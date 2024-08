Λόπεζ- Άφλεκ: Θα εμφανιστούν μαζί στο κόκκινο χαλί μετά το διαζύγιο;

Πώς είχε αντιδράσει η Λόπεζ όταν την είχαν ρωτήσει για τον Άφλεκ πριν γίνει γνωστό το διαζύγιο/βίντεο αρχείου

Να χωρίσουν αποφάσισαν Μπεν Άφλεκ και Τζένιφερ Λόπεζ μετά από δύο χρόνια έγγαμου βίου.

To ζευγάρι το Φεβρουάριο του 2024 στην πρεμιέρα της ταινίας "This Is Me... Now: A Love Story" /φωτογραφία από apimages

Το ζευγάρι των ηθοποιών, που πρόσφατα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, περνούσε για πολλούς μήνες κρίση στο γάμο του την οποία και δεν μπόρεσε να ξεπεράσει.

Άφλεκ και Λόπεζ στην πρεμιέρα της ταινίας "This Is Me... Now: A Love Story" /φωτογραφία από apimages

Οι ίδιοι μάλιστα, μετά το διαζύγιο απέφευγαν να συναντηθούν τετ α τετ και αυτός ήταν και ο λόγος που αμφότεροι αρνήθηκαν να εμφανιστούν μαζί στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας «Unstoppable».

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο τμήμα Ειδικών Παρουσιάσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο στις 6 Σεπτεμβρίου 2024 και ορισμένοι παραγωγοί, σύμφωνα με τη DailyMail κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να πείσουν Μπεν και Τζένιφερ να εμφανιστούν μαζί.

Το ζευγάρι σε event το 2023/φωτογραφία από apimages

H PageSix πάντως ανέφερε πως ο Μπεν Άφλεκ δεν θα δώσει το παρών, σε αντίθεση με τη Τζένιφερ την οποία θα συνοδεύσει ο καλός της φίλος, Ματ Ντέιμον.



