καλλιφίδας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου, ιστορικού μυθιστορήματος, του συγγραφέα Πήτερ Καλλιφίδα Η Όψη της Θύελλας στο αμφιθέατρο Ιωάννης Καποδίστριας του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. 

Πήτερ Καλλιφίδας: Στην παρουσίαση του βιβλίου του Η Όψη της Θύελλας

Ο συγγραφέας Πήτερ Καλλιφίδας

Δυο χρόνια μετά τη παρουσίαση του πρώτου βιβλίου του συγγραφέα με τίτλο Στην Αγκαλιά του Πολέμου, έρχεται η συνέχεια της ιστορίας. Από την Αθήνα του 1942, η δράση, αληθινή και μυθοπλαστική, μεταφέρεται στη Ρώμη.

Το βιβλίο παρουσίασε ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός, κοινωνιολόγος, συγγραφέας και μελετητής της Ιστορίας, Μελέτης Μελετόπουλος, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης

Την εκδήλωση προλόγισε ο Θωμάς Τσερώνης εκ μέρους των Eκδόσεων Memento κι εν συνεχεία ο κ. Μελετόπουλος αναφέρθηκε στα ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα που αναδεικνύονται στο βιβλίο ενώ ανέλυσε και το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της εποχής.

Πήτερ Καλλιφίδας: Στην παρουσίαση του βιβλίου του Η Όψη της Θύελλας

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα, που σημάδεψαν τη παγκόσμια σύρραξη το 1943, όπως η απόβαση των Συμμάχων στη Σικελία και η πτώση του φασιστικού καθεστώτος, την ώρα που ο αγώνας των αστικών αντιστασιακών οργανώσεων, συνεχίζεται στη κατεχόμενη Ελλάδα και αναδεικνύεται η δράση της ΥΒΟΝΗΣ του Ιωάννη Πελτέκη και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ του Γεωργίου Παππά. 

Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη μυθοπλασία που συνοδεύει τη πραγματική ιστορία, τον έρωτα ανάμεσα σε ένα Έλληνα φοιτητή Νομικής και την Ιταλίδα φοιτήτρια κλασσικών αρχαιολογικών σπουδών, αδελφή Λοχαγού της Καραμπινιερίας. Ο έρωτας που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1942 παραμένει ζωντανός στη Ρώμη το 1943 και δίνει ελπίδα, προοπτική ζωής και διέξοδο σε μια αδιέξοδη εποχή που κυριαρχεί ο θάνατος.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Παναγιώτης-Πήτερ Καλλιφίδας γεννήθηκε στις ΗΠΑ το 1970 και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κι απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο Master of Laws (LL.M.) στο Ναυτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του
Σαουθάμπτον (University of Southampton) στη Μεγάλη Βρετανία.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1995. Ζει κι εργάζεται στην Αθήνα ως Νομικός Σύμβουλος Ναυτιλιακών Εταιρειών.

Πήτερ Καλλιφίδας: Στην παρουσίαση του βιβλίου του Η Όψη της Θύελλας

O εκδότης Θωμάς Τσερώνης, ο συγγραφέας Πήτερ Καλλιφίδας κι ο Μελέτης Μελετόπουλος.

Πήτερ Καλλιφίδας: Στην παρουσίαση του βιβλίου του Η Όψη της Θύελλας

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου και πρώην Υπουργός, Ιωάννης Παππάς, με τον συγγραφέα

Πήτερ Καλλιφίδας: Στην παρουσίαση του βιβλίου του Η Όψη της Θύελλας

Ο βουλευτής Πέλλας και πρώην Υπουργός Διονύσης Σταμενίτης, με τον Πήτερ Καλλιφίδα

Πήτερ Καλλιφίδας: Στην παρουσίαση του βιβλίου του Η Όψη της Θύελλας

Το «παρών» έδωσε κι η Ιωάννα Φωκά, εγγονή του Ιωάννη Μεταξά

Πήτερ Καλλιφίδας: Στην παρουσίαση του βιβλίου του Η Όψη της Θύελλας

Ο Πήτερ Καλλιφίδας με τη σύζυγό του Γεωργία και την κόρη τους, Κατερίνα
Η ΟΨΗ ΤΗΣ ΘΥΕΛΛΑΣ
 |
ΠΗΤΕΡ ΚΑΛΛΙΦΙΔΑΣ
