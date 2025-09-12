Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στην Νέα Υόρκη λίγο πριν την πρεμιέρα του GNTM

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται αυτές τις μέρες η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και περνάει υπέροχες στιγμές στην «πόλη που δεν κοιμάται ποτέ». Η αγαπημένη παρουσιάστρια που σε λίγες μέρες επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες με το ανανεωμένο GNTM, ταξίδεψε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για να συνδυάσει δουλειά και διασκέδαση. Υπενθυμίζεται ότι κάποτε έμενε και εργαζόταν μόνιμα εκεί.

Μάλιστα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συναντήθηκε και με την φίλη της αλλά και νέα της μάνατζερ Λυδία Φωτιάδου και πόζαραν μαζί στην κάμερα. Ενθουσιασμένη από την πόλη που τόσο αγαπά, η Ηλιάνα έχει κάνει αρκετές αναρτήσεις στα προσωπικά της social media.

Δες τις αναρτήσεις της Ηλιάνας από την Αμερική:

GNTM - Πρεμιέρα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:00

Το GNTM 6 επιστρέφει ριζικά ανανεωμένο στο STAR, με πρεμιέρα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:00.

Η Ηλιάνα επιστρέφει στο GNTM με έναν πολυδιάστατο-πρωταγωνιστικό ρόλο. Γίνεται η ψυχή του διαγωνισμού, το πρόσωπο που στηρίζει, καθοδηγεί και συμβουλεύει τα μοντέλα, κουβαλώντας την πραγματική εμπειρία του μόντελινγκ και την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας που έχει «περάσει από τη θέση τους». Παράλληλα αναλαμβάνει ρόλο-κλειδί και στη λήψη των τελικών αποφάσεων, που θα είναι κομβικής σημασίας για την εξέλιξη του διαγωνισμού.

Η υπόλοιπη κριτική επιτροπή φέτος απαρτίζεται από τον Λάκη Γαβαλά, τον Άγγελο Μπράτη και τον Έντι Γαβριηλίδη, και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί. Το νέο format υπόσχεται εντυπωσιακούς άνδρες και γυναίκες διαγωνιζόμενους, ευφάνταστες και πιο απαιτητικές δοκιμασίες, πρωτότυπα concept, έντονο στοιχείο μόδας και πολλές ανατροπές, με στόχο να αναδειχθεί το επόμενο μεγάλο πρόσωπο της ελληνικής και διεθνούς πασαρέλας.