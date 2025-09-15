Σοφία Βεργκάρα: Στα επείγοντα λίγες ώρες πριν τα Emmy 2025 - Τι έπαθε;

Δείτε παλιότερο βίντεο για τη Σοφία Βεργκάρα από το Breakfast@Star

Μια αναπάντεχη περιπέτεια με την υγεία της, ανάγκασε τη Σοφία Βεργκάρα να απουσιάσει από τη φετινή απονομή των βραβείων Emmy 2025, λίγες μόλις ώρες πριν εμφανιστεί στη σκηνή ως παρουσιάστρια.

Η δημοφιλής ηθοποιός, που ήταν προγραμματισμένο να συμμετάσχει στη λαμπερή βραδιά, υπέστη σοβαρή αλλεργική αντίδραση στο μάτι, γεγονός που την οδήγησε εσπευσμένα στα επείγοντα.

Το περιστατικό ήταν αιφνίδιο κι αναγκαστικά ματαίωσε τη συμμετοχή της στην τελετή, η ίδια δεν έχασε το χιούμορ της.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Λατίνα σταρ μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από το δωμάτιο του νοσοκομείου, ενημερώνοντας τους θαυμαστές της για την κατάσταση της υγείας της.

«Δεν κατάφερα να πάω στα Emmy, αλλά κατάφερα να πάω στα επείγοντα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα η Σοφία Βεργκάρα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια κοντινή φωτογραφία του ματιού της. «Συγγνώμη που έπρεπε να ακυρώσω! Η πιο τρελή αλλεργία στο μάτι λίγο πριν μπω στο αυτοκίνητο», πρόσθεσε.

Δείτε την ανάρτηση της Σοφία Βεργκάρα