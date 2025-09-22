Γάμος Μαίρης Μηλιαρέση: Το άγχος του γαμπρού και οι πρώτες δηλώσεις

Τον εκλεκτό της καρδιάς της, Λάμπρο, παντρεύτηκε η Μαίρη Μηλιαρέση, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025.

Το ζευγάρι μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας επισημοποίησε τη σχέση του με πολιτικό γάμο στο δημαρχείο Γλυφάδας. Είχαν κάνει σύμφωνο συμβίωσης κάποιους μήνες νωρίτερα.

Η Μαίρη Μηλιαρέση με τον σύζυγό της, Λάμπρο/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Η νύφη με boho φόρεμα στο χρώμα της άμμου έλαμπε στον πλευρό του αγαπημένου της. Στη μοναδική στιγμή αυτή, δίπλα της ήταν ο πατέρας της και η κόρη της, Σοφίνα Λαζαράκη.

Η Μαίρη Μηλιαρέση με την κόρη της, Σοφίνα και τον πατέρα της/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

«Εγώ είχα το άγχος στο τελευταίο μισάωρο στο κομμωτήριο, που άρχισα να τσακώνομαι με την Όλγα που μου έφτιαχνε τα μαλλιά γιατί όλα μου φταίγανε. Μου βγήκε όλη η κούραση μαζεμένη, αλλά τώρα είμαι μια χαρά, δε με νοιάζει τίποτα, είμαι τέλεια», είπε στην εκπομπή Happy Day η πρώην παρουσιάστρια και επί χρόνια δημοτική σύμβουλος στον δήμο Γλυφάδας, καθώς αγκάλιαζε τρυφερά τον σύζυγό της.

Η Μαίρη Μηλιαρέση τη μέρα του γάμου της/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

«Εγώ έχω το άγχος του πρωτάρη, πρώτη φορά το κάνω», είπε ο γαμπρός.

Η Μαίρη Μηλιαρέση είχε μιλήσει για την πρόταση γάμου που της είχε κάνει ο σύντροφός της, δύο μέρες πριν τον γάμο, στην ίδια εκπομπή.

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε στις 17/9, είχε πει χαρακτηριστικά: «Όταν μου έκανε την πρόταση, είχαμε πάει να φάμε σε ένα μαγαζάκι στη Γλυφάδα, αγαπημένο, και στα καλά καθούμενα εκεί που μιλούσαμε και τρώγαμε, σκύβει και μου λέει: "Θες να με παντρευτείς;"». Παράλληλα, έδειξε και τη «δαχτυλιδάρα» που της χάρισε, μαζί με το τατουάζ στο στο δάχτυλο του χεριού της. Τότε είχε πει, πως πρόκειται για ένα Λ και δύο τελίτσες που είναι σαν τοξάκι που δείχνει το δαχτυλίδι.

Η Μαίρη Μηλιαρέση με τον σύζυγό της, Λάμπρο/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Μετά τον γάμο, αποκάλυψε πως το τατουάζ ουσιαστικά είναι το αρχικό γράμμα του ονόματός του.

Αυτός είναι ο δεύτερος γάμος για τη Μαίρη Μηλιαρέση. Από τον πρώτο της γάμο με τον Κώστα Λαζαράκη, το 1996, απέκτησε την κόρη της, Σοφίνα, που είναι σήμερα 28 ετών. Το ζευγάρι χώρισε τρία χρόνια μετά τον γάμο του.