Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τον Βύρωνα Βασιλειάδη και τον γιο τους

H Εριέττα Κούρκουλου μαζί με τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη, και τους δυο γιους τους, τον Νίκο και τον μικρό Λέοντα, πέρασαν ένα όμορφο καλοκαίρι.

Χθες μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία την οποία απαθανάτισε η ίδια, με πρωταγωνιστές τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη και τον μεγαλύτερο γιο τους, Νικόλα.

Ο σύζυγος της Εριέττας Κούρκουλου κουβαλάει στην πλάτη του τον γιο του, ο οποίος στέκεται πάνω σε ένα καρεκλάκι θαλάσσης.

Η Εριέττα Κούρκουλου και ο Βύρωνας Βασιλειάδης λατρεύουν τη φύση και τις πιο απομονωμένες παραλίες, καθώς και οι δυο έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους.