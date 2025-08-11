Σοφία Σεϊρλή: Έτσι την αποχαιρέτησε η φίλη της, Μυρτώ Αλικάκη

Είχαν συνεργαστεί στη σειρά Μαύρο Ρόδο

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε παλιότερη συνέντευξη της Σοφίας Σεϊρλή στην εκπομπή Mega Καλημέρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η είδηση του θανάτου της αγαπημένης ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή συγκλόνισε τον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών.

Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή

Η Μυρτώ Αλικάκη, συνάδελφος και φίλη της από τη σειρά Μαύρο Ρόδο, θέλησε να την αποχαιρετήσει με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Σοφία Σεϊρλή κι Μυρτώ Αλικάκη το 2012 μαζί στη σκηνή!

Η Σοφία Σεϊρλή κι Μυρτώ Αλικάκη το 2012 μαζί στη σκηνή! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στη φωτογραφία, που δημοσίευσε απεικονίζονται οι δύο ηθοποιοί μαζί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της επιτυχημένης σειράς. Ντυμένες στα μαύρα, όπως απαιτούσαν οι ρόλοι τους, η Μυρτώ Αλικάκη κι η Σοφία Σεϊρλή ποζάρουν με ένα ζεστό χαμόγελο, που μαρτυράει την όμορφη σχέση που είχαν αναπτύξει. Η Σοφία Σεϊρλή υποδυόταν τη μοναχή Αυξεντία, ενώ η Μυρτώ Αλικάκη τη μοναχή Κασσιανή

Σοφία Σεϊρλή: Το βιογραφικό, η καριέρα και η σχέση με τον Πικολί

Το στιγμιότυπο συνοδευόταν από ένα λιτό αλλά γεμάτο συναίσθημα μήνυμα της Μυρτώς Αλικάκη: «Σοφία μου αγαπημένη...». Μέσα από αυτά τα λόγια, η ηθοποιός εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια της συναδέλφου της, τιμώντας παράλληλα τη μνήμη της.

Η ανάρτηση της Μυρτώς Αλικάκη για τη Σοφία Σεϊρλή

Ο θάνατος της Σοφίας Σεϊρλή προήλθε από πνιγμό, ενώ κολυμπούσε σε μεγάλη απόσταση από την παραλία Καμάρι στους Φούρνους Ικαρίας. Παρότι μια φίλη της ανησύχησε κι ειδοποίησε τις αρχές, τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα την παρέσυραν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Η απώλεια της αφήνει ένα μεγάλο κενό στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης.

ΣΟΦΙΑ ΣΕΪΡΛΗ
 |
ΜΥΡΤΩ ΑΛΙΚΑΚΗ
 |
ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ
