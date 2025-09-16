Light & ΛΕΞ σπάνε ρεκόρ με το πολυαναμενόμενο videoclip του Capo Dei Capi

Με την υπογραφή του βραβευμένου Βασίλη Κεκάτου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.25 , 00:05 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε στη δεύτερη δοκιμασία ασυλίας;
17.09.25 , 00:00 Φάρμα: Κατέρρευσε η Κωνσταντίνα την ώρα της δοκιμασίας!
16.09.25 , 23:35 Φάρμα: Η απαιτητική δεύτερη ομαδική δοκιμασία ασυλίας!
16.09.25 , 23:32 Τα Φιλαράκια: Ανοίγει στη Νέα Υόρκη καφέ εμπνευσμένο από τη σειρά
16.09.25 , 23:25 Φάρμα: Ένταση και φωνές στην πράσινη ομάδα για τις δουλειές!
16.09.25 , 23:24 «Βαρέθηκα το μίσος του»:Τα μηνύματα του 22χρονου μετά τη δολοφονία του Κερκ
16.09.25 , 23:20 Light & ΛΕΞ σπάνε ρεκόρ με το πολυαναμενόμενο videoclip του Capo Dei Capi
16.09.25 , 22:58 Τολιόπουλος: Φωτογραφίζει τον δύο μηνών γιο του με το χάλκινο μετάλλιο
16.09.25 , 22:50 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε τη δοκιμασία ασυλίας;
16.09.25 , 22:10 Κλήρωση Tζόκερ 16/9/25: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.600.000 ευρώ
16.09.25 , 22:06 Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη Γάζα- Προελαύνουν τα ισραηλινά τανκς
16.09.25 , 22:04 Έλενα Παπαρίζου: Φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Κίμωλο
16.09.25 , 22:00 Φάρμα: Τι περιλαμβάνει η πρώτη ομαδική δοκιμασία ασυλίας;
16.09.25 , 21:49 ΠΑΣΟΚ για Ανδρέα Λοβέρδο: «Για τον Μητσοτάκη ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης»
16.09.25 , 21:33 Κλήρωση Eurojackpot 16/9/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 116.000.000 ευρώ
«Ανάπηρη» επαίτης αρχίζει να… τρέχει και χτυπά δημοσιογράφο του Star!
Άση Μπήλιου: Εξάγωνο Αφροδίτης - Άρη: Πώς επηρεάζει τα 12 ζώδια;
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
To βίντεο με τον λύκο που επιτέθηκε σε 5χρονη σε παραλία της Χαλκιδικής!
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Έλενα Παπαρίζου: Φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Κίμωλο
Βίντεο με την επίθεση αρκούδας: Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό
Μαίρη Συνατσάκη: «Παιδιά είμαι κουρέλι από τα κλάματα» - Τι συνέβη;
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Οι τραγικές απώλειες των δύο γιων του
«Βαρέθηκα το μίσος του»:Τα μηνύματα του 22χρονου μετά τη δολοφονία του Κερκ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Light & ΛΕΞ Σπάνε Ρεκόρ Με Το Videoclip Του Capo Dei Capi
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Light και ΛΕΞ κυκλοφορούν το πολυαναμενόμενο video clip της εμβληματικής συνεργασίας του για το τραγούδι Capo Dei Capi, και σε λιγότερο από 24 ώρες ξεπερνά τις 120 χιλιάδες προβολές στο YouTube.

Τρεις μήνες μετά την κυκλοφορία του album του Light με τίτλο Capo Dei Capi,  οι δύο κορυφαίοι ράπερ οπτικοποιούν το τεράστιο collab τους με τον πιο ευρηματικό τρόπο, και την υπογραφή του βραβευμένου Βασίλη Κεκάτου σε σενάριο και σκηνοθεσία.

Το music video ξεκινά με τους δύο καλλιτέχνες να παίζουν Grand Theft Auto στο σαλόνι ενός διαμερίσματος μέχρι τη στιγμή που ακούγεται ένας εκκωφαντικός ήχος. Κι έτσι η πλοκή αρχίζει να ξεδιπλώνεται με κινηματογραφικό και υψηλής αισθητικής τρόπο.

Δεν πρόκειται μόνο για ένα clip. Πρόκειται για μια ταινία μικρού μήκους. Πολυπληθές καστ, 3D Animation, σπουδαίοι συντελεστές (Γιώργος Βαλσάμης στη διεύθυνση φωτογραφίας, Λάμπης Χαραλαμπίδης στο μοντάζ και Κωνσταντίνος Σκουρλέτης στο production design, και η ένωση των δύο πλέον δημοφιλών καλλιτεχνών της ελληνικής ραπ.

Δείτε το video clip: 

Το Capo Dei Capi, τίτλος και του ομώνυμου album, έχει εμπνευστεί από την ιταλική φράση capo di tutti i capi που σημαίνει αφεντικό όλων των αφεντικών. To album αποτελείται από 12 τραγούδια, 12 βιωματικές ιστορίες, και είναι τo 6ο κατά σειρά album του Light.

Beats, συναίσθημα, ανατρεπτικά feats. και ρίζες στις Εργατικές της Θεσσαλονίκης. O Light αν και ένα από τα πιο δυνατά ονόματα στο rap game αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως δεν ξεχνάει από που προήλθε.

Ο δίσκος του, που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company και την Capital Music, περιλαμβάνει εκρηκτικές συνεργασίες, και εκτός από τον κορυφαίο ΛΕΞ, υπάρχουν μουσικές συμπράξεις με τον RACK, τον Thug Slime, τον Noizy, αλλά και τους Mel & Block 93!

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://light.lnk.to/CapoDeiCapi

Στο video clip του Capo Dei Capi συμμετέχουν οι ηθοποιοί:

Νικολάκης Ζεγινόγλου, Ναταλία Σουίφτ, Εύα Σαμιώτη, Ιωάννης Ίοκο Κωτίδης, Εμμανουέλ Ελοζιέουβα, Ανδριάνα Σαράντη, Μάρα Βλαχοπούλου, Σοφία Κωστάρα, Ερρίκος Ράλλης, Λευτέρης Θωδάς, Ελένη Μενεξή, Ζουστίν Αρβανίτη, Άννα Γρηγοροπούλου, Δάφνη Δοδοπούλου, Εύα Σταματίου, Γιάννης Χρονόπουλος, Σέμι Σελάνι, Τιάνα Ντριμέρη, Γιάννης Γκουμαγιάς, Αουρέλ Τζιοπαλάι, Κατερίνα Λατιφαΐ, Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, Κωστής Πανδής, Φίλιππος Δρέλλας, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Πασχάλης Γκακούδης, Δημήτρης Λάσκαρης, Σαράντος Φράρος, Ελένη Παπαϊωάννου, Βασίλειος Γλύνις, Σωτήρης Χιώλος, Μαριλένα Καλιτσάκη, Γιάννης Παπάζαχαριου, Άαρον Ράπαϊ, Μαρία Παπαϊωάννου, Μύρτων Κατσιού, Χρήστος Ρικέτας, Λάμπης Ισμαΐλης, Γιάννης Γκέρτσος, Γιάννης Ηλιόπουλος, Δημήτρης Δεληγιάννης, Σταμάτης Κιότου, Μέγκαν Αβαγιάννου, Σωτήρης Βαγιανάκης, Δημήτρης Πίκουλας, Λυδία Μπερέτη, Αντώνης Καραγιάννης, Άγγελα Σάλιου, Κωνσταντίνος Πιστόπουλος, Αγγελική Παπαμιχαήλ.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
LIGHT
 |
ΛΕΞ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top