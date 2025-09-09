Grand Hotel: Ποια είναι η Φρίντα Ζάππα που θα υποδυθεί η Δανάη Μιχαλάκη;

Ο κομβικός της ρόλος στη σειρά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.25 , 14:55 Φοιτητικά σπίτια: Στα ύψη οι τιμές - Οι περιοχές με τα πιο φθηνά ενοίκια
09.09.25 , 14:41 Βελτίωσε τη φυσική σου κατάσταση αφιερώνοντας δέκα λεπτά την ημέρα
09.09.25 , 14:36 Ουκρανία: Νεκροί από ρωσικό χτύπημα 20 άμαχοι που περίμεναν τις συντάξεις
09.09.25 , 14:27 Κοντοβά για την υιοθεσία της κόρης της: «Όλο αυτό το περνούσα μόνη μου»
09.09.25 , 14:24 Σταύρος Ξαρχάκος: Οι αγκαλιές των δίδυμων παιδιών του στο Ηρώδειο
09.09.25 , 14:14 Grand Hotel: Ποια είναι η Φρίντα Ζάππα που θα υποδυθεί η Δανάη Μιχαλάκη;
09.09.25 , 14:13 Πότε κάνουν πρεμιέρα οι φετινές τηλεοπτικές σειρές - Οι ημερομηνίες
09.09.25 , 14:02 Βύρων Κοτζαμάνης: «Ολόκληροι νομοί στα πρόθυρα δημογραφικής κατάρρευσης»
09.09.25 , 13:42 Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Νωρίτερα οι πληρωμές – Οι ημερομηνίες
09.09.25 , 13:39 Ποιοι αποθέωσαν τον Εργκίν Αταμάν;
09.09.25 , 13:11 Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα όλο νόημα για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού
09.09.25 , 13:07 Μαρίνα Σάττι- Σε ποιες Ευρωπαϊκές πόλεις μπορείτε να τη δείτε
09.09.25 , 13:06 Πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του για 4 χρόνια
09.09.25 , 12:41 Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί: Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς
09.09.25 , 12:34 Πώς αντέδρασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς την ώρα του σεισμού
Grand Hotel: Ποια είναι η Φρίντα Ζάππα που θα υποδυθεί η Δανάη Μιχαλάκη;
Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα όλο νόημα για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού
Ιωάννα Μαλέσκου: Η βάπτιση της κόρης της στη θάλασσα & οι μπομπονιέρες
«Έμαθα ότι παντρεύεται!»: Η ατάκα του Πλούταρχου για την κόρη του Κατερίνα
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»
Συνελήφθησαν οι γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια
Πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του για 4 χρόνια
Ανθή Βούλγαρη: «Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι μας»
Ήβη Αδάμου: Πρεμιέρα με τον Νίκο Οικονομόπουλο- Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις
Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκίνηση της παρουσιάστριας για τον μεγάλο της γιο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε παλιότερες δηλώσεις της Δανάης Μιχαλάκη στην εκπομπή Πάμε Δανάη!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Όπως έχει γνωστό εδώ και λίγο καιρό, η γνωστή ηθοποιός Δανάη Μιχαλάκη «μπαίνει» στον δεύτερο Κύκλο του Grand Hotel υποδυόμενη τη «Φρίντα Ζάππα». 

Grand Hotel: Έρχεται... γκραντέ είσοδος στη σειρά - Η ηθοποιός που μπαίνει

Η κολλητή φίλη της «Αλίκης» που υποδύεται η Καλλιόπη Χάσκα θα γίνει ο φύλακας-άγγελος και νομικός σύμβουλός της με σκοπό να τη σώσει από τον «Ρήγα» (Γιώργος Γεροντιδάκης).

Grand Hotel: Ποια είναι η Φρίντα Ζάππα που θα υποδυθεί η Δανάη Μιχαλάκη;

Η Φρίντα Ζάππα από τον Σεπτέμβριο κάνει check-in στη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 και παραδίδει την ταυτότητά της στη ρεσεψιόν του πολυτελούς ξενοδοχείου. 

Δανάη Μιχαλάκη: Η κόρη της είναι μια μικρή Ινδιάνα με μπουκλίτσες!

Το who is who της Φρίντα Ζάππα 

ΟΝΟΜΑ: Φρίντα
ΕΠΩΝΥΜΟ: Ζάππα
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Παρίσι
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Δικηγόρος
ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Παιδική φίλη της Αλίκης. Σπούδαζαν μαζί στο Παρίσι και ήταν αχώριστες.
ΠΑΡΟΝ: Έρχεται για να κάνει έκπληξη στην Αλίκη
ΚΡΥΦΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Να βοηθήσει την Αλίκη, ώστε να απαλλαγεί από τον Ρήγα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ: Αποφασιστική, δυναμική, φεμινίστρια, επαναστάτρια
ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΜΠΗΣ: Ο έρωτας της χτυπά την πόρτα.

Grand Hotel: Ποια είναι η Φρίντα Ζάππα που θα υποδυθεί η Δανάη Μιχαλάκη;

Ποια είναι η Δανάη Μιχαλάκη

Η Δανάη Μιχαλάκη σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή Κεντρική Σκηνή της Μιμής Ντενίση. Έχει επίσης παρακολουθήσει μαθήματα χορού (κλακέτες) για τέσσερις μήνες στο Μπάρι της Ιταλίας. Πριν την καριέρα της ως ηθοποιός, έχει εργαστεί ως σερβιτόρα και ως πωλήτρια ρολογιών και κοσμημάτων.

Έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της ως «Δρόσω» στη σειρά Άγριες Μέλισσες το 2019. Έχει επίσης συμμετάσχει στις τηλεοπτικές σειρές: Εθνική Ελλάδος (2015), Για πάντα παιδιά (2018), ενώ τελευταία πρωταγωνίστησε στη σειρά της ΕΡΤ, Η Παραλία.

Στο θέατρο έχει πάρει μέρος στις παραστάσεις: Tango in love The 5th element (2019), Μπλε (2020), Σεσουάρ για δολοφόνους (2021), Αντιγόνη (2022) και Η μοναξιά της Δύσης (2022).

Grand Hotel: Ποια είναι η Φρίντα Ζάππα που θα υποδυθεί η Δανάη Μιχαλάκη;

Προσωπική ζωή

Είναι κόρη του ηθοποιού Γιώργου Μιχαλάκη. Η μητέρα της είναι δασκάλα μπαλέτου από το Λιντς της Αγγλίας. Είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό και τραγουδιστή Γιώργο Παπαγεωργίου από το 2021 κι έχουν αποκτήσει μια κορούλα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GRAND HOTEL
 |
ΦΡΙΝΤΑ ΖΑΠΠΑ
 |
ΔΑΝΑΗ ΜΙΧΑΛΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top