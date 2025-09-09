Grand Hotel: Ποια είναι η Φρίντα Ζάππα που θα υποδυθεί η Δανάη Μιχαλάκη;

Όπως έχει γνωστό εδώ και λίγο καιρό, η γνωστή ηθοποιός Δανάη Μιχαλάκη «μπαίνει» στον δεύτερο Κύκλο του Grand Hotel υποδυόμενη τη «Φρίντα Ζάππα».

Η κολλητή φίλη της «Αλίκης» που υποδύεται η Καλλιόπη Χάσκα θα γίνει ο φύλακας-άγγελος και νομικός σύμβουλός της με σκοπό να τη σώσει από τον «Ρήγα» (Γιώργος Γεροντιδάκης).

Η Φρίντα Ζάππα από τον Σεπτέμβριο κάνει check-in στη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 και παραδίδει την ταυτότητά της στη ρεσεψιόν του πολυτελούς ξενοδοχείου.

Το who is who της Φρίντα Ζάππα

ΟΝΟΜΑ: Φρίντα

ΕΠΩΝΥΜΟ: Ζάππα

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Παρίσι

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Δικηγόρος

ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Παιδική φίλη της Αλίκης. Σπούδαζαν μαζί στο Παρίσι και ήταν αχώριστες.

ΠΑΡΟΝ: Έρχεται για να κάνει έκπληξη στην Αλίκη

ΚΡΥΦΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Να βοηθήσει την Αλίκη, ώστε να απαλλαγεί από τον Ρήγα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ: Αποφασιστική, δυναμική, φεμινίστρια, επαναστάτρια

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΜΠΗΣ: Ο έρωτας της χτυπά την πόρτα.

Ποια είναι η Δανάη Μιχαλάκη

Η Δανάη Μιχαλάκη σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή Κεντρική Σκηνή της Μιμής Ντενίση. Έχει επίσης παρακολουθήσει μαθήματα χορού (κλακέτες) για τέσσερις μήνες στο Μπάρι της Ιταλίας. Πριν την καριέρα της ως ηθοποιός, έχει εργαστεί ως σερβιτόρα και ως πωλήτρια ρολογιών και κοσμημάτων.

Έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της ως «Δρόσω» στη σειρά Άγριες Μέλισσες το 2019. Έχει επίσης συμμετάσχει στις τηλεοπτικές σειρές: Εθνική Ελλάδος (2015), Για πάντα παιδιά (2018), ενώ τελευταία πρωταγωνίστησε στη σειρά της ΕΡΤ, Η Παραλία.

Στο θέατρο έχει πάρει μέρος στις παραστάσεις: Tango in love The 5th element (2019), Μπλε (2020), Σεσουάρ για δολοφόνους (2021), Αντιγόνη (2022) και Η μοναξιά της Δύσης (2022).

Προσωπική ζωή

Είναι κόρη του ηθοποιού Γιώργου Μιχαλάκη. Η μητέρα της είναι δασκάλα μπαλέτου από το Λιντς της Αγγλίας. Είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό και τραγουδιστή Γιώργο Παπαγεωργίου από το 2021 κι έχουν αποκτήσει μια κορούλα.