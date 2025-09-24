Εύη Δαέλη: Ένας χρόνος χωρίς τον πατέρα της – Το μήνυμα στο Instagram

Εύη Δαέλη: Όσα είχε πει σε συνέντευξή της στο star.gr, το 2021

Σαν σήμερα, πριν από έναν χρόνο, η Εύη Δαέλη αποχαιρετούσε για πάντα τον πολυαγαπημένο της πατέρα.

Η ηθοποιός, που έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί» ως «Φίφη», τίμησε τη μνήμη του μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό.

Η Εύη δημοσίευσε δύο φωτογραφίες μαζί του, γράφοντας με συγκίνηση: «Για πάντα. Μου λείπεις κάθε μέρα, μπαμπάκα. 24/09/24»