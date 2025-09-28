Γκόμεζ - Μπλάνκο: Ο παραμυθένιος γάμος τους και οι λαμπεροί καλεσμένοι

Η Σελένα Γκόμεζ κι ο Μπένι Μπλάνκο παντρεύτηκαν στο Montecito της Santa Barbara σε μια ρομαντική τελετή βγαλμένη από παραμύθι.

Η pop star κι ο παραγωγός γιόρτασαν την αγάπη τους έχοντας στο πλευρό τους εκλεκτούς καλεσμένους. Ανάμεσά τους η Taylor Swift, ο Ed Sheeran, ο Paul Rudd, αλλά και οι συμπρωταγωνιστές της Σελένα στη μικρή οθόνη, Martin Short, Steve Martin και David Henrie. Ο τελευταίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του. Ωστόσο η παρουσία της Paris Hilton στον γάμο συζητήθηκε περισσότερο.

Η Σελένα Γκόμεζ ήταν υπέρλαμπρη, φορώντας ένα custom νυφικό του οίκου Ralph Lauren. Με τον ψηλό halter λαιμό, τα δαντελένια λουλούδια και τη μεταξένια φούστα που «αγκάλιαζε» υπέροχα το σώμα της, τράβηξε πάνω της όλα τα βλέμματα. Η λιτή ανθοδέσμη από λευκά λουλούδια ολοκλήρωνε το bridal look της, ενώ τα σκουλαρίκια με πλατίνα και διαμάντια ήταν από Tiffany & Co.

Σελένα Γκόμεζ - Μπένι Μπλάνκο: Η επαγγελματική σχέση που εξελίχθηκε σε ειδύλλιο

Από επαγγελματικοί σύντροφοι η Σελένα Γκόμεζ κι ο Benny Blanco κατέληξαν ερωτικό δίδυμο, επιβεβαιώνοντας δημόσια τη σχέση τους τον Δεκέμβριο του 2023. Ο Μπλάνκο έχει αναλάβει την παραγωγή σε πολλά τραγούδια της Σελένα, όπως το «Same Old Love», το «Kill Em with Kindness» και το «Trust Nobody». Το 2019 κυκλοφορούν τη μεγάλη κοινή τους επιτυχία «I Can’t Get Enough» με τον J Balvin και τον Tainy, ενώ το 2023 συνεργάζονται ξανά στο single «Single Soon». Το 2025 έκαναν το επόμενο βήμα, παρουσιάζοντας το πρώτο τους κοινό άλμπουμ με τίτλο «I Said I Love You First», το οποίο λίγο αργότερα εμπλουτίστηκε με μια deluxe έκδοση, «I Said I Love You First… and You Said It Back».