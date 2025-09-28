Γκόμεζ - Μπλάνκο: Ο παραμυθένιος γάμος τους και οι λαμπεροί καλεσμένοι

Το εντυπωσιακό νυφικό κι η παρουσία της Paris Hilton που συζητήθηκε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.09.25 , 16:39 «Τελειώνει» ο Καλάθης από τη Μονακό - Τι ισχύει για Ολυμπιακό;
28.09.25 , 15:38 Σέντερ που «τρομάζει» στα ραντάρ του Ολυμπιακού
28.09.25 , 14:56 Γυναίκα έβγαλε βόλτα το πόνυ της στο κέντρο της Αθήνας – Βίντεο
28.09.25 , 14:17 Πότε αλλάζει η ώρα; Οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μια ώρα πίσω
28.09.25 , 14:09 Blue Star Chios: Θρήνος στην κηδεία του 20χρονου Τάσου
28.09.25 , 13:49 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 29/09/2025 – 05/10/2025
28.09.25 , 13:31 Μητσοτάκης: «Η πολιτεία στέκεται με ευαισθησία στους ανθρώπους που πονούν»
28.09.25 , 12:59 Γκόμεζ - Μπλάνκο: Ο παραμυθένιος γάμος τους και οι λαμπεροί καλεσμένοι
28.09.25 , 12:56 Θεσσαλονίκη: ΙΧ παρέσυρε γυναίκα στο κέντρο της πόλης
28.09.25 , 12:43 Τέμπη: «Ο Ασλανίδης πήρε οχτώ κομμάτια, τρία είναι του γιου του»
28.09.25 , 12:00 Βερύκιος: «Έπαθε εγκεφαλικό και πέθανε μπροστά στα μάτια της μάνας μας»
28.09.25 , 11:49 Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία
28.09.25 , 11:34 Τα Φαντάσματα: Πρεμιέρα απόψε στις 21:00 στο Star!
28.09.25 , 11:30 Ουκρανία: Άγριο σφυροκόπημα στο Κίεβο εξαπέλυσε η Ρωσία – 4 νεκροί
28.09.25 , 11:02 Φωτεινή Αθερίδου: Γενέθλια στο γήπεδο για τον γιο της - Η τούρτα Ρονάλντο
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
Blue Star Chios: Θρήνος στην κηδεία του 20χρονου Τάσου
Γυναίκα έβγαλε βόλτα το πόνυ της στο κέντρο της Αθήνας – Βίντεο
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Βόλος: «Μαμά, πρέπει να έχει πέσει» - Πώς κατέληξε στον φωταγωγό ο Ιάσονας
Απεργία 1/10: Πώς θα κινηθούν ΗΣΑΠ, μετρό και τραμ
Βερύκιος: «Έπαθε εγκεφαλικό και πέθανε μπροστά στα μάτια της μάνας μας»
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία
Πότε αλλάζει η ώρα; Οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μια ώρα πίσω
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Σελένα Γκόμεζ κι ο Μπένι Μπλάνκο παντρεύτηκαν στο Montecito της Santa Barbara σε μια ρομαντική τελετή βγαλμένη από παραμύθι.

Σελένα Γκόμεζ: Ο σύντροφός της Μπένι Μπλάνκο, της έκανε πρόταση γάμου

Γκόμεζ - Μπλάνκο: Ο παραμυθένιος γάμος τους και οι λαμπεροί καλεσμένοι

Γκόμεζ - Μπλάνκο: Ο παραμυθένιος γάμος τους και οι λαμπεροί καλεσμένοι

Γκόμεζ - Μπλάνκο: Ο παραμυθένιος γάμος τους και οι λαμπεροί καλεσμένοι

Η pop star κι ο παραγωγός γιόρτασαν την αγάπη τους έχοντας στο πλευρό τους εκλεκτούς καλεσμένους. Ανάμεσά τους η Taylor Swift, ο Ed Sheeran, ο Paul Rudd, αλλά και οι συμπρωταγωνιστές της Σελένα στη μικρή οθόνη, Martin Short, Steve Martin και David Henrie. Ο τελευταίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του. Ωστόσο η παρουσία της Paris Hilton στον γάμο συζητήθηκε περισσότερο. 

Σελένα Γκόμεζ: Αποκάλυψε ότι δεν μπορεί να κάνει παιδιά

Η Σελένα Γκόμεζ ήταν υπέρλαμπρη, φορώντας ένα custom νυφικό του οίκου Ralph Lauren. Με τον ψηλό halter λαιμό, τα δαντελένια λουλούδια και τη μεταξένια φούστα που «αγκάλιαζε» υπέροχα το σώμα της, τράβηξε πάνω της όλα τα βλέμματα. Η λιτή ανθοδέσμη από λευκά λουλούδια ολοκλήρωνε το bridal look της, ενώ τα σκουλαρίκια με πλατίνα και διαμάντια ήταν από Tiffany & Co.

Γκόμεζ - Μπλάνκο: Ο παραμυθένιος γάμος τους και οι λαμπεροί καλεσμένοι

Γκόμεζ - Μπλάνκο: Ο παραμυθένιος γάμος τους και οι λαμπεροί καλεσμένοι

Γκόμεζ - Μπλάνκο: Ο παραμυθένιος γάμος τους και οι λαμπεροί καλεσμένοι

Γκόμεζ - Μπλάνκο: Ο παραμυθένιος γάμος τους και οι λαμπεροί καλεσμένοι

Σελένα Γκόμεζ - Μπένι Μπλάνκο: Η επαγγελματική σχέση που εξελίχθηκε σε ειδύλλιο

Από επαγγελματικοί σύντροφοι η Σελένα Γκόμεζ κι ο Benny Blanco κατέληξαν ερωτικό δίδυμο, επιβεβαιώνοντας δημόσια τη σχέση τους τον Δεκέμβριο του 2023. Ο Μπλάνκο έχει αναλάβει την παραγωγή σε πολλά τραγούδια της Σελένα, όπως το «Same Old Love», το «Kill Em with Kindness» και το «Trust Nobody». Το 2019 κυκλοφορούν τη μεγάλη κοινή τους επιτυχία «I Can’t Get Enough» με τον J Balvin και τον Tainy, ενώ το 2023 συνεργάζονται ξανά στο single «Single Soon». Το 2025 έκαναν το επόμενο βήμα, παρουσιάζοντας το πρώτο τους κοινό άλμπουμ με τίτλο «I Said I Love You First», το οποίο λίγο αργότερα εμπλουτίστηκε με μια deluxe έκδοση, «I Said I Love You First… and You Said It Back».

Γκόμεζ - Μπλάνκο: Ο παραμυθένιος γάμος τους και οι λαμπεροί καλεσμένοι

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
SELENA GOMEZ
 |
ΣΕΛΕΝΑ ΓΚΟΜΕΖ
 |
BENNY BLANCO
 |
ΜΠΕΝΙ ΜΠΛΑΝΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top