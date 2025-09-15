Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία με τον Λαμίν Γιαμάλ που έγινε viral!

Η γνωστή παρουσιάστρια ταξίδεψε στη Βαρκελώνη για διακοπές

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Σίσσυ Χρηστίδου: Λαμπερή και ανανεωμένη στη φωτογράφιση της εκπομπής / Βίντεο: Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Σίσσυ Χριστίδου βρέθηκε στη Βαρκελώνη για διακοπές και η φωτογραφία με τον Λαμίν Γιαμάλ που δημοσίευσε στα social media έγινε viral!

Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκίνηση της παρουσιάστριας για τον μεγάλο της γιο

Λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα της εκπομπής της, η γνωστή παρουσιάστρια απολαμβάνει όμορφες στιγμές στην πανέμορφη πόλη της Ισπανίας, ενώ δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει μαζί με τους γιους της τον αγώνα μεταξύ Μπαρτσελόνα και Βαλένθια για τη La Liga.

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού, παρόλα αυτά, φωτογραφήθηκε με τη γνωστή Ελληνίδα παρουσιάστρια.

Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσή της η Σίσσυ Χρηστίδου: «Γιατί έχω ένα φίλο, που έχει ένα φίλο, που μεσολάβησε, για να βγει το παιδί που ήθελε μαζί μου μια φωτογραφία…Χαλάω εγώ χατήρι».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sissy (@sissychristidou)

Ενώ ο δεξιός εξτρέμ της Μπαρτσελόνα έδωσε αυτόγραφα στους γιου της:

Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία με τον Λαμίν Γιαμάλ που έγινε viral!

Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία με τον Λαμίν Γιαμάλ που έγινε viral!

Φωτογραφίες: Instagram.com

Η Σίσσυ Χριστίδου πριν από λίγες μέρες έγινε 45 χρόνων και γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Βαρκελώνη, μοιράζοντας με τους followers της την τούρτα με τα κεράκια που έσβησε:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sissy (@sissychristidou)

 

Δείτε στιγμές της Σίσσυς Χρηστίδου από το ταξίδι της στη Βαρκελώνη:

Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία με τον Λαμίν Γιαμάλ που έγινε viral!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sissy (@sissychristidou)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sissy (@sissychristidou)

Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία με τον Λαμίν Γιαμάλ που έγινε viral!

Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία με τον Λαμίν Γιαμάλ που έγινε viral!

Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία με τον Λαμίν Γιαμάλ που έγινε viral!

Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία με τον Λαμίν Γιαμάλ που έγινε viral!

Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία με τον Λαμίν Γιαμάλ που έγινε viral!

Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία με τον Λαμίν Γιαμάλ που έγινε viral!

Φωτογραφίες: Instagram.com
