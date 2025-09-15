Σοφία Βεργκάρα: Στα επείγοντα λίγες ώρες πριν τα Emmy 2025 - Τι έπαθε;

Οι φωτογραφίες της Λατίνας σταρ από το νοσοκομείο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.09.25 , 23:15 Πρώτη ομαδική δοκιμασία με έπαθλο το σπίτι της Φάρμας
15.09.25 , 23:09 «Χρυσή» διάρρηξη στο Παγκράτι με λεία 20.000 ευρώ
15.09.25 , 22:59 Στη φυλακή ο 42χρονος που κατηγορείται για μαστροπεία
15.09.25 , 22:58 Σοφία Βεργκάρα: Στα επείγοντα λίγες ώρες πριν τα Emmy 2025 - Τι έπαθε;
15.09.25 , 22:39 Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone πάνω από κυβερνητικές εγκαταστάσεις
15.09.25 , 22:38 Υβόννη Μπόσνιακ: Δημοσίευσε βίντεο από τον γάμο της με τον Αντώνη Ρέμο
15.09.25 , 22:35 Φάρμα: Έτσι διαμορφώθηκαν οι ομάδες μετά τη διπλή αποχώρηση
15.09.25 , 22:25 Το ζευγάρι που αποχώρησε με το «καλήμερα» από τη Φάρμα
15.09.25 , 22:00 Nετανιάχου: Το Ισραήλ πρέπει να γίνει… «Αθήνα και υπέρ-Σπάρτη»
15.09.25 , 22:00 Τα ζευγάρια που θα μονομαχήσουν για την είσοδό τους στη Φάρμα
15.09.25 , 21:42 Γιώργος Μαζωνάκης: Ανεβαίνει ξανά στη σκηνή - Πού θα εμφανιστεί;
15.09.25 , 21:37 Σύντροφος  Σεμερτζίδου: Η Ferrari  δεν είναι από χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ
15.09.25 , 21:35 Θεσσαλονίκη: Ξεσπούν στο Star οι γονείς του 13χρονου μετά την άγρια επίθεση
15.09.25 , 21:21 Φάρμα: Η πρώτη δοκιμασία κι η... φίρμα Λεωνίδας Κουτσόπουλος
15.09.25 , 21:05 Φάρμα - Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Κυρίες και κύριοι, η Φάρμα μόλις ξεκίνησε!»
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Κατερίνα Καινούργιου: H εμφάνιση στην πρεμιέρα και η... ατάκα Κωνσταντινίδη
Σοφία Βεργκάρα: Στα επείγοντα λίγες ώρες πριν τα Emmy 2025 - Τι έπαθε;
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Βασίλης Καλογήρου: «Του έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή»
Πού γυρίζεται η Φάρμα - Το ονειρικό τοπίο, το σπίτι και οι καλύβες
Στα δικαστήρια o γιος γνωστού τραγουδιστή – Τι είπε η μητέρα του στο Star
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Φάρμα: Aυτοί είναι οι 22 παίκτες - Γνωρίστε τους!
Χοψονίδου - Σπανούλης: H άφιξή τους στο αεροδρόμιο μετά το χάλκινο μετάλλιο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Δείτε παλιότερο βίντεο για τη Σοφία Βεργκάρα από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια αναπάντεχη περιπέτεια με την υγεία της, ανάγκασε τη Σοφία Βεργκάρα να απουσιάσει από τη φετινή απονομή των βραβείων Emmy 2025, λίγες μόλις ώρες πριν εμφανιστεί στη σκηνή ως παρουσιάστρια. 

Σοφία Βεργκάρα: Έγινε 53 ετών και γιόρτασε τα γενέθλιά της φορώντας μπικίνι

Η δημοφιλής ηθοποιός, που ήταν προγραμματισμένο να συμμετάσχει στη λαμπερή βραδιά, υπέστη σοβαρή αλλεργική αντίδραση στο μάτι, γεγονός που την οδήγησε εσπευσμένα στα επείγοντα.

Σοφία Βεργκάρα: Στα επείγοντα λίγες ώρες πριν τα Emmy 2025 - Τι έπαθε;

Το περιστατικό ήταν αιφνίδιο κι αναγκαστικά ματαίωσε τη συμμετοχή της στην τελετή, η ίδια δεν έχασε το χιούμορ της.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Λατίνα σταρ μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από το δωμάτιο του νοσοκομείου, ενημερώνοντας τους θαυμαστές της για την κατάσταση της υγείας της. 

Σοφία Βεργκάρα: Αναπολεί τις διακοπές της στη Μύκονο

«Δεν κατάφερα να πάω στα Emmy, αλλά κατάφερα να πάω στα επείγοντα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα η Σοφία Βεργκάρα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια κοντινή φωτογραφία του ματιού της. «Συγγνώμη που έπρεπε να ακυρώσω! Η πιο τρελή αλλεργία στο μάτι λίγο πριν μπω στο αυτοκίνητο», πρόσθεσε.

Δείτε την ανάρτηση της Σοφία Βεργκάρα
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΟΦΙΑ ΒΕΡΓΚΑΡΑ
 |
EMMY 2025
 |
SOFIA VERGARA
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top