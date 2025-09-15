Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία με τον Λαμίν Γιαμάλ που έγινε viral!

Η Σίσσυ Χριστίδου βρέθηκε στη Βαρκελώνη για διακοπές και η φωτογραφία με τον Λαμίν Γιαμάλ που δημοσίευσε στα social media έγινε viral!

Λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα της εκπομπής της, η γνωστή παρουσιάστρια απολαμβάνει όμορφες στιγμές στην πανέμορφη πόλη της Ισπανίας, ενώ δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει μαζί με τους γιους της τον αγώνα μεταξύ Μπαρτσελόνα και Βαλένθια για τη La Liga.

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού, παρόλα αυτά, φωτογραφήθηκε με τη γνωστή Ελληνίδα παρουσιάστρια.

Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσή της η Σίσσυ Χρηστίδου: «Γιατί έχω ένα φίλο, που έχει ένα φίλο, που μεσολάβησε, για να βγει το παιδί που ήθελε μαζί μου μια φωτογραφία…Χαλάω εγώ χατήρι».

Ενώ ο δεξιός εξτρέμ της Μπαρτσελόνα έδωσε αυτόγραφα στους γιου της:

Φωτογραφίες: Instagram.com

Η Σίσσυ Χριστίδου πριν από λίγες μέρες έγινε 45 χρόνων και γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Βαρκελώνη, μοιράζοντας με τους followers της την τούρτα με τα κεράκια που έσβησε:

Δείτε στιγμές της Σίσσυς Χρηστίδου από το ταξίδι της στη Βαρκελώνη:

Φωτογραφίες: Instagram.com